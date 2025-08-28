Asia Cup 2025: गिल, सूर्या किंवा संजू नव्हे तर 'हे' तीन खेळाडू भारतासाठी गेम चेंजर ठरणार! वीरेंद्र सेहवागचा दावा

आशिया कप २०२५ साठी भारताचा १५ सदस्यीय संघ जाहीर असून सूर्या यादव कर्णधार आहे.सेहवागच्या मते गिल, सूर्या वा संजू नव्हे तर बुमराह, अभिषेक शर्मा आणि वरुण चक्रवर्ती हे गेम चेंजर ठरतील. भारताचा गट A मध्ये UAE, पाकिस्तान आणि ओमान संघांचा समावेश असून पहिला सामना १० सप्टेंबरला UAE विरुद्ध होईल..Virender Sehwag predicts 3 surprise game-changers for India at Asia Cup 2025 : भारतीय संघ आशिया चषक स्पर्धेसाठी ४ किंवा ५ सप्टेंबरला संयुक्त अरब अमिरातीसाठी रवाना होणार आहे. सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखाली टीम इंडिया ट्वेंटी-२० फॉरमॅटमध्ये होणारी आशिया चषक स्पर्धा खेळणार आहे. ९ सप्टेंबरपासून सुरू होणाऱ्या या स्पर्धेत भारतीय संघ जेतेपदाचा प्रबळ दावेदार आहे. युवा खेळाडूंचा भरणा असलेल्या या संघाकडून चाहत्यांना अपेक्षा आहेत आणि सूर्यासह शुभमन गिल, सजू सॅमसन हे चमकतील असे सर्वांना वाटते. पण, भारताचा माजी सलामीवीर वीरेंद्र सेहवाग याचे मत काही वेगळे आहेत..वीरूच्या मते संयुक्त अरब अमिराती येथे होणाऱ्या स्पर्धेत गिल, सूर्या व संजू नव्हे तर वेगळेच ३ खेळाडू भारतासाठी गेम चेंजर ठरतील. भारताचा पहिला सामना १० सप्टेंबरला यजमान युएईविरुद्ध होणार आहे. वीरूने आशिया चषक स्पर्धेत भारतासाठी गेम चेंजर ठरतील अशा तीन खेळाडूंची निवड केली आणि त्यात पहिलं नाव जसप्रीत बुमराहचं आहे. .१ चेंडू २२ धावा! RCB च्या स्टार फलंदाजाने घडवला इतिहास, पण अशी टुकार गोलंदाजी करणारा गोलंदाज कोण ते पाहा....अभिषेक शर्माच्या आक्रमक फटकेबाजीने वीरूने प्रभावीत केले आहे आणि त्याने त्याच्यासह फिरकीपटू वरुण चक्रवर्थी याची निवड केली आहे. जस्सी, अभिषेक व वरुण हे तीन खेळाडू भारताच्या जेतेपदाच्या प्रयत्नात महत्त्वाची भूमिका बजावतील असे वीरूला वाटते.सेहवाग म्हणतो – “अभिषेक शर्मा गेम चेंजर ठरू शकतो. बुमराह नेहमीच गेम चेंजर असतो, तर वरुण चक्रवर्ती त्याच्या ‘मिस्ट्री बॉलिंग’मुळे विशेष ठरतो. या तिघांकडे भारतासाठी सामने जिंकण्याची ताकद आहे.” .जसप्रीत बुमराहने मागील वर्षीच्या टी२० वर्ल्डकपमध्ये १५ बळी घेत भारताला विजेतेपद मिळवून देण्यात मोलाची भूमिका बजावली. ७० ट्वेंटी - २० सामन्यांत त्याने ८९ बळी घेतले असून त्याचा सरासरी १७.७४ आहे. अभिषेक शर्मा आयसीसी ट्वेंटी-२० फलंदाजांच्या क्रमवारीत अव्वल स्थानी आहे. १७ सामन्यांत त्याने ५३५ धावा केल्या आहेत आणि त्यात २ शतकं व दोन अर्धशतकांचा समावेश आहे. .'माझ्या निवृत्तीने, कोणाचं आयुष्य सुधारणार आहे?'; Mohammed Shami चा संतापजनक प्रश्न; म्हणाला, मी कोणाच्या मार्गातील दगड... .वरुण चक्रवर्तीनेही १५ ट्वेंटी-२० सामन्यांत ३३ बळी घेतले असून त्याची ‘मिस्ट्री बॉलिंग’ फलंदाजांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे. भारताचा गट A मध्ये UAE, पाकिस्तान आणि ओमान यांच्यासोबत समावेश आहे. भारताचा पहिला सामना १० सप्टेंबर रोजी UAE विरुद्ध, १४ सप्टेंबरला पाकिस्तानविरुद्ध तर १९ सप्टेंबरला ओमानविरुद्ध अबुधाबी येथे होणार आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.