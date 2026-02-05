Suryakumar Yadav: आमचं तिकीट बुक झालंय... भारत - पाकिस्तान सामन्याच्या वादावर सूर्यकुमारने स्पष्टच बोलला

Suryakumar Yadav on India vs Pakistan T20 WC Match: टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेला ७ फेब्रुवारीपासून सुरुवात होणार आहे. या स्पर्धेपूर्वी गुरुवारी (५ फेब्रुवारी) कर्णधारांची पत्रकार परिषद पार पडली. या पत्रकार परिषदेसाठी सहभागी संघांचे कर्णधार उपस्थित होते. यावेळी भारताचा कर्णधार सूर्यकुमार यादव आणि पाकिस्तानचा कर्णधार सलमान आघा देखील उपस्थित होते. यावेळी गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेत असला मुद्दा म्हणजे पाकिस्तानने भारताविरुद्ध सामना न खेळण्याचा घेतलेल्या निर्णय, याबाबतही प्रश्न विचारण्यात आला होता. यावेळी सूर्यकुमार यादवने (Suryakumar Yadav) स्पष्ट केले की ते या सामन्यासाठी कोलंबोला जाणार आहेत. .Pakistan Cricket : हा, आमचा निर्णय नाही...! IND vs PAK लढतीवर बहिष्कार टाकणाऱ्या पाकच्या निर्णयावर कर्णधाराची मोठी प्रतिक्रिया.बांगलादेश संघाने सुरक्षेचं कारण देत भारतात स्पर्धेसाठी येण्यास नकार दिल्यानंतर त्यांच्याऐवजी आयसीसीने स्कॉटलंडला संधी दिली. यानंतर पाकिस्तानने या वादात उडी घेतली आणि उघडपणे बांगलादेशला पाठिंबा दिला. याचदरम्यान, काही दिवसांपूर्वी पाकिस्तान सरकारने संघाला स्पर्धेसाठी श्रीलंकेत जाण्याची परवानगी दिली, मात्र भारताविरुद्ध न खेळण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे आयसीसीकडून पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाला कारवाईचे संकेतही देण्यात आले आहेत. असे असले तरी पाकिस्तान त्यांच्या भूमिकेवर ठाम आहे..याबाबत सूर्यकुमार यादवला प्रश्न विचारल्यानंतर त्याने सांगितले की 'आमची मानसिकता खूप स्पष्ट आहे. आम्ही त्यांच्याशी खेळायला नाही म्हटलेलो नाही. त्यांनीच खेळायला नकार दिलाय. आमची तिकीट बूक आहेत आणि आम्ही कोलंबोला जाणार आहोत. आमचं वेळापत्रक ठरलेलं आहे. आम्ही मुंबईत खेळू, मग दिल्लीला जाऊ आणि तिथून कोलंबोला जाऊ.'.एकूणच भारतीय संघ पाकिस्तानविरुद्धच्या (India vs Pakistan) सामन्यासाठी सज्ज राहणार असल्याचे सूर्यकुमारने स्पष्ट केले आहे. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात १५ फेब्रुवारी रोजी कोलंबोत सामना होणार आहे..IND vs PAK: पाकिस्तानचा नवा पोरखेळ! आता म्हणतायेत PSL भारतात दाखवणार नाही....पण आता हा सामना होणार की नाही, यावर प्रश्नचिन्ह आहे. भारतीय संघाला या स्पर्धेत पहिला सामना ७ फेब्रुवारी रोजी अमेरिकेविरुद्ध खेळणार आहे. त्यानंतर १२ फेब्रुवारीला नामिबियाविरुद्ध दिल्लीत सामना होईल. तिसरा सामना पाकिस्तानविरुद्ध होणार आहे. त्यानंतर १८ फेब्रुवारीला अहमदाबादला नेदरलँड्सविरुद्ध सामना खेळला जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.