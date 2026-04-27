IPL 2026 : वैभव सूर्यवंशी बॅटमध्ये 'AI Chip' लावून खेळतोय! पाकड्यांच्या पोटात दुखतंय, उलटसुलट आरोप करत सुटलेत...

Pakistani analyst controversial remarks Vaibhav Sooryavanshi : वैभव सूर्यवंशीने जगाला भूरळ घातली आहे... १५ वर्षांचा हा पोरगा, ज्या पद्धतीने आक्रमक फटके खेचतोय, ते आश्चर्यचकित करणारे आहे. जसप्रीत बुमराह, जोश हेझलवूडसारख्या जगातील सर्वोत्तम गोलंदाजांचाही त्याने खरपूस समाचार घेतला आहे. त्यामुळे त्याचे कौतुक होतंच आहे, परंतु वाढत्या यशासोबत टीकाही होताना दिसतेय. पाकिस्तानचा क्रिकेट तज्ञ नौमान नियाझ याने वैभवच्या कौशल्यावर वादग्रस्त टीका केली आहे..आपल्या वादग्रस्त आणि अतिरंजित वक्तव्यांसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या नियाझ याने आता वैभव याच्यावर निशाणा साधला आहे. या १५ वर्षीय खेळाडूने आपल्या कारकिर्दीतील दुसरे आयपीएल शतक झळकावल्यानंतर काही तासांतच, नियाझने वैभव याच्यावर गैरप्रकाराचा आरोप केला आणि तो ताकद निर्माण करण्यासाठी आपल्या बॅटमध्ये एआय चिप वापरतो.."विचार करा. हा मुलगा आहे तरी काय? त्याची बॅट तपासायला लावा. जशी वाडा डोप चाचण्या घेते, तसे त्याला लॅबमध्ये पाठवा. त्याने कदाचित त्याच्या बॅटमध्ये एआय चिप वापरली असेल. तो अविश्वसनीय आहे. मला वाटत होतं की तो थोडा हळू खेळत आहे. यामुळे मला विचार करायला लावला, हा मुलगा आहे तरी काय?,"असे नियाझ म्हणाला.." जेव्हा तुम्ही १८ वर्षांचे होता किंवा आहात, तेव्हा तुमच्या शरीरात स्नायू, बायसेप्स आणि ट्रायसेप्स तयार होतात. हा तर फक्त १५ वर्षांचा आहे. त्याच्याकडे ताकदीच्या खेळापेक्षा तंत्र जास्त आहे. तो मनगटाचा वापर करून खेळणारा खेळाडू आहे. तुम्ही त्याचा फटका पाहिल्यास, त्याने पूर्ण ३६० अंशांचा वापर केला आहे," असे नियाझ 'स्मॅशहिट' नावाच्या शोमध्ये म्हणाला..वैभवने सनरायझर्स हैदराबादविरुद्ध १०३ धावांची खेळी केली आणि ऑरेंज कॅपच्या शर्यतीत तो ३५७ धावांसह दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. त्याने ८ सामन्यांत ४४.६३ च्या सरासरीने १ शतक व २ अर्धशतकांसह या धावा केल्या आहेत. त्याने आयपीएलमध्ये १५ सामन्यांत २ शतकं व ३ अर्धशतकांसह ६०९ धावा केल्या आहेत. त्याचा स्ट्राईक रेट हा २२२.२६ इतका चांगला आहे.