PAK vs SA 2nd Test : पाकिस्तानच्या गटांगळ्या... १७ धावांत पाच फलंदाज तंबूत! केशव महाराजच्या ७ विकेट्सने यजमानांना रडवले

Pakistan From 316/5 to 333 All Out against South Africa: रावळपिंडीमध्ये सुरू असलेल्या दुसऱ्या कसोटी सामन्यात पाकिस्तानच्या फलंदाजांनी चांगली सुरुवात केली होती, परंतु केशव महाराजच्या फिरकीसमोर ते टिकू शकले नाहीत. महाराजने ७ विकेट्स घेत पाकिस्तानचा पहिला डाव संपवला.
Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • पाकिस्तान विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका कसोटी सामन्यात केशव महाराजच्या फिरकीने पाकिस्तानी फलंदाजांना अडचणीत आणले.

  • महाराजने ७ विकेट्स घेत पाकिस्तानचा पहिला डाव ३३३ धावांवर संपवला.

  • सौद शकीलने अर्धशतक केले, परंतु शेवटच्या ५ विकेट्स पाकिस्तानने फक्त १७ धावांत गमावल्या.

