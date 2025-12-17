Video: परिस्थितीमुळे क्रिकेट सोडायण्याचा विचार, पण वडिलांची खंबीर साथ; IPL 2026 संधी मिळालेल्या ठाण्याच्या पोराची भावनिक कहाणी

ठाण्याचा युवा गोलंदाज ओंकार टरमळेला आयपीएल २०२६ मध्ये सनरायझर्स हैदराबादने ३० लाखांत खरेदी केले. घरची परिस्थिती बेताची असूनही वडिलांच्या पाठिंब्यामुळे त्याने क्रिकेटमध्ये यश मिळवले. वडिलांनी त्याच्यासाठी लोन घेतले, त्याच्या मेहनतीला फळ मिळाले. .इंडियन प्रीमयर लीग २०२६ लिलावात अनेक युवा खेळाडूंनी सर्वांचे लक्ष वेधले. अबुधाबीमध्ये मंगळवारी (१६ डिसेंबर) झालेल्या आयपीएल २०२६ लिलावात एकिकडे अनेक स्टार खेळाडू अनसोल्ड राहिलेले असताना दुसरीकडे अनेक अनकॅप्ड खेळाडूंना बोली लागल्या.काही अनकॅप्ड खेळाडूंना कोट्यवधी रुपये मिळाले, तर काहींना त्यांच्या मुळ किंमतीत खरेदी करण्यात आले. यात एक खेळाडू होता ओंकार टरमळे. तो प्रतिभाशाली गोलंदाज असून २३ वर्षांचाच आहे. त्यामुळे ही त्याच्यासाठी मोठी संधी आहे..IPL 2026 Auction: 'खर्च कसा करणार हा...' CSK ने बोली लावलेल्या प्रशांत वीरसाठी रिंकू सिंगसह UP संघातील खेळाडूंचा बसमध्येच जल्लोष.कुटुंबाचा जल्लोषठाण्यातील शहापूरमधील शेरे गावत राहणाऱ्या ओंकारला काव्या मारनची मालकी असलेल्या सनरायझर्स हैदराबाद संघाने ३० लाखांच्या मुळ किंमतीत खरेदी केले आहे. ओंकारने आत्तापर्यंत विविध स्तरावर खेळताना त्याचे कौशल्य दाखवले आहे. तो त्याच्या वेगवान गोलंदाजीसाठी ओळखला जातो. त्याला जेव्हा बोली लागली, तेव्हा त्याच्या कुटुंबाने मोठा जल्लोष केला. त्यांचा व्हिडिओही व्हायरल होत आहे. यामध्ये दिसते की ज्यावेळी सनरायझर्स हैदराबादने पॅडल उचलले, त्यावेळी टीव्हीवह लिलाव पाहत असलेल्या त्याच्या वडिलांनी जल्लोष केला. त्यांनी आणि त्याच्या आईने देवाचे आभारही मानले. त्याला आयपीएलमध्ये संधी मिळाल्यानंतर त्याचे आई-बाबा भावुकही झाले होते.दरम्यान, घरची परिस्थिती बेताची असल्याने त्याने क्रिकेट सोडण्याचाही विचार त्याच्या मनात यायचा. पण मनात काहीतरी करुन दाखवण्याची जिद्द होती, असं ओंकारने सांगितले. अखेर त्याच्या कष्टाचे चीज झाले असून त्याला आयपीएलचा अनुभव मिळणार आहे.. वडिलांनी घेतलेलं लोनतथापि, ओंकारसाठी हा प्रवास सोपा नव्हता, पण त्याच्यापाठीशी त्याचे वडील तुकारम टरमळे खंबीरपणे उभे राहिले होते. त्यांनी सांगितले की ओंकारने क्रिकेटसाठी खूप मेहनत घेतली आहे. त्याच्या वडिलांनी त्याच्यासाठी लोनही घेतले होते. त्यांनी सांगितले की 'ओंकार सगळीकडे जाऊन क्रिकेट खेळला आहे. तो दिल्लीलाही गेला होता. पण माझी आर्थिक परिस्थिती फारशी चांगली नव्हती, पण मला त्याला त्रिपुराला पाठवावं लागलं. मला त्याच्यासाठी तीन लाखांचे लोन घ्यावे लागले, त्यामुळे आम्ही त्याला त्रिपुराला पाठवू शकलो. तिथे त्याने चांगली कामगिरी केली, तेथील प्रशिक्षकांनी ओंकारला त्यांच्याकडे सुपूर्त करण्याची विनंती केली होती, पण मी त्यांना नाही म्हणून सांगितले. '.त्याच्या वडिलांनी सांगितले की 'कल्याणमधील काही स्थानिक प्रशिक्षकांकडे मी विचारणा केली. त्यांनी सांगितले की माझ्या मुलाकडे क्रिकेटमध्ये काहीतरी मोठं करण्याची क्षमता आहे. त्याने नंतर मुंबईसाठी स्विच केले. पण त्यासाठी महाराष्ट्र प्रीमियर लीगने कलाटणी देणारे ठरले. तिथेच त्याच्या करकिर्दीने भरारी घेतली.'.IPL 2026 Auction: मुंबई, महाराष्ट्र अन् विदर्भाचे खेळाडूही मालामाल; राज्यातील 'या' १० खेळाडूंवर लागली बोली.ओंकार महाराष्ट्र प्रीमियर लीग आणि मुंबई प्रीमियर लगीमध्येही खेळला आहे. त्याने सुरुवातीला टेनिस बॉल क्रिकेट खेळले, पण तिथून तो लेदर बॉल क्रिकेटकडे वळाला. त्याने अनेक स्थानिक स्पर्धांमध्ये दमदार कामगिरी करत सर्वांचे लक्ष वेधले होते. त्यामुळे त्याला स्थानिक क्रिकेट लीग स्पर्धांमध्ये खेळण्याची संधी मिळाली. तो उंच असल्याने त्याचा नैसर्गिक बाऊन्स त्याची ताकद आहे. तो महाराष्ट्र संघासाठीही देशांतर्गत क्रिकेट खेळला आहे,.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.