IND vs NZ 3rd T20I : ९ चौकार, ११ षटकार.. अभिषेक शर्माच्या ३७ चेंडूंत ११३ धावा; क्रिकेटचा इतिहास-भूगोल बदलणारा सामना... टीम इंडियाचे वर्ल्ड रेकॉर्ड्स

India vs New Zealand 3rd T20I Mararthi Cricket News: अभिषेक शर्मा व वैभव सूर्यवंशी यांचा आजचा खेळ पाहून व्हिडिओ गेम सुरूय का असा प्रश्न अनेकांना पडला असेल... वेगवान अर्धशतक, वेगवान शतकांच्या सांघिक विश्वविक्रमांसह भारताने या सामन्यात वेगळाच इतिहास घडवला. अभिषेक व वैभव या जोडीनेही वर्ल्ड रेकॉर्ड्स मोडले आणि न्यूझीलंडच्या ट्वेंटी-२० क्रिकेटचा इतिहास-भूगोल बदलून टाकला..समोर १९९ धावांचे लक्ष्य असताना अभिषेक व वैभव यांनी पहिल्या षटकापासून षटकारांचा पाऊस सुरू केला. पहिल्या षटकात २६ धावा कुटून आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२०तील सर्वात महागडे पहिल्या षटकाच्या वर्ल्ड रेकॉर्डशी बरोबरी केली. त्यानंतर या जोडीने अवघ्या १४ चेंडूंत पन्नास धावा पूर्ण केल्या आणि ट्वेंटी-२०तील सर्वात वेगाने पन्नास धावा करणारा भारत हा पूर्ण सदस्य असलेल्या संघांमध्ये अव्वल ठरला. पापुआ न्यू गिनी व रोमानिया यांनी अनुक्रमे वानुआतू व सर्बिया यांच्याविरुद्ध २.२ षटकांत हा टप्पा गाठला होता.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.IND vs NZ 3rd T20I Live: १४ चेंडू फिफ्टी, ३० चेंडूंत शतक! भारताची वर्ल्ड रेकॉर्डशी बरोबरी; अभिषेक शर्मा-वैभव सूर्यवंशी यांनी पेटवले रान... .हे वादळ इथेच थांबले नाही. अभिषेकने १५ चेंडूंत अर्धशतक पूर्ण केले आणि हे त्याचे दुसरे वेगवान अर्धशतक ठरले. सलामीला आलेल्या वैभवनेही उत्तुंग षटकार खेचून संघाला ५ षटकांत शतकी पल्ला गाठून दिला आमि आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२०तील क्रिकेटमध्ये संघाचे हे वेगवान शतक ठरले. रोमानियाने २०२१ मध्ये सर्बियाविरुद्ध ५.२ षटकांत शंभर धावा कुटल्या होत्या. पूर्ण सदस्य असलेल्या संघांमध्ये हा विक्रम दक्षिण आफ्रिकेच्या नावावर होता. त्यांनी २०२३ मध्ये वेस्ट इंडिजविरुद्ध ५.३ षटकांत शंभर धावा चोपलेल्या..आठव्या षटकांत न्यूझीलंडला पहिले यश मिळाले. वैभव १९ चेंडूंत ४ चौकार व ४ षटकारांसह ४५ धावांवर झेलबाद झाला आणि भारताला १३३ धावांवर पहिला झटका बसला. भारताने पहिल्या सहा षटकांत ११८ धावा केल्या आणि या पुरुषांच्या आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२० क्रिकेटमधील पॉवर प्लेमधील सर्वाधिक धावा ठरल्या. यापूर्वी रोमानियाने २०२१ मधअये ५.४ षटकांत ११६ धावा कुटल्या होत्या. ऑस्ट्रेलियाने २०२४ मध्ये स्कॉटलंडविरुद्ध १ बाद ११३ धावांची खेळी केली होती. अभिषेकला ९२ धावांवर जीवदान मिळाले आणि त्याला वेगवान शतकाच्या विश्वविक्रमाची संधी होती. पण, त्यानेन ३५ चेंडूंत शतक पूर्ण केले आणि हे भारताकडून झालेले वेगवान शतक ठरले..Fastest T20I hundreds (FM teams)३० - अभिषेक शर्मा (भारत) विरुद्ध अफगाणिस्तान, दिल्ली, २०२६३३ - सिकंदर रझा (झिम्बाब्वे) विरुद्ध गॅम्बिया, नैरोबी (रुराका), २०२४३३ - फिन ॲलन (न्यूझीलंड) विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका, कोलकाता, २०२६३५ - डेव्हिड मिलर (दक्षिण आफ्रिका) विरुद्ध बांगलादेश, पॉचेफस्ट्रूम, २०१७३५ - रोहित शर्मा (भारत) विरुद्ध श्रीलंका, इंदूर, २०१७३५ - अभिषेक शर्मा (भारत) विरुद्ध न्यूझीलंड, वेलिंग्टन, २०२६.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.