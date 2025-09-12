PAK vs OMN : पाकिस्तानच्या दुबळ्या ओमानविरुद्ध रडले, फलंदाजांनी माना टाकल्या; भारताविरुद्ध निघणार यांची हवा...

Asia Cup 2025 Pakistan vs Oman Live Marathi Update: भारतीय संघाला आव्हान देण्याची भाषा करणाऱ्या पाकिस्तान संघाला आशिया चषक स्पर्धेत ओमानविरुद्ध खराब कामगिरी करता आली. मोहम्मद हॅरिस ( Mohammad Haris) व सलामीवीर सहिबजादा फरहान सोडल्यास पाकिस्तानचे अन्य फलंदाज अपयशी ठरले. ओमानच्या गोलंदाजांचे कौतुक करायला हवे, त्यांनी पाकिस्तानच्या कागदावरील वाघांना शेळीसारखे जखडून ठेवले. .नाणेफेक जिंकून प्रतम फलंदाजीला आलेल्या पाकिस्तानला पहिल्याच षटकात धक्का बसला. सलामीवीर सैम आयुब गोल्डन डकवर शाह फैझलच्या गोलंदाजीवर पायचीत झाला. आशिया चषक ट्वेंटी-२०त पदार्पणात गोल्डन डकवर बाद होणारा आयुब हा पाकिस्तानचा दुसरा ( नसीम शाह वि. भारत, २०२२) फलंदाज ठरला. पण, ओमानविरुद्ध पहिल्या चेंडूवर बाद होणारा पहिला पाकिस्तानी ठरला. त्यानंतर आलेल्या मोहम्मद हॅरिसचा सोपा झेल ओमानच्या आमीर कलीमने टाकला आणि तोच महागात पडला..PAK vs OMN : पाकिस्तानचा हा संघ भारताविरुद्ध खेळणार आहे का? ओमानविरुद्धचा खेळ पाहून उडवली जातेय खिल्ली....हॅरिसने ३१ चेंडूंत अर्धशतक पूर्ण करताना पाकिस्तानची गाडी रुळावर आणली. त्याने सलामीवीर शाहिबजादा फरहानसह जोरदार फटकेबाजी करताना ९च्या सरासरीने धावा चोपल्या. ११व्या षटकात कलीमने पाकिस्तानला दुसरा धक्का दिला. फरहान २८ चेंडूवर कॉट अँड बोल्ड झाला आणि हॅरिससोबत त्याची ८४ ( ६४ चेंडू) धावांची भागीदारी तुटली. त्यानंतर पुढच्या चेंडूवर कलीमने मोठी विकेट मिळवली. .शू्न्यावर असताना ज्याचा झेल सोडला त्या हॅरिसला त्याने बाद केले. हॅरिस ४३ चेंडूंत ७ चौकार व ३ षटकारांसह ६६ धावांवर त्रिफळाचीत झाला. पुढच्याच चेंडूवर पाकिस्तानचा कर्णधार सलमान अली आघा ( ०) फुटलॉस चेंडूवर झेलबाद झाला. त्यानंतर विकेट सत्र सुरू राहिले आणि हसन नवाज ९ धावांवर झेलबाद झाला. शाह फैझलने सामन्यातील त्याची दुसरी विकेट घेतली. फखर जमानने २३ धावांची फटकेबाजी करून पाकिस्तानला ७ बाद १६० धावांपर्यंत पोहोचवले..Asia Cup 2025: भारताच्या 'या' दोन खेळाडूंमुळे India vs Pakistan सामन्याची तिकीटं विकली जात नाहीत; एमिरेट्स क्रिकेट बोर्डाचा मोठा दावा.ओमान - आमीर कलीम, जतिंदर सिंग ( कर्णधार), हम्माद मिर्झा, विनायक शुक्ला, हसनेन शाह, शाह फैझल, मोहम्मद नदीम, झिक्रिया इस्लाम, सुफयान मेहमूद, शकील अहमद, समय श्रीवास्तव.पाकिस्तान- साहिबजादा फरहान, सैम आयुब, फखर जमान, सलमा अली आघा, हसन नवाज, मोहम्मद हॅरीस, मोहम्मद नवाज, फहीम अश्रफ, शाहीन आफ्रिदी, सुफियान मुकीम, अब्रार अहमद .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.