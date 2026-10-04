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IND vs NZ: प्रयोग थांबणार अन् न्यूझीलंडविरुद्धच दिसणार भारताची World Cup ची संभावित प्लेइंग-११? कर्णधार शुभमन गिलचे संकेत

Shubman Gill Drops Major Hint on India's Likely World Cup Playing XI: भारतीय संघाने नुकतीच वेस्ट इंडिजविरुद्ध वनडे मालिका जिंकली. आता भारताचा वनडे संघ नोव्हेंबरमध्ये न्यूझीलंड दौऱ्यात खेळेल. यावेळी वर्ल्ड कपच्या तयारीबाबत कर्णधार शुभमन गिलने मोठे भाष्य केले आहे.
Shubman Gill Hints at Playing World Cup 2027 Core XI in New Zealand Series

Shubman Gill Hints at Playing World Cup 2027 Core XI in New Zealand Series

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

Shubman Gill on India's Likely World Cup Playing XI: शनिवारी (३ ऑक्टोबर) भारतीय संघाला वेस्ट इंडिजविरुद्ध तिसऱ्या वनडेत ५ विकेट्सने पराभवाचा सामना करावा लागला. पण असे असले तरी भारतीय संघाने पहिल्या दोन सामन्यातील विजयांमुळे ही मालिका २-१ अशा फरकाने जिंकली.

दरम्यान, ही मालिका सुरू असतानाच २०२७ वनडे वर्ल्ड कपचे वेळापत्रक आयसीसीने जाहीर केले. भारताचा पहिला सामना ७ ऑक्टोबरला ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध होणार आहे.

अशात आता भारतीय संघानेही वेस्ट इंडिज मालिकेपासून या स्पर्धेसाठी तयारीला सुरुवात केली आहे. आता भारतीय संघ या महिन्याच्या अखेरीस न्यूझीलंड दौऱ्यावर जाणार असून तिथेही वनडे मालिका खेळली जाणार आहे. ही मालिकाही भारतीय संघासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. अशात या मालिकेत फारसे प्रयोग करणार नसल्याचे संकेत भारताचा वनडे कर्णधार शुभमन गिलने दिले आहेत.

Shubman Gill Hints at Playing World Cup 2027 Core XI in New Zealand Series
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