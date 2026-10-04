IND vs NZ: प्रयोग थांबणार अन् न्यूझीलंडविरुद्धच दिसणार भारताची World Cup ची संभावित प्लेइंग-११? कर्णधार शुभमन गिलचे संकेत

Shubman Gill on India's Likely World Cup Playing XI: शनिवारी (३ ऑक्टोबर) भारतीय संघाला वेस्ट इंडिजविरुद्ध तिसऱ्या वनडेत ५ विकेट्सने पराभवाचा सामना करावा लागला. पण असे असले तरी भारतीय संघाने पहिल्या दोन सामन्यातील विजयांमुळे ही मालिका २-१ अशा फरकाने जिंकली. दरम्यान, ही मालिका सुरू असतानाच २०२७ वनडे वर्ल्ड कपचे वेळापत्रक आयसीसीने जाहीर केले. भारताचा पहिला सामना ७ ऑक्टोबरला ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध होणार आहे. अशात आता भारतीय संघानेही वेस्ट इंडिज मालिकेपासून या स्पर्धेसाठी तयारीला सुरुवात केली आहे. आता भारतीय संघ या महिन्याच्या अखेरीस न्यूझीलंड दौऱ्यावर जाणार असून तिथेही वनडे मालिका खेळली जाणार आहे. ही मालिकाही भारतीय संघासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. अशात या मालिकेत फारसे प्रयोग करणार नसल्याचे संकेत भारताचा वनडे कर्णधार शुभमन गिलने दिले आहेत. .IND vs WI: भारताविरुद्ध शाय होपच्या नाबाद १६२ धावांनी मोडला ३७ वर्षांचा रेकॉर्ड; रोहित-डिव्हिलियर्सलाही टाकले मागे.खरंतर भारत - वेस्ट इंडिज यांच्यात वनडे मालिका सुरू असताना जपानमध्ये भारताचा टी२० संघ आशियाई क्रीडा २०२६ स्पर्धेत खेळत होता. त्यामुळे वनडे संघातील अनेक नियमित खेळाडू जपानमध्ये होते. त्यामुळे यंदा वेस्ट इंडिजविरुद्ध भारतीय संघाला बेंच स्ट्रेंथ तपासण्याची संधी मिळाली. अंशुल कंबोज, नमन धीर आणि आकिब नबी यांचे या मालिकेतून वनडे पदार्पण झाले. पण असे असले तरी प्रमुख गोलंदाजांच्या अनुपस्थितीत भारताची गोलंदाजी कमजोर दिसली. मात्र आता न्यूझीलंड दौऱ्यात भारतीय संघ पूर्ण ताकदीने उतरणार असल्याचे दिसत आहे..गिल वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या तिसऱ्या वनडे सामन्यानंतर पत्रकार परिषदेत म्हणाला, 'प्रमाणिकपणे सांगायचे तर प्रयोग करण्यासाठी आता अधिक वेळ नाही. आशा आहे की आम्हाला ज्या संयोजनासह खेळायचे आहे, ते सर्व खेळाडू पुढच्या मालिकेसाठी संघात असतील. आम्हाला वर्ल्ड कपमधील संयोजनामुसार खेळण्याची इच्छा आहे. याच संयोजनासह खेळण्यास सुरुवात करायची आहे.'एकूणच गिलने संकेत दिले आहेत की न्यूझीलंड दौऱ्यात वनडे मालिकेत खेळणारे खेळाडू वर्ल्ड कप २०२७ साठीही भारतीय संघात असू शकतात..दरम्यान, सामन्यानंतर गिल म्हणाला होता की या मालिकेत बऱ्याच गोष्टी योग्य केल्या असल्या, तरी काही विभागात निश्चितच सुधारणा कराव्या लागणार आहेत. त्याने क्षेत्ररक्षण सर्वोच्च दर्जेचे असणे गरजेचे असल्याचे म्हटले आहे. तसेच त्याने डेथ ओव्हर्समधील गोलंदाजीमध्येही सुधारणा हवी असल्याचे म्हटले आहे.तिसऱ्या वनडेत भारताने केएल राहुलच्या १२९ धावांच्या शतकी आणि रोहित शर्मा (९२) व ऋतुराज गायकवाड (५७) यांच्या अर्धशतकी खेळींच्या जोरावर वेस्ट इंडिजसमोर ३५२ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग वेस्ट इंडिजने ४८.२ षटकात ५ विकेट्स गमावत पूर्ण केला. वेस्ट इंडिजचा कर्णधार शाय होपने १६२ धावांची नाबाद खेळी केली..IND vs WI: वेस्ट इंडिजच्या ऐतिहासिक विजयामागे धोनीचा हात? शाय होपने उघडलं राज; म्हणाला, ‘माहीने मला हेच सांगितलं होतं...’.आता भारत आणि वेस्ट इंडिज संघात ६ ते १७ ऑक्टोबर दरम्यान ५ टी२० सामने खेळले जाणार आहेत. त्यानंतर भारताचा संघ न्यूझीलंड दौऱ्यावर तिन्ही प्रकारातील मालिका खेळण्यासाठी जाणार आहे. न्यूझीलंड दौऱ्यात २२ ऑक्टोबर ते १ नोव्हेंबर दरम्यान ५ टी२० सामन्यांची मालिका होईल, त्यानंतर ४ ते १५ नोव्हेंबर दरम्यान ५ सामन्यांची वनडे मालिका खेळली जाणार आहे. १९ नोव्हेंबर ते १ डिसेंबर दरम्यान दोन कसोटी सामने होतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.