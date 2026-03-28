Dream XI च्या गच्छतीनंतर BCCI ने आणली IPL Fantasy League, टीम निवडा, बक्षिसे जिंका, पण नियम काय?

IPL Fantasy League Marathi News: इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेला (IPL 2026) शनिवारपासून सुरुवात होत आहे. सलामीचा सामना एम चिन्नास्वामी स्टेडियममध्ये रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू विरुद्ध सनरायझर्स हैदराबाद (RCB vs SRH) या दोन संघांमध्ये खेळला जाणार आहे. याचदरम्यान क्रिकेट चाहत्यांसाठी बीसीसीआयने एक आनंदाची बातमी दिली आहे. आता चाहत्यांना फँटसी टीम (Fantasy Team) बनवता येणार आहे. खरंतर गेल्यावर्षापासून सरकारने अवैध ऑनलाइन गेमिंगविरोधात एक आक्रमक अंमलबजावणी मोहीम सुरू केली आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने ८ हजारहून अधिक वेबसाइट्स आणि ॲप्सवर बंदी घातली आहे. भारतात 'प्रमोशन अँड रेग्युलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग ॲक्ट (PROGA) २०२५' हे १ ऑक्टोबर २०२५ पासून लागू झाला आहे. या कायद्यामुळे खऱ्या पैशांच्या सर्व ऑनलाइन गेमिंगवर प्रभावीपणे बंदी घालण्यात आली आहे. .IPL 2026: धोनी दोन आठवड्यांसाठी बाहेर गेल्यानंतर कशी असेल CSK ची प्लेइंग इलेव्हन? अश्विनची पोस्ट व्हायरल.आयपीएलची फँटसी लीगमात्र, यामुळे फँटसी टीम लावण्याची आवड असणाऱ्या चाहत्यांची निराशा झाली होती, पण आता बीसीसीआयने माय ११ सर्कलने होस्ट केलेली आयपीएल फँटसी लीग सुरू केली आहे. यामध्ये खरे पैशांची गुंतवणूक नसेल. मात्र विजेत्यांना मोठ्या वस्तुंची बक्षीसं मिळणार आहेत. त्यामुळे चाहते आता त्यांची फँटसी टीम तयार करून आपली आव़ड पूर्ण करू शकतात.यासाठी चाहत्यांना आयपीएलच्या अधिकृत वेबसाईट किंवा माय ११ सर्कल ऍपवरून ही टीम निवडता येणार आहे..फँटसी लीगसाठी नियमआयपीएलने फँटसी नियमही लागू केले आहेत. या नियमांनुसार ११ खेळाडूंचा संघ बनवावा लागेल, ज्यात किमान ३ ते कमाल ६ फलंदाज, किमान 1 ते कमाल 4 अष्टपैलू, किमान १ ते कमाल ४ यष्टीरक्षक आणि किमान ३ ते कमाल ६ गोलंदाजांचा समावेश असेल. तसेच चारच परदेशी खेळाडू निवडता येतील, तर एकाच संघाचे जास्तीत जास्त केवळ ७ खेळाडू घेता येऊ शकतात. सर्व संघांचे मिळून ११ खेळाडू निवडता येतात.संपू्र्ण हंगामासाठी १६० ट्रान्सफर उपलब्ध असणार आहेत. नवीन युझर्ससाठी ट्रान्सफर्स मिळणार असून प्रत्येक सामन्यापूर्वी फँटॅसी संघात बदल करता येणार आहेत. खेळाडूंच्या प्रत्यक्ष सामन्यातील कामगिरीनुसार पाँइंट्स मिळतील. ज्या खेळाडूला फँटसी टीमचा कर्णधार केलं आहे, त्याला दुप्पट पाँइंट्स मिळतील, तर उपकर्णधाराला दीडपट पाँइंट्स मिळतील..दरम्यान, प्रत्येक युजरला 100 क्रेडिट्समध्ये एकच टीम बनवता येणार आहे. युजर २० प्रायवेट लीगला जॉईन करू शकतात. जर सामना रद्द झाला, तर तो संपला असे समजले जाईल. त्या सामन्यासाठी वापरण्यात आलेले ट्रान्सफर आणि बूस्टर्स परत मिळणार नाहीत. पण सामना रद्द होण्यापूर्वीचे फँटसी पाँइंट्स कायम राहतील..फँटसी टीमसाठी उदाहरण :यष्टीरक्षक - इशान किशन (SRH) आणि संजू सॅमसन (CSK)फलंदाज - विराट कोहली (RCB), ऋतुराज गायकवाड (CSK), सूर्यकुमार यादव (MI), ट्रिस्टन स्टब्स (DC)अष्टपैलू - हार्दिक पांड्या (MI), शिवम दुबे (CSK)गोलंदाज - ट्रेंट बोल्ट (MI), मिचेल सँटेनर (MI), अर्शदीप सिंग (PBKS), जोश हेजलवूड (RCB).