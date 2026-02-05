T20 World Cup: 'भारताविरुद्ध न खेळण्याचा निर्णय सरकारचा, आमच्या हातात...' पाकिस्तानचा कर्णधार काय म्हणाला?

Pakistan Captain Salman Agha on India Match Boycott: टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धा सुरू होण्यापूर्वीच काही वाद पाहायला मिळाले. ही स्पर्धा भारत आणि श्रीलंकेत ७ फेब्रुवारीपासून सुरू होणार आहे. मात्र काही दिवसांपूर्वी बांगलादेशेने सुरक्षेचं कारण सांगत भारतात स्पर्धेसाठी जाणार नसल्याचे सांगत ठिकाण बदलण्याची मागणी केली होती. मात्र आयसीसीसोबतच्या (ICC) अनेक चर्चांनंतरही तोडगा न निघाल्याने त्यांना स्पर्धेतून बाहेर करण्यात आले आणि स्कॉटलंडला संधी देण्यात आली. मात्र, याप्रकरणात पाकिस्तानने उघडपणे बांगलादेशला पाठिंबा दिला. त्यांनीही स्पर्धेवर बहिष्काराचा विचार केला होता. मात्र पाकिस्तान सरकारने रविवारी (१ फेब्रुवारी) पाकिस्तान संघाला टी२० वर्ल्ड कपसाठी (T20 World Cup) श्रीलंकेत जाण्याची परवानगी दिली, मात्र १५ फेब्रुवारीला कोलंबोत भारताविरुद्ध होणाऱ्या सामन्यावर बहिष्कार टाकण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे आयसीसीने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाला (PCB) कारवाईचा इशाराही दिला. मात्र पाकिस्तान त्यांच्या निर्णयावर ठाम असल्याचे दिसत आहे. यावर आता पाकिस्तान संघाचा कर्णधार सलामान आघाने (Salman Agha) भाष्य केले आहे..Suryakumar Yadav: आमचं तिकीट बुक झालंय... भारत - पाकिस्तान सामन्याच्या वादावर सूर्यकुमारने स्पष्टच बोलला.या स्पर्धेतील पाकिस्तानचे सर्व सामने श्रीलंकेत होणार आहेत. आयसीसीने गेल्यावर्षी स्पष्ट केले होते की भारत आणि पाकिस्तान (India vs Pakistan) एकमेकांच्या देशात खेळणार नाहीत, तर तटस्थ ठिकाणी खेळतील. त्यामुळे भारत चॅम्पियन्स ट्रॉफी २०२५ साठी पाकिस्तानमध्ये गेला नव्हता, तर दुबईल सर्व सामने खेळले होते. आता पाकिस्तानही टी२० वर्ल्ड कपमधील सर्व सामने श्रीलंकेत खेळणार आहे..दरम्यान, या टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेला सुरुवात होण्यापूर्वी कर्णधारांची पत्रकार परिषद मुंबईत गुरुवारी (५ फेब्रुवारी) पार पडली. यावेळी भारताचा कर्णधार सूर्यकुमारसह सलमान आघाही उपस्थित होता. यावेळी सूर्यकुमार यादवने भारतीय संघ पाकिस्तानविरुद्धचा सामना खेळण्यासाठी कोलंबोला जाईल, बाकी सामना खेळायचा की नाही, हा पाकिस्तानचा निर्णय आहे, असं म्हटलं.सलामान आघालाही याबाबत विचारल्यानंतर तो म्हणाला, 'भारताविरूद्धच्या सामन्याचा निर्णय आमच्या हातात नव्हता. हा सरकारचा निर्णय आहे आणि आम्ही त्याचा आदर करतो. ते आम्हाला जे करायला सांगतील, ते आम्ही करणार आहोत. भारताशिवाय साखळी फेरीत आणखी तीन सामने आहे, ज्यासाठीही आम्ही उत्सुक आहोत.'.याशिवाय जर भारत आणि पाकिस्तान यांच्या बाद फेरीत सामना असेल, तर काय करणार या प्रश्नावर सलामान म्हणाला, 'मी पुन्हा तेच सांगेल की भारताविरूद्धच्या सामन्याचा निर्णय सरकारचा आहे. आमचा जर त्यांच्यासोबत उपांत्य फेरीत किंवा अंतिम फेरीत सामना असेल, तप आम्ही पुन्हा सरकारला विचारू आणि त्यांच्या सल्यानुसार करू.'याशिवाय चाहत्यांना जरी भारत-पाकिस्तान सामना पाहायला मिळणार नसला, तरी त्यांनी अन्य तीन सामन्यांसाठी हजेरी लावावी, असंही आघा म्हणाला.भारत आणि पाकिस्तान साखळी फेरीसाठी ए गटात आहेत. या गटात त्यांच्यासोबत नामिबिया, नेदरलँड्स आणि अमेरिका आहे..२०२४ टी२० वर्ल्ड कपमध्ये अमेरिकेने पाकिस्तानला पराभूत केले होते, त्यामुळे यंदाच्या स्पर्धेतही या दोन संघातील सामन्यावर अनेकांचे लक्ष आहे. याबाबत सलमान आघा म्हणाला, 'आम्ही गेल्या टी२० वर्ल्ड कपमध्ये अमेरिकेविरुद्ध पराभूत झालो होतो, हा इतिहास आहे. हा नवा वर्ल्ड कप आहे आणि नवा संघ व नवे कॉम्बिनेशन आहे. आम्ही सामन्यासाठी उत्सुक आहोत.'.IND vs PAK: पाकिस्तानचा नवा पोरखेळ! आता म्हणतायेत PSL भारतात दाखवणार नाही....टी२० वर्ल्ड कपमध्ये पहिल्यांदाच सलामान आघा नेतृत्व करणाना दिसणार आहे, याबाबत त्याने उत्सुक असल्याचे सांगितले. तसेच या भावनेबाबत बोलण्यासाठी त्याच्याकडे शब्द नसल्याचेही त्याने सांगितले. तसेच कर्णधार म्हणून संघातील खेळाडूंकडून सर्वोत्तम कामगिरी करून घेण्याचा आणि सर्वोत्तम कामगिरी व्हावी म्हणून तसे वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न असतो, असंही तो म्हणाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.