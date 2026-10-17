India ODI Squad: जडेजा-जैस्वाल २०२७ वर्ल्ड कपच्या शर्यतीतून बाहेर? न्यूझीलंडविरुद्धच्या मालिकेसाठी संघ जाहीर होताच मिळाले संकेत

India Tour of New Zealand : भारतीय संघ पुढच्या आठवड्यात न्यूझीलंड दौऱ्यावर जाणार असून ५ टी२०, ५ वनडे आणि २ कसोटी सामन्यांच्या मालिका या दौऱ्यात खेळली जाणार आहे. या तिन्ही मालिकांसाठी भारतीय संघ जाहीर झाले आहेत. टी२० संघ गेल्याच आठवड्यात जाहीर झाला होता, तर वनडे आणि कसोटी संघ शुक्रवारी (१६ ऑक्टोबर) जाहीर करण्यात आला. दरम्यान, हे संघ जाहीर झाल्यानंतर रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) आणि यशस्वी जैस्वाल (Yashasvi Jaiswal) यांचा वनडे वर्ल्ड कप २०२७ साठी विचार केला जाणार नसल्याचे संकेत मिळाले आहेत. .IND vs NZ Squad: न्यूझीलंड दौऱ्यासाठी टीम इंडियाची घोषणा! वनडे मालिकेत २ कर्णधार का? शुभमन गिलनंतर श्रेयस अय्यरकडे धुरा; नेमकं कारण काय?.खरंतर भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यातील वनडे मालिकेनंतर भारताचा कर्णधार शुभमन गिलने २०२७ वर्ल्ड कपच्या तयारीसंदर्भात महत्त्वाचे भाष्य केले होते. त्याने न्यूझीलंडविरुद्धच्या मालिकेत फारसे प्रयोग करणार नसल्याचे संकेत दिले होते.गिलने म्हटले होते की आम्हाला वर्ल्ड कपमधील संयोजनामुसार खेळण्याची इच्छा आहे. जे खेळाडू पुढच्या मालिकेसाठी संघात असतील, याच संयोजनासह खेळण्यास सुरुवात करायची आहे. एकूणच त्याने यातून त्याने न्यूझीलंडविरुद्ध वनडे मालिकेत खेळणारे खेळाडू वर्ल्ड कप २०२७ साठीही भारतीय संघात असू शकतात, असेच संकेत दिले होते..मात्र, न्यूझीलंडविरुद्धच्या वनडे मालिकेसाठी जे दोन भारतीय संघ जाहीर झालेत, त्या दोन्ही संघात जडेजा आणि जैस्वाल या दोघांचाही समावेश नाही. त्यामुळे आता त्यांचा २०२७ वर्ल्ड कपसाठी खरंच विचार केला जाणार नाही का असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.जडेजा वेस्ट इंडिजविरुद्ध वनडे मालिका खेळलेला, ज्यातील पहिले दोन सामने तो खेळला होता. पण त्याला खास काही करता आले नव्हते. तसेच २०२७ वर्ल्ड कप दक्षिण आफ्रिकेत असल्याने तिथे वेगवान गोलंदाजांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. याशिवाय यशस्वी जैस्वालला सलामीसाठी बॅकअप मानले जात होते. पण त्याला वेस्ट इंडिजविरुद्ध खेळवण्यात आले नव्हते. तसेच न्यूझीलंड दौऱ्यासाठी ऋतुराज गायकवाड आणि ईशान किशन यांना वनडे संघात संधी मिळाली आहे. याशिवाय केएल राहुलही संघात असल्याने सलामीला पुरेसे पर्याय आहेत. त्यामुळे जैस्वालचाही २०२७ वर्ल्ड कपसाठी विचार होण्याची शक्यता कमी दिसत आहे..दोन वनडे संघ का?न्यूझीलंडविरुद्धच्या पहिल्या तीन सामन्यांसाठी आणि शेवटच्या दोन सामन्यांसाठी भारताचे दोन वेगवेगळे संघ जाहीर झालेत. न्यूझीलंडविरुद्धच्या पहिल्या तीन वनडे सामन्यातील जे खेळाडू कसोटी संघातही आहेत, ते न्यूझीलंडविरुद्ध चौथा आणि पाचवा वनडे सामना खेळणार नाहीत. यात शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, प्रसिद्ध कृष्णा अशा खेळाडूंचा समावेश आहे. अशात चौथ्या आणि पाचव्या वनडेत गिलच्या अनुपस्थितीत श्रेयस अय्यर भारतीय संघाचे नेतृत्व करेल, तर ईशान किशन उपकर्णधारपद सांभाळेल..IND vs NZ: न्यूझीलंड दौऱ्यासाठी कर्णधार शुभमन गिल मास्टरप्लॅन, स्वत:च्या खर्चानेच ५ गोलंदांजाना सोबत नेणार.पहिल्या तीन वनडे सामन्यांसाठी संघ : शुभमन गिल (कर्णधार), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकर्णधार), के. एल. राहुल, नितीशकुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, नमन धीर, अंशुल कंबोज, गुरनूर ब्रार, ऋतुराज गायकवाड, अर्शदीप सिंग, ईशान किशन (यष्टिरक्षक), मोहम्मद सिराज, प्रसिध कृष्णा, कुलदीप यादव.चौथ्या आणि पाचव्या वनडे सामन्यांसाठी भारतीय संघ : श्रेयस अय्यर (कर्णधार), रोहित शर्मा, विराट कोहली, तिलक वर्मा, ईशान किशन (यष्टिरक्षक, उपकर्णधार), नितीशकुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, नमन धीर, अकीब नबी, गुरनूर ब्रार, ऋतुराज गायकवाड, अर्शदीप सिंग, कुमार कुशाग्र, मोहम्मद सिराज, यश ठाकूर, कुलदीप यादव..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.