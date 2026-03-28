IPL 2026: धोनी दोन आठवड्यांसाठी बाहेर गेल्यानंतर कशी असेल CSK ची प्लेइंग इलेव्हन? अश्विनची पोस्ट व्हायरल

R Ashwin Predicts CSK Playing XI Marathi News: इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेला (IPL 2026) २८ मार्चपासून सुरुवात होत आहे. मात्र स्पर्धेला सुरुवात होण्यापूर्वीच पाचवेळचे विजेते चेन्नई सुपर किंग्सला (Chennai Super Kings) जबरदस्त धक्का बसला आहे. पहिल्या दोन आठवड्यातील सामन्यांना चेन्नईचा दिग्गज क्रिकेटपटू एमएस धोनी मुकण्याची शक्यता आहे. त्याबाबत चेन्नई सुपर किंग्सने स्पष्ट माहिती दिली आहे. चेन्नईने दिलेल्या माहितीनुसार धोनी (MS Dhoni) सध्या पोटरीच्या दुखापतीसाठी उपचार घेत आहे. त्यामुळे तो पहिल्या दोन आठवड्यात खेळण्याची शक्यता कमी आहे. .MS Dhoni ruled out: महेंद्रसिंग धोनी दोन आठवड्यांसाठी IPL 2026 मधून बाहेर; CSK ला पहिल्या सामन्याआधी मोठा धक्का.अशात आता चेन्नईला धोनीशिवाय सुरुवातीचे सामने खेळावे लागण्याची शक्यता आहे. ही माहिती समोर येतात आर अश्विनने चेन्नई सुपर किंग्सची प्लेइंग इलेव्हन कशी असेल, याबाबत एक पोस्ट शेअर केली आहे. त्याच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये त्याने सलामीला कर्णधार ऋतुराज गायकवाडसह संजू सॅमसनला ठेवले आहे. .तसेच अश्विनने तिसऱ्या क्रमांकावर त्याने उर्विल पटेलला, तर चौथ्या क्रमांकावर डेवाल्ड ब्रेव्हिसला निवडले आहे. अष्टपैलू शिवम दुबे पाचव्या क्रमांकावर आहे. सहाव्या क्रमांकासाठी त्याने सर्फराज खान किंवा आयुष म्हात्रे या दोघांचा पर्याय ठेवला आहे. त्यानंतर गोलंदाजीत त्याने अकील हुसैन, नूर अहमद, मॅट हेन्री या परदेशी खेळाडूंना निवडले आहे. त्याने वेगवान गोलंदाज खलील अहमदलाही प्लेइंग इलेव्हनमध्ये निवडले आहे. .IPL 2026: बांगलादेशची अक्कल ठिकाणावर आली, पाकिस्तानच्या नादाला लागून केलेली चूक सुधारली.११ व्या क्रमांकासाठी अश्विनने ४ पर्याय दिले आहेत. यामध्ये अंशुल कंबोज, रामकृष्ण घोष, राहुल चाहर आणि श्रेयस गोपाळ या खेळाडूंचा समावेश आहे.अश्विनने त्याच्या पोस्टमध्ये शेवटी असंही म्हटलंय की दोन आठवड्यांनंतर गरज पडल्यास बदल करण्यासाठी माहिती उपलब्ध असेल..यष्टीरक्षणासाठी तीन पर्यायदरम्यान, धोनी जर खरंच पहिल्या दोन आठवड्यात खेळला नाही, तर त्याच्या जागेवर संजू सॅमसन यष्टीरक्षणासाठी चेन्नई सुपर किंग्सची पहिली पसंती असेल. सराव सामन्यावेळीही संजू सॅमसनन यष्टीरक्षणाची जबाबदारी सांभाळली होती. याशिवाय चेन्नई सुपर किंग्सच्या संघात यष्टीरक्षणासाठी उर्विल पटेल आणि कार्तिक शर्मा हे दोन पर्याय देखील आहेत.