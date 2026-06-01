IPL 2026 Final: "जितेश राव, कसं वाटतंय?" हर्षा भोगलेंच्या प्रश्नावर RCB च्या Jitesh Sharma चं मराठीतून उत्तर; म्हणाला...

RCB vs GT, Final Marathi News: रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू संघाने सलग दुसऱ्यांदा आयपीएल ट्रॉफीवर नाव कोरले आहे. अहमदाबादमध्ये झालेल्या आयपीएल २०२६स्पर्धेच्या (IPL 2026) अंतिम सामन्यात रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने गुजरात टायटन्स संघाला ५ विकेट्सने पराभूत केले. बंगळुरूने गेल्यावर्षी १८ वर्षांची प्रतिक्षा संपवून पहिल्यांदा आयपीएल ट्रॉफी जिंकली होती. त्यानंतर आता रजत पाटिदारच्या (Rajat Patidar) नेतृत्वात बंगळुरूने सलग दुसऱ्यांदा विजेतेपद जिंकले. या विजेतेपदानंतर बंगळुरुच्या खेळाडूंनी जोरदार सेलिब्रेशन केले. तसेच खेळाडू आपापल्या भावना व्यक्त करतानाही दिसले, यावेळी बंगळुरूचा उपकर्णधार जितेश शर्माने (Jitesh Sharma) मराठी प्रतिक्रिया दिल्याने अनेकांचे लक्ष वेधले. .IPL 2026: वैभव सूर्यवंशीला ५ पुरस्कार अन् पैशांचा पाऊस! १५ वर्षांच्या पोराला कारसह BCCI कडून किती रुपयांचे बक्षीस मिळाले?.झाले असे की अंतिम सामना बंगळुरूने जिंकल्यानंतर समालोचक हर्षा भोगले यांनी जितेशला प्रश्न विचारताना मराठीतून सुरुवात केली. त्यांनी म्हटले की 'जितेश राव कसं वाटतंय?' त्यावर जितेशनेही मराठीत उत्तर देताना म्हटले की 'खूप आनंद वाटतोय. मी इथे आयपीएलमध्ये मराठी बोलतोय, ते मला छान वाटतंय.'.यानंतर मात्र हर्षा यांनी त्याला हिंदीतून प्रश्न विचारले आणि त्यानेही हिंदीतून उत्तरं दिली. तो म्हणाला, 'मो बोबाटने आधीच सांगितलं होतं की आपण ट्रॉफी राखत नाही आहोत, तर त्या ट्रॉफीवर झडप घालतोय. आपण काहीतरी मिळवण्याचा प्रयत्न करतोय. त्यामुळे आमची मानसिकता बदलली. आम्ही जास्त वर्चस्व गाजवत होतो. आम्ही बचावत्मक खेळत नव्हतो आणि फक्त ट्रॉफी राखण्याचा विचार करत नव्हतो. '.संघातील वातावरणाबद्दल जितेश म्हणाला, 'मला वाटतं सर्व श्रेय मॅनेजमेंटचं आहे, कारण ते ज्याप्रकारे आमची काळजी घेतात आणि आमच्याभोवती जे वातावरण त्यांनी तयार केले आहे. मी काही उदयोन्मुख खेळाडू नाही, मी ३२ वर्षांचा आहे. पण दिनेश कार्तिक माझी काळजी घेतो, माझ्याकडून जेव्हा कामगिरी होत नव्हती, तेव्हा मो ने मला पाठिंबा दिला. त्यामुळे मला वाटतं संघात तुम्हाला एक ओळख मिळते. त्यांना चांगल्या लोकांची किंमत आहे, मग तुम्ही मोठा खेळाडू असाल किंवा नसाल. जर तुम्ही चांगले व्यक्ती असाल आणि संघासाठी योगदान देणार असाल, तर ते नेहमीच तुम्हाला महत्त्व देतात.'.IPL 2026 Final: विराटचा विजयी षटकार अन् अनुष्काचा जल्लोष...RCB ला जिंकवताच किंग कोहलीने बायकोला शोधून फ्लाईग किसही दिले; Video Viral.आयपीएल २०२६ मधील बंगळुरू संघ प्रबळ दावेदार होता, त्याबाबत जितेश म्हणाला, 'आम्हाला माहित होतं आम्ही मजबूत संघ आहोत. आम्ही एकावेळी एकाच सामन्यावर लक्ष केंद्रित करत होतो. आम्ही त्या सामन्याच्या योजनांबद्दल विचार करत होतो. आम्ही किती चांगले खेळतोय किंवा इतर संघ काय करत आहेत, याचा विचार करत नव्हतो. आम्ही आमच्यावर आणि आमच्या डावपेचांवर लक्ष केंद्रित केले होते.'जितेश हा नागपूरचा असून अनेकवर्षे विदर्भाकडून देशांतर्गत क्रिकेट खेळला आहे. पण गेल्यावर्षी त्याने बडोदा संघाकडून पदार्पण केले होते. तो बंगळुरूकडून गेली दोन वर्षे खेळत आहे.