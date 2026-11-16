IND vs NZ, Test Schedule: टी२० अन् वनडे मालिका तर जिंकली, आता रंगाणार कसोटीचा थरार; कधी अन् किती वाजता सुरू होणार सामने?

New Zealand vs India Test Series Schedule: भारतीय क्रिकेट संघाने न्यूझीलंडविरुद्ध टी२० पाठोपाठ वनडे मालिकाही रविवारी (१५ नोव्हेंबर) जिंकली. आता भारताच्या न्यूझीलंड दौऱ्यातील कसोटी मालिकेला सुरुवात होणार आहे. ही कसोटी मालिका वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशीप २०२५-२७ (WTC 2025-27) स्पर्धेचा भाग असल्याने दोन्ही संघांसाठी महत्त्वाची आहे. भारतीय संघ सध्या WTC च्या पाँइंट्स टेबलमध्ये चौथ्या क्रमांकावर आहे, तर न्यूझीलंड अव्वल क्रमांकावर आहे. त्यामुळे आगामी कसोटी मालिकेतून न्यूझीलंड अव्वल स्थान आणखी भक्कम करण्याचा प्रयत्न करतील, तर भारतीय संघालाही अंतिम सामन्याच्या शर्यतीत राहण्यासाठी कसोटी मालिकेत विजय गरजेचा आहे. .IND vs NZ 5th ODI: अर्शदीप-सिराजचा धुमाकूळ! भारताचा न्यूझीलंडवर रोमांचक विजय, ७ वर्षांनंतर मायदेशात किवींचा मालिका पराभव.भारताच्या कसोटी संघाची कामगिरी गेल्या काही वर्षात चढ-उतारांची राहिली आहे. त्यामुळे आता न्यूझीलंडमध्ये शुभमन गिलच्या नेतृत्वातील भारतीय कसोटी संघ कशी कामगिरी करणार, याकडे सर्वांचे लक्ष असेल. दरम्यान भारत आणि न्यूझीलंड या दोन संघात अखेरची कसोटी मालिका भारतात २०२४ मध्ये झाली होती. या मालिकेत भारताला न्यूझीलंडने ३-० अशा व्हाईटवॉश देत इतिहास घडवला होता. त्या आठवणी अजूनही ताज्या असून आता भारतीय संघ त्या पराभवाची परतफेड करणार का, याकडे भारतीय चाहत्यांचे लक्ष असेल..याशिवाय भारतीय संघ न्यूझीलंडमध्ये २०२० मध्ये अखेरची कसोटी मालिका खेळला आहे. त्यावेळी भारताला दोन्ही कसोटी सामन्यांमध्ये न्यूझीलंडने पराभूत केले होते. भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात २०२० पासून आत्तापर्यंत ८ कसोटी सामने खेळवण्यात आले असून यातील ६ सामने न्यूझीलंडने जिंकले आहेत, तर १ सामना भारताने जिंकला आहे आणि १ सामना अनिर्णित राहिला आहे..कधी सुरू होणार कसोटी मालिका?भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील कसोटी मालिका १० नोव्हेंबरपासून सुरू होणार आहे. पहिला सामना वेलिंग्टन येथे खेळवण्यात येणार आहे. दुसरा सामना २७ नोव्हेंबरपासून सुरू होणार आहे, जो ख्राईस्टचर्च येथे होईल. हे दोन्ही सामने भारतीय प्रमाणवेळेनुसार पहाटे ३.३० वाजता सुरू होतील.भारतात कुठे पाहाता येतील?भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील कसोटी मालिकेचे सामने भारतात टीव्हीवर सोनी स्पोर्ट्सच्या चॅनेलवर पाहाता येणार आहेत, तर SonyLiv या ओटीटी चॅनेलवरही लाईव्ह पाहाता येतील..IND vs NZ 5th ODI, Video: ऋतुराजचा हवेत झेपावत अप्रतिम डायव्हिंग कॅच! अर्शदीपच्या गोलंदाजीवर विल यंग बाद; भारताचे दमदार कमबॅक.दोन्ही कसोटी संघभारत - शुभमन गिल (कर्णधार), यशस्वी जैस्वाल, केएल राहुल (उपकर्णधार), देवदत्त पडिक्कल, रिषभ पंत (यष्टीरक्षक), ध्रुव जुरेल (यष्टीरक्षक), रवींद्र जडेजा, अंशुल कंबोज, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाश दीप, साई सुदर्शन, नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंग्टन सुंदर, मोहम्मद सिराज, गुरनूर ब्रारन्यूझीलंड - टॉम लॅथम (कर्णधार), टॉम बंडेल (यष्टीरक्षक), डेवॉन कॉनवे (यष्टीरक्षक), हेन्री निकोल्स, विल यंग, डॅरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स,रचिन रवींद्र, मिचेल सँटेनर, नॅथन स्मिथ, जेकॉब डफी, मॅट हेन्री, काईल जेमिसन, ब्लेअर टिकनर..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.