PAK vs OMN : पाकिस्तानच्या दुबळ्या ओमानविरुद्ध रडले, फलंदाजांनी माना टाकल्या; भारताविरुद्ध निघणार यांची हवा...

Asia Cup 2025 PAK vs OMN Marathi News : आशिया चषक २०२५ स्पर्धेत पाकिस्तान संघाने ओमानविरुद्ध अपेक्षाभंग करणारी कामगिरी केली. कागदावर बलाढ्य वाटणाऱ्या पाकिस्तानच्या फलंदाजांनी मैदानावर मात्र निराशा केली.
Swadesh Ghanekar
Asia Cup 2025 Pakistan vs Oman Live Marathi Update: भारतीय संघाला आव्हान देण्याची भाषा करणाऱ्या पाकिस्तान संघाला आशिया चषक स्पर्धेत ओमानविरुद्ध खराब कामगिरी करता आली. मोहम्मद हॅरिस ( Mohammad Haris) व सलामीवीर सहिबजादा फरहान सोडल्यास पाकिस्तानचे अन्य फलंदाज अपयशी ठरले. ओमानच्या गोलंदाजांचे कौतुक करायला हवे, त्यांनी पाकिस्तानच्या कागदावरील वाघांना शेळीसारखे जखडून ठेवले.

