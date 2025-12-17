Cricket

Video: परिस्थितीमुळे क्रिकेट सोडायण्याचा विचार, पण वडिलांची खंबीर साथ; IPL 2026 संधी मिळालेल्या ठाण्याच्या पोराची भावनिक कहाणी

Onkar Tarmale clinches a 30 lakh IPL 2026 deal with SRH: ओंकार टरमळे याला आयपीएल २०२६ मध्ये सनरायझर्स हैदराबादने ३० लाखांत खरेदी केले. त्याच्या वडिलांनी आर्थिक अडचणींमध्येही त्याला क्रिकेटसाठी प्रोत्साहन दिले. त्याच्या आयपीएलमधील निवडीनंतर अनेक व्हिडिओ व्हायरल झाले आहेत.
Onkar Tarmale | IPL 2026

Onkar Tarmale | IPL 2026

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • ठाण्याचा युवा गोलंदाज ओंकार टरमळेला आयपीएल २०२६ मध्ये सनरायझर्स हैदराबादने ३० लाखांत खरेदी केले.

  • घरची परिस्थिती बेताची असूनही वडिलांच्या पाठिंब्यामुळे त्याने क्रिकेटमध्ये यश मिळवले.

  • वडिलांनी त्याच्यासाठी लोन घेतले, त्याच्या मेहनतीला फळ मिळाले.

Loading content, please wait...
Thane
Cricket
maharashtra
IPL
Cricket News
Cricket News in Marathi
indian premier league
Cricket Viral Video
cricket news today
IPL Auction
IPL 2026

Related Stories

No stories found.