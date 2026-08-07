Rohit Sharma: रोहित नाही तर कोण? 2027 वर्ल्ड कपसाठी टीम इंडियाकडे सलामीचे हे 3 पर्याय; एक नाव सर्वात आघाडीवर

Will Rohit Sharma Play the 2027 ODI World Cup?: रोहित शर्मा(Rohit Sharma ) 2027 चा वनडे वर्ल्ड कप खेळणार की नाही, याची चर्चा सध्या जोरात सुरू आहे. सध्या रोहित चांगल्या फॉर्ममध्ये दिसत असला, तरी वर्ल्ड कपला अजून बराच वेळ आहे. त्यामुळे पुढच्या दोन वर्षांत त्याचा फिटनेस, फॉर्म आणि निवड यावर सगळ्यांचं लक्ष असणार आहे. जर रोहित वर्ल्ड कपपर्यंत खेळला नाही, तर त्याच्या जागी कोणाला संधी मिळू शकते, याबाबतही चर्चा सुरू झाली आहे. रोहित शर्माने आपल्या दमदार फलंदाजीने क्रिकेटमध्ये एक वेगळी ओळख निर्माण केली आहे, परंतु आता हा सलामीवीर आगामी एकडीवशीय वर्ल्ड कपमध्ये खेळणार की नाही यावर आणखी चित्र स्पष्ट झालेल नाही, परंतु या शर्यतीत तीन नावांची सर्वाधिक चर्चा होत आहे..VAIBHAV SOORYAVANSHI: वैभव सूर्यवंशीबाबत मोठी भविष्यवाणी! ‘एक दिवस भारताचा कर्णधार होईल’; दुलीप ट्रॉफीत उपकर्णधारपद देण्यामागे मोठं कारण.साई सुदर्शनया यादीत पहिलं नाव आहे साई सुदर्शनचं. आयपीएलमध्ये त्याने सातत्याने धावा करत स्वतःची वेगळी ओळख तयार केली आहे. मोठी खेळी कशी करायची आणि डाव कसा सांभाळायचा, हे त्याला चांगलं जमतं. शुभमन गिलसोबत तो भारतासाठी सलामीला चांगली जोडी ठरू शकतो, असं अनेक क्रिकेट जाणकारांचं मत आहे. दक्षिण आफ्रिकेसारख्या वेगवान विकेटवरही तो चांगली फलंदाजी करू शकतो..वैभव सूर्यवंशीदुसरं नाव आहे अवघ्या 15 वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीचं. अजून त्याने वनडेमध्ये पदार्पण केलेलं नाही. पण कमी वयात त्याने ज्या पद्धतीने क्रिकेट खेळलं आहे, त्यामुळे त्याच्याकडे सगळ्यांचं लक्ष आहे. नुकत्याच झालेल्या इंग्लंड दौऱ्यात वैभवने टी -२० मध्ये पदार्पण करत आपल्या आंतर राष्ट्रीय करियरीची सुरुवात केली आहे. सुरुवातीपासून गोलंदाजांवर हल्ला करण्याची त्याची शैली रोहित शर्माची आठवण करून देते. अजून त्याला अनुभवाची गरज आहे, पण पुढच्या काही वर्षांत तो भारतासाठी मोठा मॅचविनर ठरू शकतो..यशस्वी जैस्वालरोहित शर्माच्या जागेसाठी सर्वात मजबूत दावेदार मानला जातो तो म्हणजे यशस्वी जैस्वाल. वनडेमध्ये मिळालेल्या संधीचं त्याने चांगलं सोनं केलं आहे. कमी डावांतच त्याने शतकं झळकावली आहेत. मोठी खेळी करण्याची क्षमता आणि दबावात शांत राहण्याची सवय, ही त्याची मोठी ताकद आहे. त्यामुळे रोहितनंतर सलामीची जबाबदारी त्याच्याकडे जाण्याची शक्यता सर्वाधिक मानली जाते..Vaibhav Sooryavanshi: रोहितसोबत वैभव सूर्यवंशीनेच सलामीला यावं! माजी दिग्गजाचा मोठा सल्ला, गिलबाबतही केलं मोठं वक्तव्य.सध्या तरी रोहित शर्मा भारतीय संघाचा महत्त्वाचा भाग आहे. पण 2027 च्या वर्ल्ड कपपर्यंत अनेक गोष्टी बदलू शकतात. त्यामुळे साई सुदर्शन, वैभव सूर्यवंशी आणि यशस्वी जैस्वाल या तिघांवर बीसीसीआयची नजर असणार आहे. आता या तिघांपैकी कोण सातत्याने धावा करतो आणि संधीचं सोनं करतो, यावरच पुढचा निर्णय अवलंबून असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.