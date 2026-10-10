IND vs NZ: भारतापेक्षा ऑस्ट्रेलिया दौऱ्याला न्यूझीलंडच्या स्टार खेळाडूचे प्राधान्य, कारणही आलं समोर

New Zealand Tour of India : भारतीय संघ वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या टी२० मालिकेनंतर लगेचच न्यूझीलंडसाठी रवाना होणार आहे. या दीड महिन्याच्या दौऱ्यात भारतीय संघाला २२ ऑक्टोबरपासून ५ टी२०, ५ वनडे आणि २ कसोटी सामने खेळले जाणार आहेत. या दौऱ्यावर जाण्यापूर्वीच भारतीय संघाला दिलासा देणारी,तर न्यूझीलंडला धक्का देणारी बातमी समोर आली आहे. न्यूझीलंडचा वेगवान गोलंदाज विल ओ'रुर्की (Will O’Rourke) हा भारताविरुद्ध खेळू शकणार नाही. सध्या तो हॅमस्ट्रिंग आणि पोटरीच्या दुखापतीतून सावरत आहे. खरंतर २५ वर्षीय ओ'रुर्कीला गेल्या एक वर्षापासून दुखापतीचा मोठा फटका बसला आहे. यापूर्वीच त्याने पाठीच्या स्ट्रेस फ्रॅक्चरमुळे सात महिने क्रिकेटपासून दूर राहिल्यानंतर यावर्षाच्या सुरुवातीला न्यूझीलंडसाठी पुनरागमन केले होते. .IND vs NZ: प्रयोग थांबणार अन् न्यूझीलंडविरुद्धच दिसणार भारताची World Cup ची संभावित प्लेइंग-११? कर्णधार शुभमन गिलचे संकेत.परंतु, त्याला इंग्लंडविरुद्ध तिसऱ्या कसोटीच्या शेवटच्या दिवशी डाव्या हॅमस्ट्रिंगची दुखापत झाली आणि त्यानंतर ऑगस्टच्या अखेरीस त्याला पोटरीचीही दुखापत झाली. त्यामुळे तो सध्या दुखापतीतून सावरत आहे. तसेच भारताविरुद्ध पुनरागमन करणं त्याच्यासाठी जोखमीचं ठरू शकतं. त्यामुळे ही जोखीम सध्या न्यूझीलंड स्वीकारणार नाही. कारण नंतर डिसेंबरमध्ये न्यूझीलंडला ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध ४ कसोटी सामने खेळायचे आहेत. या मालिकेआधी ओ'रुर्की पूर्ण फिट व्हावा अशीच आशा न्यूझीलंडची असेल..न्यूझीलंडचे प्रशिक्षक रॉब वॉल्टर यांनी याबाबत माहिती दिली. डिसेंबरमध्ये होणाऱ्या ऑस्ट्रेलियाच्या चार कसोटींचा दौऱ्याचा विचार करून आणि ओ'रुर्की व मेडिकल टीमसोबत चर्चा केल्यानंतर त्याला भारताविरुद्ध न खेळवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच तो भारताविरुद्ध न खेळणे हे निराशाजनक असल्याचेही त्यांनी सांगितले..२०२४ मध्ये न्यूझीलंडने भारत दौऱ्यात खेळलेल्या कसोटी मालिकेचा ओ'रुर्की भाग होता. त्याने ३ सामन्यांत ७ विकेट्स घेतल्या होत्या. दरम्यान, यंदाच्या न्यूझीलंड दौऱ्यात भारताविरुद्ध खेळण्यासाठी केन विलियम्सनही नसणार आहे. त्याने काही महिन्यांपूर्वीच आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्तीची घोषणा केली आहे..IND vs NZ T20: भारताविरुद्ध मालिकेआधी न्यूझीलंडला २ मोठे धक्के! दोन स्टार खेळाडू संघाबाहेर; टीम इंडियाला मिळणार फायदा?.न्यूझीलंड विरुद्ध भारत वेळापत्रकटी२० मालिका२२ ऑक्टोबर - पहिला टी२० सामना, ख्राईस्टचर्च (वेळ - दु. १२.३० वा.)२४ ऑक्टोबर - दुसरा टी२० सामना, ख्राईस्टचर्च (वेळ - दु. १२.३० वा.)२७ ऑक्टोबर - तिसरा टी२० सामना, वेलिंग्टन (वेळ - दु. १२.३० वा.)३० ऑक्टोबर - चौथा टी२० सामना, ऑकलंड (वेळ - दु. १२.३० वा.)१ नोव्हेंबर - पाचवा टी२० सामना, हॅमिल्टन (वेळ - दु. १२.३० वा.)वनडे मालिका४ नोव्हेंबर - पहिला वनडे सामना, ऑकलंड (वेळ - स. ७.३० वा)७ नोव्हेंबर - दुसरा वनडे सामना, वेलिंग्टन (वेळ - स. ७.३० वा)१० नोव्हेंबर - तिसरा वनडे सामना, हॅमिल्टन (वेळ - स. ७.३० वा)१३ नोव्हेंबर - चौथा वनडे सामना, माउंट मौंगानुई (वेळ - स. ७.३० वा)१५ नोव्हेंबर - पाचवा वनडे सामना, माउंट मौंगानुई (वेळ - स. ७.३० वा)कसोटी मालिका१९ ते २३ नोव्हेंबर - पहिला कसोटी सामना, वेलिंग्टन (वेळ - पहाटे ३.३० वा)२७ नोव्हेंबर ते १ डिसेंबर - दुसरा कसोटी सामना, ख्राईस्टचर्च (वेळ - पहाटे ३.३० वा).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.