PAK vs SA : फुसका बार..! Babar Azam दोन चेंडूंत झाला गार; पुनरागमनाची फक्त हवा, पाकिस्तानी चाहत्यांना आलं रडू Video

Babar Azam’s poor form continues in T20 cricket comeback match : बाबर आझम ट्वेंटी-२० संघात परतला.. आता तो धावांचा पाऊस पाडून टीकाकारांची बोलती बंद करेल.. अशी स्वप्न घेऊन मोठ्या संख्येने पाकिस्तानी चाहते स्टेडियमवर उपस्थित होते. पण, बाबरचा खराब फॉर्म कायम राहिला. १० महिन्यानंतर ट्वेंटी-२० संघात परतलेला बाबर दोन चेंडूंत शून्य धावेवर झेलबाद झाला. बाद होण्यापूर्वी तो रन आऊट होता होता वाचला, तर क्षेत्ररक्षणात त्याने झेलही टाकला. त्यामुळे पाकिस्तानी चाहते आणखी निराश झाले...दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या पहिल्या ट्वेंटी-२० सामन्यात पाकिस्तानला ५५ धावांनी हार मानावी लागली. आफ्रिकेच्या दुसऱ्या फळीतील खेळाडूंकडून पाकिस्तानला हार पत्करावी लागल्याने चाहते आणखी संतापले. आफ्रिकेने ९ बाद १९४ धावांचा डोंगर उभा केला आणि पाकिस्तानचा संपूर्ण संघ १८.१ षटकांत १३९ धावांत तंबूत परतला..ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये बाबर आझम आठव्यांदा शून्यावर बाद झाला आणि त्याने पाकिस्तानकडून ट्वेंटी-२०त सर्वाधिक शून्यावर बाद होणाऱ्या खेळाडूंमध्ये शाहिद आफ्रिदीसह संयुक्तपणे तिसरे स्थान पटकावले. उमर अकमल ( १०) व सइम आयुब ( ९) या नकोशा विक्रमात बाबरच्या पुढे आहेत.दरम्यान, आफ्रिकेचा सलामीवीर रिझा हेंड्रिक्सने ४० चेंडूंत ५ चौकार व १ षटकारासह ६० धावांची खेळी केली. टॉनी डी झॉर्झीने १६ चेंडूंत ३३ धावा, तर क्विंटन डी कॉकने १३ चेंडूंत २३ धावा कुटल्या. जॉर्ड लिंडेनेही २२ चेंडूंत ३६ धावांची खेळी केली आणि संघाची धावसंख्या १९४ पर्यंत पोहोचवली. पाकिस्तानच्या मोहम्मद नवाझने ३, तर सईम आयुबने दोन विकेट्स घेतल्या..IND vs AUS 1st T20I : ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपची रंगीत तालीम आजपासून: भारत-ऑस्ट्रेलिया लढत Live कुठे पाहाल, जाणून घ्या वेळ .प्रत्युत्तरात पाकिस्तानचे सलामीवीर शाहिबजादा फरहान ( २४) व आयुब ( ३७) हे मोठी खेळी करू शकले नाहीत. बाबर ( ०) व कर्णधार सलमान आघा ( २) हेही अपयशी ठरले. मोहम्मद नबाजने २० चेंडूंत ३६ धावांची खेळी केली. कॉर्बिन बॉश ( ४-१४), जॉर्ड लिंडे ( ३-३१) व लिझाड विलियम्स ( २-२१) यांच्या माऱ्यासमोर पाकिस्तानने गुडघे टेकले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.