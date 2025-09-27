Cricket
IND vs PAK Final: 'भारताने आधी पराभूत केलं, तरी फायनलच निकालच...' पाकिस्तानच्या कोचला टीम इंडियाला थेट मेसेज?
Pakistan Coach on Asia Cup 2025 Final vs India: भारत आणि पाकिस्तान आशिया कपच्या अंतिम सामन्यात पहिल्यांदाच आमने-सामने येणार आहेत. या सामन्यापूर्वी पाकिस्तानचे प्रशिक्षक माईक हेसन यांनी मोठे विधान केले आहे.
Summary
आशिया कपच्या इतिहासात पहिल्यांदाच भारत आणि पाकिस्तान अंतिम सामन्यात भिडणार आहेत.
भारतीय संघ सध्या अपराजित असून, पाकिस्तानला दोनदा पराभूत केले आहे.
पाकिस्तानचे प्रशिक्षक माईक हेसन यांनी अंतिम सामनाच महत्त्वाचा असल्याचे म्हटले आहे.