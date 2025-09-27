Mike Hesson | Asia Cup 2025 Final | India vs Pakistan

Sakal

Cricket

IND vs PAK Final: 'भारताने आधी पराभूत केलं, तरी फायनलच निकालच...' पाकिस्तानच्या कोचला टीम इंडियाला थेट मेसेज?

Pakistan Coach on Asia Cup 2025 Final vs India: भारत आणि पाकिस्तान आशिया कपच्या अंतिम सामन्यात पहिल्यांदाच आमने-सामने येणार आहेत. या सामन्यापूर्वी पाकिस्तानचे प्रशिक्षक माईक हेसन यांनी मोठे विधान केले आहे.
  • आशिया कपच्या इतिहासात पहिल्यांदाच भारत आणि पाकिस्तान अंतिम सामन्यात भिडणार आहेत.

  • भारतीय संघ सध्या अपराजित असून, पाकिस्तानला दोनदा पराभूत केले आहे.

  • पाकिस्तानचे प्रशिक्षक माईक हेसन यांनी अंतिम सामनाच महत्त्वाचा असल्याचे म्हटले आहे.

