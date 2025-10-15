Ohh Shit...! पाकिस्तान संघाचा टीम इंडियाला सर्वात मोठा धक्का, दक्षिण आफ्रिकेला पराभूत केले अन् शुभमनची डोकेदुखी वाढवली

ICC World Test Championship latest points table 2025: पाकिस्तान क्रिकेट संघाने पहिल्या कसोटी सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेवर ९३ धावांनी विजय मिळवला. दोन कसोटी सामन्यांच्या मालिकेत यजमान पाकिस्तानने १-० अशी आघाडी घेतली. पण, त्यांची ही आघाडी टीम इंडियाची डोकेदुखी वाढवणारी ठरली आणि शुभमन गिलच्या संघाला सर्वात मोठा धक्का बसला आहे. .पाकिस्तानने पहिल्या डावात ३७८ धावा केल्या. इमाम उल हक ( ९३) , सलमान आघा ( ९३), कर्णधार शान मसूद ( ७६) व मोहम्मद रिझवान ( ७५) यांनी चांगला खेळ केला. आफ्रिकेचा फिरकीपटू सेनुरन मुथूसामीने सहा विकेट्स घेतल्या. पण, आफ्रिकेच्या फलंदाजांनाही अपयश आले आणि त्यांचा पहिला डाव २६९ धावांवर गडगडला. टॉनी डी झॉर्झीने १०४ धावांची खेळी केली. .IND vs AUS : रोहित शर्मा, विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यानंतर निवृत्ती घेणार? BCCI ने स्पष्ट केली भूमिका; ही त्यांची शेवटची मालिका....पाकिस्तानचा फिरकीपटू नोमान अलीने ६ व साजीद खानने ३ विकेट्स घेतल्या. दुसऱ्या डावात मुथूसामी ( ५-५७) व सिमॉन हार्मेर ( ४-५१) यांनी पुन्हा पाकिस्तानच्या फलंदाजांभवती फास आवळला. पाकिस्तानचा दुसरा डाव १६७ धावांवर गडगडला. त्यांच्याकडून बाबर आझम ( ४२), अब्दुल्ला शफिक ( ४१) व सोद शकील ( ३८) यांनी लढत दिली. २७७ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करणारा आफ्रिकेचा संघही १८३ धावांवर गडगडला. .रायन रिकेल्टन ( ४५) व डेवॉल्ड ब्रेव्हिस ( ५४) यांनीच फक्त चांगली लढत दिली. पाकिस्तानच्या नोमान अलीने पुन्हा एकदा कमाल करताना ४ विकेट्स घेतल्या. त्याला शाहीन शाह आफ्रिदी ( ४) व साजीद खान ( २) यांची साथ मिळाली आणि पाकिस्तानने ९३ धावांनी हा सामना जिंकला. .भारताला धक्का कसा?पाकिस्तान-दक्षिण आफ्रिका या लढतीपूर्वी जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेच्या गुणतालिकेत ( ICC World Test Championship Points table) भारतीय संघ तिसऱ्या क्रमांकावर होता. पाकिस्तान व आफ्रिक यांचा WTC 2025-27 मधील हा पहिलाच सामना होता आणि त्यामुळे त्यांचे गुणखाते उघडलेले नव्हते. आता पाकिस्तानने पहिलाच सामना जिंकून १०० टक्के गुण मिळवले आणि ते थेट नवव्या क्रमांकावरून दुसऱ्या क्रमांकावर पोहोचले.त्यांची बढती झाल्याने श्रीलंका ( ६६.६७) व भारत ( ६१.९०) यांची अनुक्रमे तिसऱ्या व चौथ्या क्रमांकावर घसरण झाली. ऑस्ट्रेलिया अजूनही तीनपैकी तीन सामने जिंकून अव्वल स्थानावर आहे. इंग्लंड ( ४३.३३), बांगलादेश ( १६.६७) हे अनुक्रम पाचव्या व सहाव्या क्रमांकावर आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.