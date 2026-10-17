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India ODI Squad: जडेजा-जैस्वाल २०२७ वर्ल्ड कपच्या शर्यतीतून बाहेर? न्यूझीलंडविरुद्धच्या मालिकेसाठी संघ जाहीर होताच मिळाले संकेत

Ravindra Jadeja and Yashasvi Jaiswal Out of India's 2027 ODI World Cup Schemes? : न्यूझीलंड दौऱ्यासाठी भारतीय वनडे संघ जाहीर झाला आहे. पण यानंतर रवींद्र जडेजा आणि यशस्वी जैस्वाल यांचा वनडे वर्ल्ड कप २०२७ साठी विचार केला जाणार नसल्याचे संकेत मिळाले आहेत.
Ravindra Jadeja - Yashasvi Jaiswal | India Tour of New Zealand

Ravindra Jadeja - Yashasvi Jaiswal | India Tour of New Zealand

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

India Tour of New Zealand : भारतीय संघ पुढच्या आठवड्यात न्यूझीलंड दौऱ्यावर जाणार असून ५ टी२०, ५ वनडे आणि २ कसोटी सामन्यांच्या मालिका या दौऱ्यात खेळली जाणार आहे. या तिन्ही मालिकांसाठी भारतीय संघ जाहीर झाले आहेत. टी२० संघ गेल्याच आठवड्यात जाहीर झाला होता, तर वनडे आणि कसोटी संघ शुक्रवारी (१६ ऑक्टोबर) जाहीर करण्यात आला.

दरम्यान, हे संघ जाहीर झाल्यानंतर रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) आणि यशस्वी जैस्वाल (Yashasvi Jaiswal) यांचा वनडे वर्ल्ड कप २०२७ साठी विचार केला जाणार नसल्याचे संकेत मिळाले आहेत.

Ravindra Jadeja - Yashasvi Jaiswal | India Tour of New Zealand
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