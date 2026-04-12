Nitish Rana: नितीश राणा अम्पायर भिडंत; आयपीएल आचारसंहितेचं उल्लंघन करण महागात, BCCI ने सुनावली 'ही' शिक्षा

Nitish Rana Involved in On field Controversy: आयपीएल (IPL) २०२६ च्या हंगामचा चेन्नई सुपर किंग्स(Chennai Super Kings) आणि दिल्ली (Delhi Capitals) कॅपिटल्स यांच्यात काल हंगामाचा 18 वा सामना झाला. नाणेफेक जिंकून दिल्लीने गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. प्रथम फलंदाजी करताना संजू सॅमसनच्या (Sanju Samson) नाबाद ११५ धावा आणि आयुष म्हात्रेसह (Ayush Mhatre)११३ धावांच्या विक्रमी भागीदारीच्या जोरावर चेन्नईने २ बाद २१२ धावा उभ्या केल्या. ज्यात 36 चेंडूत 59 धावा केल्या. आयुष म्हात्रे 59 धावांवर रिटायर्ड आऊट झाला आणि फलंदाजीला आलेल्या शिवम दुबेने १० चेंडूंत २० धावा केल्या. फलंदाजी जबरदस्त झाल्यावर चेन्नई सुपर किंग्सची गोलंदाजी चांगली झाली, आणि चेन्नईने दिल्ली कॅपिटल्सला 36 धावांनी पराभूत करून हंगामचा पहिला विजय मिळवला. परंतु या सामन्यात वाद देखील झाला. हेमंत बदानी व नितीश राणा यांचा बाऊंड्रीवरच अम्पायरसोबत वाद झाला. यानंतर नितीश राणाला दंड ठोठावण्यात आला..झालं असं की दिल्लीच्या डावाच्या १९ व्या षटकात हेमंत बदानी व नितीश राणा यांनी बाऊंड्रीवरच अम्पायरसोबत भांडण केले. या षटकात ट्रिस्टन स्टब्सने ग्लोव्हज बदलून देण्याची मागणी केली होती, पण षटकाच्या मध्येच ही मागणी मान्य होणार नसल्याचे अम्पायरने सांगितले होते. आणि त्यानंतर पुढच्याच चेंडूवर बाद झाला. नितीश राणा आणि अम्पायर यांच्यात बराच वेळ भांडण झालं, या दरम्यान नितीश राणा याचा संयम सुटला, त्याने अम्पायरसोबत जी भाषा वापरली ते त्याला महागात पडलं आहे..टी२० वर्ल्ड कपसाठी Shubham Gill ची जागा घेतली आता IPL फ्रँचायझी काढणार वचपा? 'त्या' Video नंतर चर्चा.वाद पडला महागातसामन्यादरम्यान चुकीची भाषा वापरणं आयपीएलच्या आचारसंहितेच्या कलम २.३ चे उल्लंघन केल्याबद्दल नितीश राणा दोषी असल्याचा आढळला असून त्याला यासाठी सामना फीच्या २५ टक्के दंड ठोठावण्यात आला आहे. त्याच्या या चुकीच्या वर्तनामुळे एक डिमेरिट पॉइंट देखील जोडला असून तो पुढील कारवाईसाठी आधार ठरू शकतो..त्याने अम्पायरसोबत केलेल्या या वर्तनामुळे सामना रेफरीसमोर त्याला ही शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे. त्याने आपली चूक स्वीकारली आहे. आयपीएल नियमानुसार लेव्हल १ उल्लंघन केल्यावर सामना रेफरीचा निर्णय हा अंतिम मानला जातो. नितीश राणाच्या या चुकीमुळे त्याच्या शिस्तीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहेत. दिल्ली कॅपिटल्ससाठी या सामन्यात दुहेरी धक्का बसला आहे. पहिला म्णजे पराभव आणि दुसरा नितीश राणाचं अम्पायरसोबत वर्तन..सामन्यात दिल्लीची कामगिरी२१२ धावांचा पाठलाग करायला आलेल्या दिल्ली कॅपिटल्सची सुरुवात चांगली होती. दिल्लीकडून पथूम निसांका आणि लोकेश राहुल यांनी दोघांनी मिळून पहिल्या विकेटसाठी ६१ धावांची सलामी भागीदारी केली, असली तरी पुढील १५ धावांतच दिल्लीने ४ महत्त्वपूर्ण फलंदाज गमावले. त्यानंतर एकामागून एक दिल्लीचे विकेट्स पडत राहिले. ट्रिस्टन स्टब्सने ३० चेंडूत ६० धावा करून सामन्याला जिवंत ठेवले होते. परंतु १९ व्या षटकात जेमी ओव्हरटनने ट्रिस्टन स्टब्सला माघारी पाठवले..CSK vs DC Controversy: फुल्ल राडा! नितीश राणासह दिल्लीचे कोच अम्पायरला भिडले; सीमारेषेवर भांडण, नेमकं काय घडलं? Video.दिल्लीला या सामन्यात पुनरागमन करता आले नाही. आणि त्यांना हा सामना गमवावा लागला. या पराभवामुळे संघाचे समीकरण बिघडले आहे. या वादामुळे ड्रेसिंग रूममधील वातावरणावरही परिणाम होऊ शकतो. येणाऱ्या सामन्यांमध्ये नितीश राणाला आपल्या आक्रमकतेवर नियंत्रण ठेवावं लागणार आहे, कारण त्याला आणखी एक डिमेरिट पॉइंट मिळाल्यास त्याला सामन्यातून निलंबित केले जाऊ शकते. या सगळ्यामुळे त्याला सामन्याच्या फीच्या २५ टक्के दंडाला सामोरे जावं लागलं. दिल्ली कॅपिटल्सचा पुढील सामना १८ तारखेला रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू विरुद्ध होणार आहे.