Neeraj Chopra २०२६ वर्षात आता पुन्हा मैदानात दिसणार नाही, स्वत:च सांगितलं कारण; Asian Games आधी भारताला धक्का

Neeraj Chopra Ruled Out of 2026 Season: भारताचा ऑलिम्पिक सुवर्णपदक विजेता भालाफेकपटू नीरज चोप्रासाठी २०२६ वर्षे चढ-उतारांचं राहिलं आहे. पण आता त्याच्या चाहत्यांसाठी निराशाजनक बातमी समोर आली आहे. त्याच्यासाठी २०२६ हंगाम अकाली संपला आहे. याबाबत त्यानेच माहिती दिली आहे. .NEERAJ CHOPRA : नीरजची हंगामातील सर्वोत्तम भालाफेक! पण, पहिला क्रमांक ०.०९ मीटरने हुकला; पथिरागे पुन्हा वरचढ ठरला Video .ट्रेनिंगदरम्यान त्याच्या घोट्याचा अस्थिबंधन फाटला असल्याने त्याच्यासाठी २०२६ मध्ये खेळणे शक्य नाही. भारतासाठीही हा मोठा धक्का आहे. कारण नीरजसमोर पुढच्या दोन मोठ्या स्पर्धा डायमंड लीग फायनल आणि आशियाई क्रीडा स्पर्धा होत्या. विशेष म्हणजे नुकतीच बातमी आलेली की तो पुढच्या महिन्यात होणाऱ्या डायमंड लीग फायनलसाठीही पात्र ठरला आहे. मात्र त्यानंतर काही तासातच त्याला दुखापत झाल्याने मोठा धक्का बसला..नीरजने शनिवारी दुपारी याबाबत माहिती दिली. त्याने सांगितले की ल्युसान डायमंड लीगमध्ये काही दिवसांपूर्वीच २०२६ हंगामातील सर्वोत्तम भालाफेक केल्यानंतर लगेचच काही दिवसात त्याला ही दुखापत झाली. त्यानंतर डॉक्टरांचा सल्ला त्याने घेतल्यानंतर पुढील स्पर्धांमध्ये सहभागी होण्याची जोखीन न घेण्याचा निर्णय त्याने घेतला आहे. विशेष म्हणजे नीरजने काही महिन्यांपूर्वीच एका दुखापतीतून पुनरागमन केले होते. त्यानंतर पुन्हा नवी दुखापत झाल्याने त्याच्यासाठी २०२६ हंगाम संपला असून आता तो थेट पुढच्या वर्षी मैदानात दिसेल..Neeraj Chopra: नीरज चोप्रा अंतिम शर्यतीसाठी पात्र; डायमंड लीग ; श्रीलंकेच्या रुमेश पाथिरागेचे आव्हान मात्र कायम.नीरजने केलेल्या पोस्टमध्ये लिहिले की 'कठोर परिश्रमानंतर, अखेर मला ल्युसानमध्ये सर्वोत्तम थ्रो केल्यामुळे अपेक्षिच लय मिळत असल्याचे जाणवले होते. दुर्देवाने त्यानंतर लगेचच सरावावेळी माझ्या घोट्यातील अस्थिबंधन फाटले. त्यानंतर माझे डॉक्टर आणि संघाशी चर्चा केल्यानंतर, मी या हंगामातील उर्वरित स्पर्धांमध्ये न खेळण्याचा निर्णय घेतला आहे.'त्याने पुढे लिहिले आहे की 'हे निराशाजनक आहे, विशेषत: जेव्हा मला वाटत होते की मला लय सापडण्याच्या मी जवळ होतो. पण जसं म्हणतात ना, अडथळे हे प्रवासाचाच एक भाग असतात. आता माझे लक्ष लवकर बरा होण्यावर आणि आणखी मजबूतीने पुनरागमन करण्याकडे असेल.'.दरम्यान, नीरज आगामी आशियाई क्रीडा स्पर्धेत भारताची पदकासाठी सर्वात मोठी आशा होता. मात्र आता तो बाहेर झाल्याने भारताच्या या आशांना धक्का बसला आहे. नीरजने जूनमध्येच दुखापतीतून दोहा डायमंड लीगमधून पुनरागमन केले होते. त्यानंतर त्याने राष्ट्रकुल स्पर्धेत रौप्य पदकही जिंकले. त्यानंतर ल्युसान डायमंड लीगमध्ये ८८.०५ मीटर लांब भाला त्याने फेकला होता. त्यानंतर तो डायमंड लीग फायनलसाठी पात्र ठरला होता. पण आता तो यावर्षी खेळताना दिसणार नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.