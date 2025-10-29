Cricket

PAK vs SA : फुसका बार..! Babar Azam दोन चेंडूंत झाला गार; पुनरागमनाची फक्त हवा, पाकिस्तानी चाहत्यांना आलं रडू Video

Babar Azam out for duck in Pakistan vs South Africa: पाकिस्तान विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका पहिल्या ट्वेंटी-२० सामन्यात बाबर आझम याचं पुनरागमन पूर्णपणे फसलेलं ठरलं. तब्बल १० महिन्यांनंतर ट्वेंटी-२० संघात परतलेला बाबर फक्त दोन चेंडूत शून्यावर माघारी परतला.
Babar Azam’s poor form continues in T20 cricket comeback match

Babar Azam’s poor form continues in T20 cricket comeback match

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Babar Azam’s poor form continues in T20 cricket comeback match : बाबर आझम ट्वेंटी-२० संघात परतला.. आता तो धावांचा पाऊस पाडून टीकाकारांची बोलती बंद करेल.. अशी स्वप्न घेऊन मोठ्या संख्येने पाकिस्तानी चाहते स्टेडियमवर उपस्थित होते. पण, बाबरचा खराब फॉर्म कायम राहिला. १० महिन्यानंतर ट्वेंटी-२० संघात परतलेला बाबर दोन चेंडूंत शून्य धावेवर झेलबाद झाला. बाद होण्यापूर्वी तो रन आऊट होता होता वाचला, तर क्षेत्ररक्षणात त्याने झेलही टाकला. त्यामुळे पाकिस्तानी चाहते आणखी निराश झाले..

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
Babar Azam
South Africa Cricket Team
Pakistan Cricket Team
cricket news today
T20 Matches
Babar Azam performance

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com