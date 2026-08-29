Cricket

Neeraj Chopra २०२६ वर्षात आता पुन्हा मैदानात दिसणार नाही, स्वत:च सांगितलं कारण; Asian Games आधी भारताला धक्का

Neeraj Chopra Ruled Out of 2026 Season: नीरज चोप्रा २०२६ हंगामातून बाहेर झाला आहे. याबाबत त्याने स्वत: पोस्ट करत माहिती दिली आहे. त्यामुळे आशियाई क्रीडा स्पर्धेआधी भारतालाही मोठा धक्का बसला आहे.
Neeraj Chopra

Neeraj Chopra

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

Neeraj Chopra Ruled Out of 2026 Season: भारताचा ऑलिम्पिक सुवर्णपदक विजेता भालाफेकपटू नीरज चोप्रासाठी २०२६ वर्षे चढ-उतारांचं राहिलं आहे. पण आता त्याच्या चाहत्यांसाठी निराशाजनक बातमी समोर आली आहे. त्याच्यासाठी २०२६ हंगाम अकाली संपला आहे. याबाबत त्यानेच माहिती दिली आहे.

Neeraj Chopra
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