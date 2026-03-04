T20 WC, SA vs NZ SF: Ohh No..! न्यूझीलंडचा यष्टिरक्षक Tim Seifert चा डोळा थोडक्यात वाचला; खेळाडू जमिनीवर लोळला अन् पुढे...

Ball hits Tim Seifert on face after glove deflection : दक्षिण आफ्रिका आणि न्यूझीलंड यांच्यातील ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप उपांत्य फेरीत एक धक्कादायक प्रसंग घडला. न्यूझीलंडचा यष्टिरक्षक टीम सेफर्ट चेंडू लागून गंभीर जखमी होण्यापासून थोडक्यात बचावला. ऑफ स्टंपबाहेर टाकलेला वेगवान शॉर्ट बॉल फलंदाजाच्या बॅटला चुकला, मात्र ग्लोव्ह्जला लागून दिशा बदलत तो सेफर्टच्या डाव्या डोळ्याजवळ आदळला अन्....दक्षिण आफ्रिका ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत न्यूझीलंडविरुद्ध अपराजित राहिले आहेत. आतापर्यंत उभय संघांमध्ये झालेल्या पाचही लढती आफ्रिकेने जिंकल्या आहेत. पण, यापूर्वी दोन्ही संघ ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपच्या बाद फेरीत केव्हाच समोरासमोर आले नव्हते. आयसीसीच्या वन डे स्पर्धेत न्यूझीलंडची बाद फेरीत सरशी आहे. त्यांनी एकदा उपांत्यपूर्व आणि दोन वेळा उपांत्य फेरीत आफ्रिकेला पराभूत केले आहे. न्यूझीलंडने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा फैसला घेतला आहे..रोहित शर्मा, विराट कोहली यांची हवा! भारतीय क्रिकेटमध्ये सात वर्षांत जे कधी नाही घडले, ते होणार; चाहत्यांसाठी मेजवानी....न्यूझीलंड - टीम सेइफर्ट, फिन अॅलन, रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, डॅरील मिचेल, मार्क चॅपमन, मिचेल सँटनर, जेम्स नीशम, कोल मॅकोंची, मॅट हेन्री, ल्युकी फर्ग्युसनदक्षिण आफ्रिका- एडन मार्करम, क्विंटन डी कॉक, रायन रिकेल्टन, डेवॉल्ड ब्रेव्हिस, डेव्हिड मिलर, त्रिस्तान स्तब्स, मार्को यान्सेन, कॉर्बिन बॉश, कागिसो रबाडा, केशव महाराज, लुंगी एनगिडी..आक्रमक फटके खेचणाऱ्या क्विंटन डी कॉकला ( १२) दुसऱ्या षटकात ऑफ स्पिनर कोल मॅकोंचीने झेल देण्यास भाग पाडले. पुढच्याच चेंडूवर रायन रिकेल्टन गोल्डन डकवर शॉर्ट थर्डमध्ये झेल देऊन बाद झाला. हॅटट्रिकच्या चेंडूवर डेवॉल्ड ब्रेव्हिसच्या बॅटला एज लागून चौकार गेला. स्लीप असती तर ब्रेव्हिसही माघारी परतला असता. चौथ्या षटकात रचिन रवींद्रने आफ्रिकेचा कर्णधार एडन मार्करमचा सोपा झेल टाकला आणि पुढच्याच चेंडूवर मार्करमने चौकार खेचला. पाचव्या षटकात जिमी निशमला आणण्याचा डाव फसला अन् आफ्रिकेने १७ धावा चोपल्या..T20 World Cup : मोदीजी 'अपशकुनी'! ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप फायनल अहमदाबादमध्ये नको, मुंबईत खेळवा...; कोणी केलंय हे वादग्रस्त विधान?.आफ्रिकेने पॉवर प्लेमध्ये २ बाद ४८ धावा केल्या. ल्युकी फर्ग्युसनने टाकलेल्या सहाव्या षटकात काळजाचा ठोका चुकवणारा प्रसंग घडला होता. फर्ग्युसनने उत्तम बाऊन्सर फेकला आणि तो फलंदाज ब्रेव्हिसला मारता नाही आला. चेंडू यष्टिरक्षक टीम सेइफर्टच्या दिशेने गेला अन् तो टिपताना ग्लोव्ह्जला लागून तो सेइफर्टच्या डाव्या डोळ्याच्या बरोबर खाली आदळला. चेंडूचा वेग एवढा होता की सेइफर्ट वेदनेने विव्हळला आणि मैदानावर आडवा झाला. फर्ग्युसनने तातडीने वैद्यकिय मदतीचा इशारा केला... सुदैवाने सेइफर्टला गंभीर दुखापत झाली नाही. प्राथमिक उपचार घेत सेइफर्ट पुन्हा मैदानावर यष्टिरक्षणासाठी उभा राहिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.