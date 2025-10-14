PAK vs SA 1st Test: बाबर आझमचा अम्पायरने 'करेक्ट कार्यक्रम' केला! पाकिस्तानी चाहते खवळले; १० फलंदाज १६७ धावांत तंबूत परतले

Kagiso Rabada Dismisses Babar Azam With Cracker Delivery : पाकिस्तानचा 'किंग' बाबर आझम याचा अम्पायरने करेक्ट कार्यक्रम केल्याने चाहते खवळले आहेत. दक्षिण आफ्रिकेचा संघ पाकिस्तान दौऱ्यावर आला आहे आणि पहिल्या कसोटीत चांगला खेळ पाहायला मिळतोय. मात्र, पहिल्या डावात २३ धावांवर बाद झालेल्या बाबरला दुसऱ्या डावात चांगला सूर गवसला होता. पण, अम्पायरच्या निर्णयाने त्याला तंबूत जावे लागले. अम्पायरच्या निर्णयावर पाकिस्तानी संतापले आहेत आणि बाबरच्या समर्थनात सोशल मीडियावर पेटले आहेत..पाकिस्तानने प्रथम फलंदाजी करताना ३७८ धावा केल्या. इमाम उल हक ( ९३), सलमान आगा ( ९३), कर्णधार शान मसूद ( ७६) व मोहम्मद रिझवान ( ७५) यांनी चांगला खेळ केला. बाबर पहिल्या डावात सिमॉन हर्नेरच्या गोलंदाजीवर २३ धावावंर पायचीत झाला. आफ्रिकेकडून पहिल्या डावात सेनूरन मुथूसामीने ६ विकेट्स घेतल्या.आफ्रिकेला पहिल्या डावात आघाडी घेता आली नाही आणि त्यांचा संपूर्ण संघ २६९ धावांवर तंबूत परतला. टॉनी डी जॉर्झीने १०४ धावांची खेळी केली आणि त्याला ७१ धावा करणाऱ्या रायन रिकेल्टनची साथ मिळाली. पाकिस्तानकडून नोमान अलीने ६ व साजिद खानने ३ विकेट्स घेतल्या. .गौतम गंभीरचे Rohit Sharma, विराट कोहली यांच्या भविष्याबाबत मोठं विधान! मोजक्या शब्दात बरंच काही बोलून गेला, चाहत्यांची वाढली चिंता .पाकिस्तानची दुसऱ्या डावाची सुरूवात काही खास झाली नाही आणि इमाम ( ०) व शान ( ७) हे एकेरी धावसंख्येवर बाद झाले. अब्दुल्लाह शफिक व बाबर यांनी चांगला खेळ सुरू होता, परंतु मुथूसामीने काटा काढला. त्याने शफिकला ( ४१) कॉट अँड बोल्ड केले. त्यानंतर कागिसो रबाडाने अप्रतिम चेंडूवर बाबरला ४२ धावांवर बाद केले. .रबाडाचा इनस्वींग चेंडू बाबरच्या पॅडवर आदळला आणि अम्पायरने विलंब न करता बाद असल्याचा निर्णय दिला. पण, बाबर या निर्णयावर नाखूश होता आणि त्याने सहकाऱ्यासोबत चर्चा करून तिसऱ्या अम्पायरकडे दाद मागितली. त्यात चेंडू आऊटसाईड पिचवर पडला होता आणि चेंडू बरोबर बेल्सवर आदळत होता. जर अम्पायरने हा निर्णय नाबाद दिला असता तर अम्पायर कॉलमुळे तो वाचला असता.. पण, मैदानावरील अम्पायरचा निर्णय बाद असल्याने Umpires call तिसऱ्या अम्पायरने कायम ठेवला आणि बाबर बाद झाला. .बाबरला ७४ डावात आंतरराष्ट्रीय शतक झळकावता आलेले नाही. त्याने शेवटचे शतक नेपाळविरुद्ध ३० ऑगस्ट २०२३ मध्ये झळकावले होते. बाबरच्या विकेटनंतर पाकिस्तानचा दुसरा डाव १६७ धावांवर कोसळला. सिमॉनने चार, तर मुथूसामीने पाच विकेट्स घेतल्या. आफ्रिकेसमोर विजयासाठी २७७ धावांचे लक्ष्य ठेवले गेले आहे. .Gautam Gambhir Angry: तुम्हाला लाजा कशा वाटत नाहीत, २३ वर्षाच्या पोराला...! गंभीर भडकला; म्हणाला, त्याचा बाप माजी चेअरमन नाही, म्हणून....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.