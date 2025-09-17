PAK vs UAE Live: बिचारे... PCB ने खेळाडूंना तोंडावर पाडले, बॅगा घेऊन स्टेडियमवर पोहोचले; मॅच रेफरी Andy Pycroft च राहिले, टॉसही हरले

Pakistan vs United Arab Emirates Live Marathi Update : भारतीय संघाने केलेला अपमान पुरेसा नव्हता म्हणून पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने नौटंकी केली आणि त्यांची जगासमोर लाज गेली. भारतीय खेळाडूंनी हस्तांदोलन केले नाही म्हणून PAK vs UAE लढतीवर बहिष्कार घालण्याची भाषा मवाळ करावी लागली. जय शाह अध्यक्ष असलेली आयसीसी आपल्या मागणीला भीक घालत नाही, हे कळताच पाकिस्तानी खेळाडू गपगुमान मैदानावर खेळायला आले. PCB चे अध्यक्ष मोहसिन नक्वी यांनी ट्विट करून अशी माहिती दिली. एक तास उशीराने हा सामना सुरू झाला आणि यूएईने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला आहे. .पाकिस्तानला सामना न खेळणे परवडणारे नाही, हे माहित होते. त्यांना स्पर्धेबाहेर व्हावे लागले असतेच शिवाय त्यांना प्रचंड आर्थिक तोटा सहन करावा लागला असता. त्यामुळे आदळआपट करूनही आपल्याला खेळावेच लागेल, याची जाणीव त्यांनाही होती. त्यामुळे तासभर ड्रामा केल्यानंतर त्यांचे खेळाडू दुबईच्या स्टेडियमवर दाखल झाले आणि रात्री ८.३० वाजता टॉस झाला. .PAK vs UAE Update: पाकिस्तानची लाचारी पुन्हा दिसली... पैशांसाठी आत्मसन्मान ठेवला गहाण; Jay Shah यांनी कान टोचताच खेळायला तयार .पाकिस्तानने बहिष्काराची भाषा केली असली तरी ते शक्य नव्हतेच. अ गटातून भारताने सुपर ४ मधील स्थान पक्के केले आहे. त्यामुळे पाकिस्तान विरुद्ध यूएई हा सामना नॉक आऊट आहे. पाकिस्तानने म्हटल्या प्रमाणे बहिष्कार टाकला असता, तर यूएईला २ गुण मिळाले असते आणि ते ४ गुणांसह सुपर ४ मध्ये पोहोचले असते. त्यामुळे पाकिस्तान खेळायला उतरले. ज्या Andy Pycroft यांना हटवण्यावरून त्यांनी गोंधळ घातला होता, तेच या सामन्याचे सामनाधिकारी राहिले आहेत..यूएईने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला आहे. पाकिस्तानच्या संघात सुफीयान मुकीम व फहीम अश्रफ असे दोन बदल आहे. हे दोघं आजच्या सामन्यात खेळत नाही. यूएईच्या संघातही जवादुल्लाहच्या जागी सिमरनजीत सिंगची एन्ट्री झाली आहे. .Asia Cup 2025 Super Four Scenario: बांगलादेशच्या विजयाने सुपर ४ ची स्पर्धा रोमांचक वळणावर; ३ जागांसाठी ५ संघांमध्ये चुरस... पाकिस्तानचा फैसला आजच .दरम्यान, पीसीबीने त्यांच्या निवेदनात म्हटले की,"आयसीसीचे मॅच रेफरी अँडी पायक्रॉफ्ट यांनी पाकिस्तान क्रिकेट संघाच्या व्यवस्थापक व कर्णधाराची माफी मागितली आहे. अँडी पायक्रॉफ्ट यांनी भारत आणि पाकिस्तानच्या कर्णधारांना त्यांच्या सामन्यात हस्तांदोलन करण्यास मज्जाव केला होता. या कृतीवर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली होती. पायक्रॉफ्ट यांनी १४ सप्टेंबरच्या घटनेला गैरसमजातून घडलेली बाब मानत माफी मागितली आहे. या प्रकरणाची चौकशी करण्याची तयारी आयसीसीने दर्शवली आहे." .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.