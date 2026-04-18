IPL 2026: आश्चर्यच... ना विराट, ना शुभमन Orange Cap तिसऱ्याच कुणाकडे; Purple Capवर चेन्नईच्या गोलंदाजाने निर्विवाद वर्चस्व

IPL 2026 Marathi news Orange Purple Cap update: इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ चा २७ वा सामना सनरायझर्स हैदराबाद विरुद्ध चेन्नई सुपर किंग्स यांच्यात हैदराबाद येथे सुरू आहे. या सामन्यात अभिषेक शर्मा व हेनरिच क्लासन यांनी अर्धशतकी खेळी करून SRH ला १९४ धावांपर्यंत पोहोचवले आणि त्याचा पाठलाग करताना CSK १४ षटकांत ५ बाद १३६ धावांपर्यंत मजल मारली. पण, हा सामना सुरू असताना Orange-Purple Cap च्या शर्यतीत मोठा बदल पाहायला मिळाला..कालपर्यंत आयपीएल २०२६च्या या पर्वात सर्वाधिक धावा करणाऱ्यांमध्ये भारताच्या शुभमन गिल व विराट कोहली यांच्यात स्पर्धा रंगली होती. पण, आज ऑरेंज कॅपच्या शर्यतीत सनरायझर्स हैदराबादच्या हेनरिच क्लासनने मुसंडी मारली. क्लासनने शनिवारी खेळवलेल्या लढतीत ३९ चेंडूंत ६ चौकार व २ षटकारांसह ५९ धावांची खेळी केली आणि त्या जोरावर तो ऑरेंज कॅप स्वतःकडे आणण्यात यशस्वी ठरला..SRH vs CSK Live: अभिषेक शर्माला 'चिटींग' करायची होती, पण संजू सॅमसनने चोरी पकडली; IPL 2026 मध्ये आणखी एक ड्रामा, Video.Orange Cap List२८३ धावा - हेनरिच क्लासन ( ६ सामने, सनरायझर्स हैदराबाद)२५१ धावा - शुभमन गिल ( ४ सामने, गुजरात टायटन्स)२४७ धावा - विराट कोहली ( ६ सामने, रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू)२३० धावा - रजत पाटीदार ( ६ सामने, रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू)२१३ धावा - इशान किशन ( ६ सामने, सनरायझर्स हैदराबाद)२११ धावा - प्रभसिमरन सिंग ( ५ सामने, पंजाब किंग्स)२०३ धावा - श्रेयस अय्यर ( ५ सामने, पंजाब किंग्स)२०२ धावा - फिल सॉल्ट ( ६ सामने, रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू)२०१ धावा - आयुष म्हात्रे ( ६ सामने, चेन्नई सुपर किंग्स)२०१ धावा - जॉस बटलर ( ५ सामने, गुजरात टायटन्स)२०० धावा - वैभव सूर्यवंशी ( ५ सामने, राजस्थान रॉयल्स).SRH विरुद्धच्या सामन्यात CSK च्या अंशूल कंबोज व जेमी ओव्हरटन यांनी प्रत्येकी ३ विकेट्स घेतल्या, तर मुकेश चौधरीच्या नावावर २ विकेट्स राहिल्या. चेन्नईची स्पर्धेतील कामगिरी तितकिशी साजेशी झालेली नसली तरी त्यांचा गोलंदाज कंबोज पर्पल कॅपच्या शर्यतीत वर्चस्व गाजवतोय..SRH vs CSK Live: ४,४,४,४,४,६! आयुष म्हात्रेचं वादळ हेनरिच क्लासनने रोखलं; अविश्वसनीय झेल घेत हैदराबादचं मैदान गाजवलं Video Viral.Purple Cap List१३ विकेट्स - अंशुल कंबोज ( ६ सामने, चेन्नई सुपर किंग्स)११ विके्टस - प्रसिद्ध कृष्णा ( ५ सामने, गुजरात टायटन्स)१० विकेट्स - भुवनेश्वर कुमार ( ६ सामने, रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू)९ विकेट्स - प्रिंस यादव ( ५ सामने, लखनौ सुपर जायंट्स)९ विकेट्स - रवी बिश्नोई ( ५ सामने, राजस्थान रॉयल्स)