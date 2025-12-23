IND vs NZ: भारत दौऱ्यासाठी न्यूझीलंडच्या वनडे अन् टी२० संघाची घोषणा! विलियम्सन दुखपतीमुळे नाही, तर 'या' कारणामुळे खेळणार नाही

न्यूझीलंडने भारत दौऱ्यासाठी वनडे आणि टी२० संघांची घोषणा केली आहे. केन विलियम्सनचा न्यूझीलंडच्या संघात समावेश नाही. कर्णधार मिचेल सँटनरला वनडे मालिकेसाठी विश्रांती दिली आहे, पण टी२० मालिकेत तो कर्णधार म्हणून पुनरागमन करेल..नवीन वर्षाच्या सुरुवातीलाच न्यूझीलंड भारत दौऱ्यावर येणार आहे. न्यूझीलंडला जानेवारी २०२६ महिन्यात भारताविरुद्ध वनडे आणि टी२० मालिका खेळायची आहे. या मालिकांसाठी मंगळवारी (२३ डिसेंबर) न्यूझीलंडने त्यांच्या वनडे आणि टी२० संघांची घोषणा केली आहे. या दौऱ्यातील टी२० मालिका ही आगामी टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेपूर्वीची दोन्ही संघांसाठी अखेरची मालिका आहे. त्यामुळे ही मालिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. त्यादृष्टीने न्यूझीलंडने काही खेळाडूंना वनडे मालिकेसाठी विश्रांती दिली आहे..India VS New Zealand T20 Series: टी-२० वर्ल्डकप अगदी दारात; न्यूझीलंडविरुद्धची मालिका ठरणार फायनल ट्रायल?.केन विलियम्सनचा समावेश नाहीदरम्यान, केन विलियम्सनचा (Kane Williamson) या दौऱ्यासाठी न्यूझीलंड संघात समावेश नाही. त्याने आंतरराष्ट्रीय टी२० क्रिकेटमधून आधीच निवृत्ती घेतली आहे. त्यामुळे तो वनडे मालिका खेळले, असे अपेक्षित होते. मात्र विलियन्स दक्षिण आफ्रिका टी२० लीगमध्ये (SA20) खेळणार असल्याने त्याचा भारताविरूद्धच्या वनडे मालिकेसाठी न्यूझीलंड संघात समावेश नाही. त्यामुळे तो भारतात पुढच्या महिन्यात तरी खेळायला येणार नाही, हे स्पष्ट झाले आहे..नव्या चेहऱ्यांना संधीयाशिवाय कर्णधार मिचेल सँटेनर दुखापतीतून सावरला असला, तरी त्याला वनडे मालिकेसाठी विश्रांती देण्यात आली आहे. त्यामुळे भारताविरुद्ध वनडेत न्यूझीलंड संघाचे नेतृत्व मायकल ब्रेसवेल करेल. सँटेनर टी२० मालिकेतून कर्णधार म्हणून पुनरागमन करेल. तसेच काईल जेमिसनही दुखापतीतून पुनरागमन करत असून त्याचा वनडे आणि टी२० अशा दोन्ही मालिकांसाठी न्यूझीलंडच्या संघात समावेश आहे..तसेच नॅथन स्मिथ, ब्लेर टिकनर, मार्क चॅपमन आणि मॅट हेन्री हे दुखापतीमुळे वनडे मालिकेला मुकणार आहेत. तसेच टॉम लॅथमही त्याच्या अपत्याच्या जन्माची प्रतिक्षा करत असल्याने तोही न्यूझीलंडच्या संघात नाही. जेकॉब डफी आणि रचिन रवींद्र यांना वनडे मालिकेसाठी विश्रांती देण्यात आली आहे. ते टी२० मालिकेत खेळताना दिसतील.त्यामुळे प्रमुख खेळाडूंच्या अनुपस्थितीत वनडे संघात अनेक खेळाडूंचे पुनरागमन होणार आहे, तर डावखुरा फिरकीपटू जेडन लेनॉक्स याला पहिल्यांदाच न्यूझीलंड संघात स्थान मिळाले आहे. याशिवाय ख्रिस्टन क्लार्क, आदी अशोक, जोश क्लार्कसन, निक केली आणि मायकल रे या नव्या चेहऱ्यांचाही न्यूझीलंड संघात समावेश आहे..IND vs NZ: भारत-न्यूझीलंड एकदिवसीय आणि टी-२० मालिकेचे वेळापत्रक जाहीर; सामने कधी आणि कुठे खेळवणार? अन्....भारत आणि न्यूझीलंड संघात (India vs New Zealand) ११ जानेवारी ते १८ जानेवारी दरम्यान वनडे मालिका खेळवली जाणार आहे. तसेच २१ जानेवारी ते ३१ जानेवारी दरम्यान टी२० मालिका खेळवली जाणार आहे.न्यूझीलंडचा वनडे संघ - मायकेल ब्रेसवेल (कर्णधार), आदि अशोक, ख्रिस्टियन क्लार्क, जोश क्लार्कसन, डेव्हॉन कॉनवे, झॅक फॉक्स, मिच हे (यष्टीरक्षक), काईल जेमिसन, निक केली, जेडेन लेनॉक्स, डॅरिल मिशेल, हेन्री निकोल्स, ग्लेन फिलिप्स, मायकेल रे, विल यंगन्यूझीलंडचा टी२० संघ - मिचेल सँटनर (कर्णधार), मायकेल ब्रेसवेल, मार्क चॅपमन, डेव्हॉन कॉनवे (यष्टीरक्षक), जेकब डफी, झॅक फॉक्स, मॅट हेन्री, काईल जेमिसन, बेव्हॉन जेकब्स, डॅरिल मिचेल, जेम्स नीशम, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रवींद्र, टिम रॉबिन्सन, ईश सोधी.न्यूझीलंडचा भारत दौरा २०२६ वेळापत्रक :वनडे मालिका -११ जानेवारी - पहिला वनडे सामना, वडोदरा (वेळ - दु. १.३० वाजता)१४ जानेवारी - दुसरा वनडे सामना, राजकोट (वेळ - दु. १.३० वाजता)१८ जानेवारी - तिसरा वनडे सामना, इंदूर (वेळ - दु. १.३० वाजता)टी२० मालिका२१ जानेवारी - पहिला टी२० सामना, नागपूर (वेळ - संध्या. ७. वाजता)२३ जानेवारी - दुसरा टी२० सामना, रायपूर (वेळ - संध्या. ७. वाजता)२५ जानेवारी - तिसरा टी२० सामना, गुवाहाटी (वेळ - संध्या. ७. वाजता)२८ जानेवारी - चौथा टी२० सामना, विशाखापट्टणम (वेळ - संध्या. ७. वाजता)३१ जानेवारी - पाचवा टी२० सामना, तिरुअनंतपुरम (वेळ - संध्या. ७. वाजता).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.