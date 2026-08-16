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Rohit Sharma: बाप रे बाप...! सायकलवरून हजारो किमीचा प्रवास करून आलेल्या फॅनला भेटल्यावर कशी होती रोहितची रिअ‍ॅक्शन, Viral Video

Fan Cycles From Odisha to Mumbai to Meet Rohit Sharma: रोहित शर्माचा चाहतावर्ग बराच मोठा आहे. नुकतेच त्याचे काही चाहते हजारो किमीचा प्रवास सायकलवरून करून त्याला भेटायला आले होते. त्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाले आहेत.
Rohit Sharma Amazed as Fan Cycles From Odisha

Rohit Sharma Amazed as Fan Cycles From Odisha

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

Rohit Sharma Fan Viral Video: आपल्या आवडत्या खेळाडूची एक झलक पाहण्यासाठी चाहते आतुर असतात. त्यासाठी काही चाहते अनोख्या गोष्टीही करतात. भारताचा माजी कर्णधार रोहित शर्माचीही लोकप्रियता केवळ भारतातच नाही, तर जगभरात आहे. त्याचे चाहतेही त्याला खूश करण्यासाठी वेगवेगळ्या गोष्टी करताना दिसतात. असाच एक चाहता चक्क ओडिशावरून सायकल चालवत मुंबईत रोहितला भेटायला आला होता.

Rohit Sharma Amazed as Fan Cycles From Odisha
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