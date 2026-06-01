RCB vs GT Final: विराट कोहली-साई सुदर्शन भिडले, भर मैदानातच एकमेकांशी वाद घालतानाचा Video Viral

रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरुने आयपीएल २०२६ स्पर्धा जिंकण्याता पराक्रम केला. अहमदाबादमध्ये झालेल्या अंतिम सामन्यात गुजरात टायटन्सला रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने ५ विकेट्सने पराभूत करत सलग दुसऱ्यांदा आयपीएल ट्रॉफीवर नाव कोरले. बंगळुरूसाठी विजयी षटकार विराट कोहलीने (Virat Kohli) मारला. त्याने या सामन्यात अर्धशतक करत सामनावीर पुरस्कारही जिंकला. पण या सामन्यात काही नाट्यमय घडामोडीही घडल्या. विराटची गुजरातचा सलामीवीर साई सुदर्शनसोबत (Sai Sudharsan) शाब्दिक चकमकही घडली. .IPL 2026 Final: "जितेश राव, कसं वाटतंय?" हर्षा भोगलेंच्या प्रश्नावर RCB च्या Jitesh Sharma चं मराठीतून उत्तर; म्हणाला....या सामन्यात गुजरातने बंगळुरूसमोर १५६ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग करताना विराट कोहलीने आक्रमक सुरुवात केली होती, त्याला सलामीला खेळताना वेंकटेश अय्यरने भक्कम साथ दिली होती. त्यामुळे त्यांनी जवळपास १२ च्या धावगतीने सुरुवातीला धावा केल्या होत्या. पण वेंकटेश अय्यर १६ चेंडूत ३२ धावा करून बाद झाला, पाठोपाठ देवदत्त पडिक्कलही १ धावेवर बाद झाला. त्यानंतर पॉवरप्लेची ६ षटके संपल्यानंतर दोन षटकांच्या मधल्या वेळेत विराट आणि सुदर्शन यांच्यात काही तरी चर्चा होताना दिसली. त्याचा व्हिडिओही व्हायरल होत आहे. त्यांच्यातील चर्चा मैत्रीपूर्ण वाटत नव्हती, तर शाब्दिक वाद असल्याचे दिसून येत होती. दोघेही एकमेकांना स्लेजिंग करत असल्याचे व्हायरल व्हिडिओमध्ये दिसून येत आहे..दरम्यान, इतकेच नाही, तर १६ व्या षटकाच्या शेवटच्या चेंडूवर विराट ६३ धावांवर असताना शुभमन गिलने डाईव्ह मारत जमीनीलगत झेल घेतला होता. पण रिव्ह्यूमध्ये झेल घेताना चेंडूचा स्पर्श मैदानाला झाला असल्याचे दिसल्याने त्याला नाबाद देण्यात आले. त्यावेळीही विराट आणि शुभमन गिल यांच्यात शाब्दिक चकमक झाली होती..या सामन्यानंतर बोलताना विराट म्हणाला, 'आमचं पहिलं लक्ष्य पाँइंट्स टेबलमध्ये अव्वल राहण्याचं होतं. ते आम्ही मिळवल्यानंतर आम्हाला लोकं विचारत होती की तुम्हाला अंतिम सामन्यात कोणता प्रतिस्पर्धी पाहिजे, पण आम्हाला कोणीही असतं तरी फरक पडत नव्हता. आम्हाला आमच्यासमोर कोणती जर्सी असेल, याची काळजी नव्हती. आम्ही चांगले क्रिकेट खेळत आहोत. आम्हाला दुसऱ्या संघांपेक्षा आमच्या संघावर लक्ष्य केंद्रित करायचं होतं आणि आम्हाला दुसर्या संघाचा आदरही ठेवायचा होता. आम्ही उगीचच दुसऱ्या संघांना त्रास द्यायला गेलो नाही.'.IPL 2026 फायनलनंतर मोठी घटना! गुजरात टायटन्सच्या बसला आग, वाचा नेमकं काय घडलं?.तो पुढे म्हणाला, 'आमच्या संघात अनेक परिपक्व आणि अनुभवी खेळाडू आहेत. अनुभव नेहमीच कठीण परिस्थितीत महत्त्वाचा ठरतो. तुम्ही जगातील सर्व थरार अनुभवी शकता, पण जेव्हा मोठे प्रसंग असतात, तेव्हा मोठ्या खेळाडूंनाच पुढे येण्याची गरज असते आणि आम्ही नेमकं तेच केलं.'बंगळुरूकडून विराट कोहलीने ४२ चेंडूत ९ चौकार आणि ३ षटकारांसह नाबाद ७५ धावांची खेळी केली.