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आठवडाभरापूर्वी मातृशोक, नितीश राणाने मैदानात उतरत आईला वाहिली अनोखी श्रद्धांजली

Nitish Rana Pays Heartfelt Tribute to Mother: भारताचा क्रिकेटपटू नितीश राणा याच्यावर दु:खाचा डोंगर कोसळला आहे. त्याच्या आईचे गेल्या आठवड्यात निधन झाले. पण हे दु:ख विसरून तो मैदानात उतरला, मात्र त्याने आईला अनोखी श्रद्धांजलीही वाहिली.
Nitish Rana Pays Heartfelt Tribute to Mother

Nitish Rana Pays Heartfelt Tribute to Mother

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

Nitish Rana Marathi news: खेळात अनेकदा खेळाडू वैयक्तिक दु:ख विसरून मैदानावर प्राधान्य देतात. यापूर्वी अनेक भारतीय क्रिकेटपटूंनीही असं केलं आहे. भारताचा फलंदाज नितीश राणानेही नुकतंच मोठं दु:ख पचवलं आहे. त्याच्या आईचे गेल्या आठवड्यात निधन झाले. त्यामुळे त्याच्या कुटुंबावर दु:खाचा डोंगर कोसळला.

नितीशलाही त्याची आई खूप जवळची होती, पण त्याने हे दु:ख बाजूला ठेवत मैदानात परतण्याचा निर्णय घेतला. मात्र त्याने आईच्या सन्मानार्थ अशी एक गोष्ट केली, ज्याचे सध्या कौतुक होत आहे.

Nitish Rana Pays Heartfelt Tribute to Mother
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