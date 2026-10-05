WCL 2026, IND vs PAK: पाकडे पुन्हा तोंडावर आपटले! भारताकडून हवी होती लेखी माफी पण... क्रिकेटच्या मैदानात राडा

Pakistan Withdraws From World Championship of Legends Season 3: भारत आणि पाकिस्तान या दोन देशातील संबंध गेल्या दीड वर्षांपासून अत्यंत बिघडलेले आहेत, ज्या परिणाम जवळपास सर्वच क्षेत्रावर पडला असून त्यात क्रिकेटचाही समावेश आहे. याच पार्श्वभूमीवर आता ३ ऑक्टोबरपासून सुरू झालेल्या वर्ल्ड चॅम्पियनशीप ऑफ लिजंड्स (WCL) च्या तिसऱ्या हंगामातील पाकिस्तानने माघार घेतली आहे. यापूर्वी त्यांचा बांगलादेशविरुद्धचा सामना तांत्रिक कारणामुळे पुढे ढकलण्यात आला होता, पण सर्वांनाच माहित आहे की पाकिस्तान चॅम्पियन्स संघ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाकडून (PCB) ना हरकत प्रमाणपत्र (NoC) मिळण्याची वाट पाहात होते. पण आता असे समोर येत आहे की पीसीबीने ना हरकत प्रमाणपत्र दिले, परंतु काही अटी घातल्या, ज्या आयोजकांनी अखेरीस नाकारल्या..ICC ODI World Cup 2027 India Fixture: India vs Pakistan एकदा नव्हे, तर तीनवेळा भिडणार, जाणून घ्या कधी व कुठे खेळणार....गेल्यावर्षी एप्रिलच्या अखेरीस पहलगाममध्ये दहशतवादी हल्ला झाला होता. यानंतर भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात युद्धासमान परिस्थिती निर्माण झाली होती. याच पार्श्वभूमीवर गेल्यावर्षी WCL च्या दुसऱ्या हंगामात भारतीय चॅम्पियन्स संघाने पाकिस्तानसोबत सामना खेळण्यास नकार दिला होता. त्यामुळे आधी साखळी फेरीतील सामना रद्द झाला होता. भारतीय चॅम्पियन्स संघाने हीच भूमिका कायम ठेवत सेमीफायनलमध्येही पाकिस्तानशी खेळण्यास नकार दिला. त्यामुळे पाकिस्तानला अंतिम सामन्यात प्रवेश मिळाला, पण अंतिम सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेने त्यांना पराभूत केले. या स्पर्धेत भारत आणि पाकिस्तानी खेळाडूंमध्ये हस्तांदोलनही झाले नाही..आता हिंदुस्तान टाइम्सने दिलेल्या वृत्तानुसार सुत्रांनी दिलेल्या पाहितीनुसार PCB ला भारतीय संघाने गेल्या वर्षीच्या नाट्यमय घडामोडींबद्दल लेखी माफी (Writter Apology) मागावी अशी अपेक्षा होती. तसेच भारतीय खेळाडूंनी यावेळी हस्तांदोलन (Handshake) करावे, अशीही अपेक्षा होती. परंतु, WCL आयोजन समितीने या मागण्या फेटाळल्या आहेत. परिणामी, पाकिस्तानने या स्पर्धेतून माघार घेतली.दरम्यान, WCL सीझन ३ च्या नियोजित वेळापत्रकानुसार १० ऑक्टोबर रोजी भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामना होणार होता. तथापि, पाकिस्तानने स्पर्धेतून अधिकृतपणे माघार घेतल्याने आता हा सामना होणार नाही. पाकिस्तान चॅम्पियन्स संघाने यापूर्वी दोन्ही हंगामात उपविजेतेपद जिंकेल आहे. दरम्यान, या संघाने माघार घेण्याबाबत जाहीर करताना कोणत्याही मागणीचा मात्र उल्लेख केलेला नाही..पाकिस्तान चॅम्पियन्सच्या निवेदनात लिहिले आहे की 'पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यास नकार कायम ठेवल्यामुळे पाकिस्तान चॅम्पियन्स संघ वर्ल्ड चॅम्पियनशिप ऑफ लेजेंड्स (WCL) स्पर्धेत सहभागी होणार नाही. याबाबत आम्हाला खेद आहे. आम्ही PCB च्या अधिकारांचा आणि त्यांच्या निर्णयाचा आदर करतो.''क्रिकेटमधील दिग्गजांच्या मेळाव्यात आमच्या खेळाडूंना प्रतिनिधित्व करण्याची संधी मिळणार नाही, याचे आम्हाला दु:ख आहे. आम्ही आमचे खेळाडू, समर्थक आणि चाहते यांचे त्यांच्या संयमाबद्दल, समजूतदारपणाबद्दल आणि सततच्या पाठिंब्याबद्दल मनःपूर्वक आभार मानतो.'.Asian Games, IND vs PAK: भारताने पाकिस्तानला पार चारी मुंड्या चित करत जिंकले GOLD! सलग दुसऱ्यांदा सुवर्णकामगिरी.या स्पर्धेत भारताने ऑस्ट्रेलिया चॅम्पियन्सविरुद्धचा पहिला सामना ४६ धावांनी जिंकला आहे. तसेच दुसऱ्या सामन्यात मात्र इंग्लंड चॅम्पियन्स संघाने भारताला २१ धावांनी पराभूत केले. भारतीय चॅम्पियन्सचा पुढचा सामना दक्षिण आफ्रिका चॅम्पियन्सविरुद्ध खेळला जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.