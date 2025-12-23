Cricket

IND vs NZ: भारत दौऱ्यासाठी न्यूझीलंडच्या वनडे अन् टी२० संघाची घोषणा! विलियम्सन दुखपतीमुळे नाही, तर 'या' कारणामुळे खेळणार नाही

New Zealand ODI and T20I Squad for India Tour: भारताविरुद्ध जानेवारी २०२६ मध्ये होणाऱ्या वनडे आणि टी२० मालिकेसाठी न्यूझीलंडने संघ जाहीर केला आहे. पण वनडे संघात केन विलियम्सनचा समावेश नाही.
Summary

  • न्यूझीलंडने भारत दौऱ्यासाठी वनडे आणि टी२० संघांची घोषणा केली आहे.

  • केन विलियम्सनचा न्यूझीलंडच्या संघात समावेश नाही.

  • कर्णधार मिचेल सँटनरला वनडे मालिकेसाठी विश्रांती दिली आहे, पण टी२० मालिकेत तो कर्णधार म्हणून पुनरागमन करेल.

