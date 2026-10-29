IND vs NZ: भारताविरुद्ध आधी मालिका गमावली अन् आता न्यूझीलंडचे दोन प्रमुख गोलंदाज शेवटच्या T20I सामन्यांमधून बाहेर, कारण काय?

New Zealand lose two bowlers to injury for India T20Is: भारतीय टी२० संघाने न्यूझीलंड दौऱ्याची सुरुवात दणक्यात करून दिली आहे. टी२० मालिकेत पहिले तिन्ही सामने जिंकून विजयी आघाडी श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वातील भारतीय संघाने घेतली आहे. त्यामुळे न्यूझीलंडवर घरच्याच मैदानात मालिका गमावण्याची नामुष्की ओढावली आहे. अशातच आता न्यूझीलंडला मोठा धक्का बसला आहे; त्यांचे प्रमुख गोलंदाज उर्वरित टी२० मालिकेतून बाहेर झाले आहेत. .IND vs NZ 4th T20I : अभिषेक-वैभवची फटकेबाजी अन् चौथ्या मॅचची तिकीटं Sold OUT! पण हा सामना तुम्हाला Free पाहण्याची संधी; कधी, कुठे व केव्हा? .न्यूझीलंडला मोठा धक्कान्यूझीलंडचे अनुभवी वेगवान गोलंदाज लॉकी फर्ग्युसन आणि मॅट हेन्री (Lockie Ferguson & Matt Henry) हे भारताविरुद्धच्या चौथ्या आणि पाचव्या टी२० सामन्यातून दुखापतींमुळे बाहेर झाले आहेत (Ruled Out of T20I Series). फर्ग्युसनला भारताविरुद्ध ख्राईस्टचर्च येथे दुसऱ्या टी२० सामन्यात खेळताना पोटरीची दुखापत झाली. याच सामन्यात हेन्रीच्या मांडीच्या स्नायूला दुखापत झाली होती.फर्ग्युसनला पोटरीच्या दुखापतीतून बाहेर येण्यासाठी किमान आठवडाभराचा कालावधी लागणार आहे, तर हेन्रीला बरं होण्यासाठी किमान १५ दिवसांचा कालावधी लागेल..बदली खेळाडूची घोषणान्यूझीलंडने फर्ग्युसन आणि हेन्री हे दोघंही टी२० मालिकेतून बाहेर झाल्याने एका खेळाडूला बदली खेळाडू म्हणून संघात घेतलं आहे. बदली खेळाडू म्हणून वेगवान गोलंदाज मॅट फिशर भारताविरुद्धच्या शेवटच्या दोन टी२० सामन्यांसाठी संघात सामील होईल.न्यूझीलंडला आशा आहे की हेन्री आणि फर्ग्युसन भारताविरुद्धच्या वनडे मालिकेसाठी फिट होतील. भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात पाच सामन्यांची वनडे मालिका ४ नोव्हेंबरपासून सुरू होणार आहे..न्यूझीलंड समोर प्रतिष्ठा राखण्याचे आव्हानदरम्यान, टी२० मालिकेतील पहिले तिन्ही सामने गमावल्यानंतर आता शेवटच्या दोन सामन्यात न्यूझीलंडला घरच्या मैदानांवर प्रतिष्ठा राखण्याचे आव्हान आहे. भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील चौथा टी२० सामना शुक्रवारी (३० ऑक्टोबर) आणि पाचवा टी२० सामना रविवारी (१ नोव्हेंबर) खेळवला जाणार आहे..IND vs NZ T20: यांना रोखणं अवघड... किवी कर्णधाराची बोलती बंद; श्रेयस अय्यर म्हणाला, अभिषेक-वैभवने हे कसे केले याचे मला आश्चर्य.चौथ्या आणि पाचव्या टी२० मालिकेसाठी न्यूझीलंडचा संघ - मिचेल सँटनर (कर्णधार), फिन ऍलन, मायकल ब्रेसवेल, मार्क चॅपमन, जोश क्लार्कसन, डेव्हॉन कॉनवे, जेकब डफी, मॅट फिशर, झॅक फॉक्स, बेव्हॉन जेकब्स, ऍडम मिल्ने, डॅरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, टिम सेफर्ट, नॅथन स्मिथ, ब्लेअर टिकनर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.