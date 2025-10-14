Cricket

PAK vs SA 1st Test: बाबर आझमचा अम्पायरने 'करेक्ट कार्यक्रम' केला! पाकिस्तानी चाहते खवळले; १० फलंदाज १६७ धावांत तंबूत परतले

Babar Azam Falls For 42 After Umpire’s Call : पाकिस्तान विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका कसोटी मालिकेच्या पहिल्या सामन्यात बाबर आझमची खेळी वादग्रस्त रीतीने संपुष्टात आली.
Umpire’s Call Ends Babar Azam’s Knock

Umpire’s Call Ends Babar Azam’s Knock

Swadesh Ghanekar
Updated on

Kagiso Rabada Dismisses Babar Azam With Cracker Delivery : पाकिस्तानचा 'किंग' बाबर आझम याचा अम्पायरने करेक्ट कार्यक्रम केल्याने चाहते खवळले आहेत. दक्षिण आफ्रिकेचा संघ पाकिस्तान दौऱ्यावर आला आहे आणि पहिल्या कसोटीत चांगला खेळ पाहायला मिळतोय. मात्र, पहिल्या डावात २३ धावांवर बाद झालेल्या बाबरला दुसऱ्या डावात चांगला सूर गवसला होता. पण, अम्पायरच्या निर्णयाने त्याला तंबूत जावे लागले. अम्पायरच्या निर्णयावर पाकिस्तानी संतापले आहेत आणि बाबरच्या समर्थनात सोशल मीडियावर पेटले आहेत.

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
Babar Azam
Pakistan Cricket Board
South Africa Cricket Team
Pakistan Cricket Team
Babar Azam performance

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com