PAK vs UAE Live: बिचारे... PCB ने खेळाडूंना तोंडावर पाडले, बॅगा घेऊन स्टेडियमवर पोहोचले; मॅच रेफरी Andy Pycroft च राहिले, टॉसही हरले

PCB controversy before Pakistan vs UAE game live updates : आशिया चषक २०२५ मधील पाकिस्तान विरुद्ध UAE सामन्यापूर्वी झालेला गोंधळ अखेर संपला आहे. PCB च्या निर्णयामुळे झालेल्या वादानंतर अखेर पाकिस्तान संघाने दुबई आंतरराष्ट्रीय स्टेडियममध्ये हजेरी लावली. खेळाडू बॅगा घेऊन पोहोचतानाचे दृश्य चाहत्यांनी पाहिले आणि सोशल मीडियावर लगेच व्हायरल झाले.
Pakistan team finally arrives at the Dubai International Stadium

Swadesh Ghanekar
Pakistan vs United Arab Emirates Live Marathi Update : भारतीय संघाने केलेला अपमान पुरेसा नव्हता म्हणून पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने नौटंकी केली आणि त्यांची जगासमोर लाज गेली. भारतीय खेळाडूंनी हस्तांदोलन केले नाही म्हणून PAK vs UAE लढतीवर बहिष्कार घालण्याची भाषा मवाळ करावी लागली. जय शाह अध्यक्ष असलेली आयसीसी आपल्या मागणीला भीक घालत नाही, हे कळताच पाकिस्तानी खेळाडू गपगुमान मैदानावर खेळायला आले. PCB चे अध्यक्ष मोहसिन नक्वी यांनी ट्विट करून अशी माहिती दिली. एक तास उशीराने हा सामना सुरू झाला आणि यूएईने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला आहे.

