आठवडाभरापूर्वी मातृशोक, नितीश राणाने मैदानात उतरत आईला वाहिली अनोखी श्रद्धांजली

Nitish Rana Marathi news: खेळात अनेकदा खेळाडू वैयक्तिक दु:ख विसरून मैदानावर प्राधान्य देतात. यापूर्वी अनेक भारतीय क्रिकेटपटूंनीही असं केलं आहे. भारताचा फलंदाज नितीश राणानेही नुकतंच मोठं दु:ख पचवलं आहे. त्याच्या आईचे गेल्या आठवड्यात निधन झाले. त्यामुळे त्याच्या कुटुंबावर दु:खाचा डोंगर कोसळला. नितीशलाही त्याची आई खूप जवळची होती, पण त्याने हे दु:ख बाजूला ठेवत मैदानात परतण्याचा निर्णय घेतला. मात्र त्याने आईच्या सन्मानार्थ अशी एक गोष्ट केली, ज्याचे सध्या कौतुक होत आहे. .Nitish Rana: नितीश राणा अम्पायर भिडंत; आयपीएल आचारसंहितेचं उल्लंघन करण महागात, BCCI ने सुनावली 'ही' शिक्षा.नितीश वैयक्तिक दु:ख विसरून दिल्ली प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेत खेळण्यासाठी पुन्हा मैदानात उतरला. तो वेस्ट दिल्ली लायन्स संघाचा भाग आहे. या संघाचा मंगळवारी (११ ऑगस्ट) संध्याकाळी अरुण जेटली स्टेडियमवर नॉर्थ दिल्ली स्ट्रायकर्सविरुद्ध सामना झाला. या सामन्यात नितीश त्याच्या आईचे नाव असलेली जर्सी परिधान केली होती..त्याचा जर्सी क्रमांक २७ असून त्याखाली एन सतिश असे त्याच्या आईचे नाव लिहिलेले दिसत होते. त्याने यातून त्याच्या आईला अनोखी श्रद्धांजली वाहिली. त्याचे या सामन्यातील फोटोही सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून अनेकांनी भावूक प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत..या सामन्यात वेस्ट दिल्लीला फार खास काही करता आले नाही. त्यांनी २० षटकात ७ बाद १४६ धावा केल्या. मयंक गुसैनने सर्वाधिक नाबाद ४२ धावा केल्या. तसेच सोंबिर शेओकंद (३४) आणि क्रिश यादव (३१) यांनी छोटेखानी योगदान दिले. नितीश राणाला ९ धावाच करता आल्या. नॉर्थ दिल्लीकडून अजय यादव आणि मयंक डागर यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या. त्यानंतर नॉर्थ दिल्लीने १४७ धावांचे लक्ष्य १४.२ षटकातच २ विकेट्स गमावत १५० धावा करत पूर्ण केले. कर्णधार सार्थन रंजनने ५७ धावांची आणि वैभव कंडपालने नाबाद ६४ धावांची खेळी केली..DC vs CSK Live: हिटविकेट अन् झेलही! Nitish Rana ची विकेट पाहून सारे चक्रावले... चर्चा रंगली, पण सत्य काही वेगळेच...Video .नितीश याआधी आयपीएल २०२६ मध्ये दिल्ली कॅपिटल्ससाठी खेळला आहे. त्याने ९ सामने खेळले असून २२५ धावा केल्या आहेत. यामध्ये त्याने २ अर्धशतके केली आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.