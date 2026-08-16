Rohit Sharma Fan Viral Video: आपल्या आवडत्या खेळाडूची एक झलक पाहण्यासाठी चाहते आतुर असतात. त्यासाठी काही चाहते अनोख्या गोष्टीही करतात. भारताचा माजी कर्णधार रोहित शर्माचीही लोकप्रियता केवळ भारतातच नाही, तर जगभरात आहे. त्याचे चाहतेही त्याला खूश करण्यासाठी वेगवेगळ्या गोष्टी करताना दिसतात. असाच एक चाहता चक्क ओडिशावरून सायकल चालवत मुंबईत रोहितला भेटायला आला होता. .Rohit Sharma: रोहित नाही तर कोण? 2027 वर्ल्ड कपसाठी टीम इंडियाकडे सलामीचे हे 3 पर्याय; एक नाव सर्वात आघाडीवर.रोहितच्या या चाहत्याचं नाव सुनील रौत असून त्याने इंस्टाग्रामवर अनेक व्हिडिओ शेअर करत त्याच्या या प्रवासाबाबत माहिती दिली आहे. विशेष म्हणजे त्याचा हा प्रवास फळला असून त्याला रोहितला भेटण्याची संधीही मिळाली आहे. त्याचे रोहितच्या भेटीचे व्हिडिओही व्हायरल होत आहे.एका व्हिडिओमध्ये दिसते की रोहित सुनीलसोबत फोटो काढत असताना समोरच्या व्यक्तीला सांगत होता की 'तुला माहित आहे का कुठून आलाय हा?' त्यावर कोणीतरी म्हणाला की ओडिशावरून. त्यावर रोहित म्हणाला, 'बाप रे बाप.'.तसेच आणखी एका व्हिडिओमध्ये सुनील रोहितला त्याने आणलेल्या भेटवस्तू देताना दिसत आहे. त्याने आधी रोहितला एक फोटो फ्रेम दिली, ज्यात रोहित आणि त्याची पत्नी रितिका यांचा फोटो होता. तसेच नंतर राधा-कृष्ण व भगवान जगन्नाथ यांची मुर्ती भेट दिली. रोहितनेही या भेटी स्वीकारल्या..केवळ सुनीलच नाही, तर आणखी एक ३९ वर्षीय चाहता नोएडावरून मुंबईला रोहितला भेटायला सायकलवरून आला होता. त्यालाही रोहित रविवारी भेटला. रोहितला भेटताच त्याने त्याचे पायही धरले. पण रोहितने त्याला थांबवले आणि असं करू नको असं सांगितलं. त्यानंतर रोहितने त्याच्याश काहीवेळ चर्चाही केली..Rohit Sharma: विराट कोहली, रोहित शर्मा भारताकडून पुढील सामना केव्हा खेळणार? कोणत्या संघांना भिडणार? जाणून घ्या डिटेल्स....रोहित सध्या आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये केवळ वनडे प्रकारात सक्रिय आहे. तो नुकताच इंग्लंड दौऱ्यात खेळला होता. त्यावेळी लॉर्ड्सवर त्याने शतक केले होते. आता रोहित सप्टेंबरमध्ये भारताकडून खेळताना दिसले. सप्टेंबरमध्ये भारताला वेस्ट इंडिजविरुद्ध वनडे मालिका खेळायची होती. या मालिकेतील पहिला सामना २७ सप्टेंबर रोजी तिरुअनंतपुरमला होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.