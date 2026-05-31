Vaibhav Sooryavanshi : १५ वर्षाच्या पोराने मैदान गाजवले... Orange Cap सह ५ पुरस्कार जिंकल्यानंतर म्हणाला, या पर्वात शिकलो की...

Youngest Emerging Player of the Season in IPL history: राजस्थान रॉयल्सचा युवा फलंदाज वैभव सूर्यवंशी ( Vaibhav Sooryavanshi) हा इंडियन प्रीमिअर लीगच्या इतिहासात ऑरेंज कॅप व इमर्जिंग प्लेअर पुरस्कार जिंकणारा सर्वात युवा खेळाडू ठरला. आयपीएल २०२६ मध्ये त्याने १६ सामन्यांत सर्वाधिक ७७६ धावा करून Orange Cap नावावर केली याशिवाय त्याने आणखी चार पुरस्कारही जिंकले. या पुरस्कारानंतर त्याने IPL 2026 मधून बरंच काही शिकायला मिळालं असल्याचे सांगितले. .वैभवने IPL 2026 मध्ये १६ सामन्यांत ४८.५० च्या सरासरीने व २३७.३० च्या स्ट्राईक रेटने सर्वाधिक ७७६ धावा केल्या आहेत. त्यात एक शतक व ५ अर्धशतकांचा समावेश आहे. आयपीएलच्या एका पर्वात ७०० धावा करणारा तो सर्वात युवा फलंदाज ठरला... याशिवाय वैभवने एका पर्वात सर्वाधिक षटकारांचा ख्रिस गेलचा ( ५९) विक्रमही मोडला आहे. त्यामुळे वैभवच्या नावाची हवा झाली आहे. त्याने सर्वाधिक ७२ षटकार खेचले आहेत. शिवाय त्याचा स्ट्राईक रेट हा ( २३७.३०) इतरांपेक्षा जास्त असल्याने Super Striker पुरस्कारही पटकावला..वैभव सूर्यवंशीने कोणते पुरस्कार जिंकले...𝙀𝙢𝙚𝙧𝙜𝙞𝙣𝙜 𝙋𝙡𝙖𝙮𝙚𝙧 𝙤𝙛 𝙩𝙝𝙚 𝙎𝙚𝙖𝙨𝙤𝙣 Award जिंकणारा युवा खेळाडूMost Valuable Player - ४३६.५ गुणOrange Cap - ७७६ धावाhitting the most sixes - ७२Super Striker - २३७.वैभव पुरस्कार वितरण सोहळ्यानंतर म्हणाला, सर एवढं पुरस्कार जिंकल्यानंतर चांगलं वाटतंय. पण आता तुमच्याशी बोलताना थोडं दडपण आलं. पुढील पर्वात जेतेपद जिंकण्याचा नक्की प्रयत्न करू. या पर्वात दडपणाच्या सामन्यात कसं खेळायचं.. सामन्याची स्थिती पाहून कसा खेळ करायला हवं, प्रत्येक वेळेस आक्रमक खेळ करणे गरजेचे नसते, संघाच्या गरजेनुसार खेळता आलं पाहिजे... हे मी शिकलो... दीर्घकाळ खेळायचे असल्यास फिटनेसवर लक्ष द्यायला हवं... संघातील सीनियर खेळाडू, सपोर्ट स्टाफकडून भरपूर शिकायला मिळतं...