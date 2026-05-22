'MS Dhoni ला कोणीही मिस करत नाही, CSK ने लोकांना मूर्ख बनवणे थांबवावे'; वर्ल्ड कप विजेत्या भारतीय खेळाडूकडून IPL फ्रँचायझीची पोलखोल

MS Dhoni Controversy Grows as CSK Face Sharp Criticism: महेंद्रसिंग धोनी इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये एकही सामना खेळला नाही. चेन्नई सुपर किंग्सच्या माजी कर्णधाराला दुखापतीमुळे संपूर्ण लीगमध्ये खेळता नाही आले. पण, तो आज खेळेल, उद्या खेळेल... या आशेने चाहते स्टेडियमवर गर्दी करत होते. CSK व्यवस्थापनाकडूनही ठोस अशी उत्तरंही मिळत नव्हते, त्यामुळे धोनीच्या खेळण्याबाबतचा संभ्रम वाढत गेला. मग त्यांच्या एका प्रशिक्षकाने सांगितले की, दुखापतीतून सावरत असताना त्याला पुन्हा पोटरीच्या स्नायूला ताण आला, ज्यामुळे त्याच्या पुनरागमनाला आणखी विलंब झाला. .या आठवड्यातील CSKच्या शेवटच्या घरच्या सामन्यापूर्वी व्यवस्थापनाने सांगितले की, धोनीला अंगठ्याला दुखापत झाली आहे. सनरायझर्स हैदराबादविरुद्धच्या CSKच्या शेवटच्या सामन्यासाठी धोनी मैदानावर फक्त फोटो काढण्यासाठीच आला होता. चेन्नई सुपर किंग्सला IPL 2026 मध्ये साखळी फेरीतच गाशा गुंडाळावा लागला. १२ पैकी ६ सामन्यांत त्यांना विजय मिळवता आला. गुरुवारी शेवटच्या साखळी सामन्यात गुजरात टायटन्सकडून त्यांना लाजीरवाणा पराभव पत्करावा लागला.. १९८३ वर्ल्ड कप विजेते कृष्णमाचारी श्रीकांत ( Krishnamachari Srikkanth) यांनी धोनीला जगातील महान क्रिकेटपटूंपैकी एक म्हणून संबोधताना म्हटले की, "CSK व्यवस्थापनाने धोनीबाबत अधिक स्पष्टता द्यायला हवी होती. ते म्हणत राहिले की, तो पुढच्या सामन्यासाठी तयार असेल. त्यानंतर, ते नेट्समधील त्याचा एखादा व्हिडिओ दाखवून चाहत्यांना फसवत राहिले. मग ते म्हणाले की, त्याला पुन्हा दुखापत झाली आहे. त्यांनी आधी हा सगळा मूर्खपणा थांबवला पाहिजे. तुम्ही सरळ सांगितले पाहिजे होते की धोनी संपूर्ण हंगाम खेळणार नाही.".ते पुढे म्हणाले, "जर तुम्ही तसे केले असते, तर चाहते मानसिकदृष्ट्या तयार राहिले असते. ऋतुराज गायकवाड सतत सांगत होता की, धोनी खेळाडू पुढच्या सामन्यासाठी उपलब्ध असेल. इथेच व्यवस्थापन आणि कर्णधाराने स्पष्ट भूमिका घ्यायला हवी होती.त्यांनी सरळ सांगितले असते की तो संपूर्ण हंगाम खेळणार नाही, तर चाहत्यांनी ते मान्य करून विषय सोडून दिला असता."."खरं सांगायचं तर, सामन्यांमध्ये कोणालाही धोनीची उणीव भासत नाही. ते फक्त विचारतात की तो ड्रेसिंग रूममध्ये का नसतो. पण त्याव्यतिरिक्त, तो सामन्यांमध्ये का खेळत नाही, हे कोणी विचारत नाही. धोनीचे युग संपले आहे," असा दावा श्रीकांत यांनी केला.