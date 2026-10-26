पुणे

Maharashtra Cricket Team: जिद्द आणि मेहनतीचे फळ! निरगुडसरच्या प्रतीकची १९ वर्षांखालील महाराष्ट्र क्रिकेट संघात निवड

Maharashtra Under 19 Cricket Team Selection Brings Pride to Nirgudsar: निरगुडसरचा प्रतीक कडलग राष्ट्रीय क्रिकेट स्पर्धेत खेळणार; महाराष्ट्राच्या १९ वर्षांखालील संघात स्थान
. Maharashtra Under 19 Cricket Team Selection Pratik Kadlag from Ambegaon Earns Place Through Hard Work and Determination

Maharashtra Under 19 Cricket Team Selection Pratik Kadlag from Ambegaon Earns Place Through Hard Work and Determination

esakal

नवनाथ भेके
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निरगुडसर: जिद्द,चिकाटी आणि आत्मविश्वासाच्या जोरावर आंबेगाव तालुक्यातील निरगुडसर येथील क्रिकेट खेळाडू प्रतीक ज्ञानेश्वर कडलक याने १९ वर्षाखालील राष्ट्रीय क्रिकेट स्पर्धेसाठी महाराष्ट्र संघात आपले स्थान पटकावले आहे,झालेल्या निवडीबद्दल आंबेगाव तालुक्यातून कौतुक होत आहे.

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