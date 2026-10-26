Maharashtra Cricket Team: जिद्द आणि मेहनतीचे फळ! निरगुडसरच्या प्रतीकची १९ वर्षांखालील महाराष्ट्र क्रिकेट संघात निवड

निरगुडसर: जिद्द,चिकाटी आणि आत्मविश्वासाच्या जोरावर आंबेगाव तालुक्यातील निरगुडसर येथील क्रिकेट खेळाडू प्रतीक ज्ञानेश्वर कडलक याने १९ वर्षाखालील राष्ट्रीय क्रिकेट स्पर्धेसाठी महाराष्ट्र संघात आपले स्थान पटकावले आहे,झालेल्या निवडीबद्दल आंबेगाव तालुक्यातून कौतुक होत आहे. .रत्नागिरी येथे झालेल्या निवड चाचणी स्पर्धेत संपूर्ण राज्यातील १९ वर्षाखालील खेळाडू सहभागी झाले होते,या निवड चाचणी स्पर्धेत निरगुडसर येथील प्रतीक कडलग यांची निवड झाली.पुढील महिन्यातील ११ नोव्हेंबर ते १५ नोव्हेंबर या दरम्यान मध्यप्रदेश येथे या राष्ट्रीय क्रिकेट स्पर्धा पार पडणार आहेत..राज्याच्या संघामध्ये अष्टपैलू खेळाडू म्हणून या अगोदर सुद्धा प्रतीक हा १४ आणि १६ वर्षाखालील महाराष्ट्र संघात खेळलेला खेळाडू आहे.या झालेल्या निवडीबद्दल माजी मंत्री नामदार दिलीप वळसे पाटील यांनी प्रतीकचे अभिनंदन करून त्याला पुढील क्रीडा स्पर्धेसाठी शुभेच्छा दिल्या.सध्या प्रतीक हा लांडेवाडी(भोसरी) येथील राजमाता जुनियर कॉलेजमध्ये शिक्षण घेत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.