पाकिस्तानची कर्णधार घेते धोनीचा आदर्श; ODI World Cup सुरू होण्यापूर्वी म्हणाली, 'मी त्याचे भारतासाठी...'

महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धा भारत आणि श्रीलंका येथे सुरू होणार आहे. पाकिस्तान महिला संघाची कर्णधार फातिमा सना एमएस धोनीकडून प्रेरणा घेते. फातिमाने धोनीच्या नेतृत्वशैलीतून शिकण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे..सप्टेंबर महिन्याच्या अखेरीस भारत आणि श्रीलंका येथे महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धेला सुरुवात होणार आहे. त्यामुळे साधारण महिन्याभरापेक्षाही कमी कालावधी राहिलेल्या या स्पर्धेसाठी संघांच्या तयारीला सुरुवात झाली आहे. दरम्यान, या स्पर्धेपूर्वी पाकिस्तान महिला संघाची कर्णधार फातिमा सनाने म्हटले आहे की ती भारताचा माजी कर्णधार एमएस धोनीकडून प्रेरणा घेतली आहे..MS Dhoni : धोनी पुन्हा बनणार भारतीय संघाचा मेंटॉर? BCCI कडून ऑफर, पण गौतम गंभीर.....३० सप्टेंबरपासून सुरू होणाऱ्या महिला वनडे वर्ल्ड कपमध्ये पाकिस्तान संघ त्यांचे सर्व सामने श्रीलंकेमधील कोलंबो येथे खेळणार आहे. आयसीसीने आणि भारतीय सरकारनेही घेतलेल्या निर्णयानुसार भारतीय संघ पाकिस्तानला जाणार नाही, तर पाकिस्तानचा संघही भारतात येणार नाही. त्यामुळे यांचे सामने तटस्थ ठिकाणी होती. त्यामुळेच वनडे वर्ल्ड कपसाठी पाकिस्तान संघ सर्व सामने श्रीलंकेत खेळेल..दरम्यान, पीटीआयशी बोलताना फातिमाने सांगितले, 'वर्ल्ड कपसारख्या मोठ्या स्पर्धांमध्ये नेतृत्व करताना सुरुवातीला थोडं नर्व्हस वाटणं सहाजिक आहे. पण मी कर्णधार म्हणून महेंद्र सिंह धोनीकडून प्रेरणा घेते.'.तिने धोनीमुळे तिला कशी प्रेरणा मिळते, हे देखील सांगितले. ती म्हणाली, 'मी त्याचे कर्णधार म्हणून भारतासाठीचे आणि चेन्नई सुपर किंग्ससाठीचे सामने पाहिले आहेत. तो मैदानात ज्याप्रकारे निर्णय घेतो, शांत असतो आणि त्याच्या खेळाडूंना ज्याप्रकारे पाठिंबा देतो, त्यातून खूप काही शिकण्यासारखे आहे. जेव्हा मला कर्णधारपद मिळाले, तेव्हा मी हाच विचार केला की मला धोनीसारखं बनायचं आहे. मी त्याच्या मुलाखतीही पाहाते आणि त्याच्याकडून खूप शिकते.'.World Cup 2011 Final मध्ये युवराजच्या आधी धोनीने फलंदाजीला येण्याचं खरं कारण काय? सचिन तेंडुलकरनेच सांगितलं सत्य.पाकिस्तान महिला संघाने आत्तापर्यंत ५ वनडे वर्ल्ड कप खेळले आहेत, पण त्यांना फार मोठे यश मिळता आलेलं नाही. मात्र फातिमाने यावेळी परिस्थिती बदलेल असा विश्वास व्यक्त केला. तिने संघातील युवा खेळाडूंवर विश्वास व्यक्त केला असून संघात चांगला समतोल असल्याचे सांगितले. फातिमाने ३४ वनडे सामने खेळले असून ३९७ धावा केल्या आहेत, तर ४५ विकेट्स घेतल्या आहेत..FAQs१. महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ कुठे होणार आहे?(Where will the Women's ODI World Cup 2025 be held?)सप्टेंबर महिन्याच्या अखेरीस भारत आणि श्रीलंकेत होणार आहे, पाकिस्तानचे सामने कोलंबो, श्रीलंकेत खेळले जातील.२. पाकिस्तान महिला संघाची कर्णधार कोण आहे?(Who is the Pakistan Women's cricket captain?)फातिमा सना हा पाकिस्तान महिला संघाची कर्णधार आहे.३. फातिमा सना कोणाकडून प्रेरणा घेत आहे?(Who inspires Fatima Sana?)फातिमा सनाला भारताचा माजी कर्णधार एमएस धोनी प्रेरणादायक वाटतो.४. फातिमा सना धोनीकडून काय शिकते?(What does Fatima Sana learn from Dhoni?)शांत निर्णय घेणे, खेळाडूंना पाठिंबा देणे आणि नेतृत्वाचे उदाहरण घेणे.