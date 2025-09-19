Pakistan Cricket in Trouble: पाकिस्तानला 'नाटक' महागात पडणार, ICC ने पाठवला ई मेल! PCB ने स्पर्धेचे अनेक नियम मोडले, आता...

ICC likely action against PCB for Players and Officials Area breach : पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने 'हस्तांदोलन' प्रकराणावरून केलेलं नाटक त्यांच्याच अंगलट येणार आहे. भारतीय खेळाडूंनी सामन्यानंतर हस्तांदोलन न केल्याने पीसीबी नाराज झाली आणि त्यांनी थेट बहिष्काराची भाषा केली. त्यांनी सामनाधिकारी अँडी पायक्रॉफ्ट यांच्या निलंबनाची मागणीवर जोर धरला होता. पण, आयसीसीने त्यांना दाद दिली नाही आणि वाघासारखी डरकाळी फोडणारे PCB मांजरीसारखे नरमले. यूएईविरुद्धचा सामना खेळून ते सुपर ४ मध्ये पोहोचले. पण, आता आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ( ICC) अॅक्शन मोडमध्ये आली आहे. .PCB च्या नाटकामुळे यूएईविरुद्धचा सामना तासभर उशीराने सुरू झाला होता आणि या दरम्यान त्यांच्याकडून अनेक नियमांचे उल्लंघनही झाले होते. आयसीसीने PCBला पाठवलेल्या ई मेलमध्ये गैरवर्तन आणि अनेक नियमांचा भंग केल्याचा ठपका ठेवला आहे. PAK vs UAE सामन्यापूर्वी खेळाडू आणि सामनाधिकारी क्षेत्राशी ( PMOA) संबंधित नियमांचे उल्लंघन केल्याचा पीसीबीवर आरोप आहे. .Asia Cup 2025 Super 4 Schedule: भारतीय संघ कोणत्या तारखांना कोणाला भिडणार? जाणून घ्या सुपर ४ चं संपूर्ण वेळापत्रक ."ICCीचे सीईओ संजोग गुप्ता यांनी PCB ला पाठवलेल्या ई मेल मध्ये, PMOA नियमांचे वारंवार उल्लंघन झाल्याचा उल्लेख केला आहे. पीसीबीनेही हा मेल प्राप्त झाल्याचे म्हटले आहे," अशी माहिती अधिकाऱ्याने PTI ला दिली. यूएईविरुद्धच्या सामन्यापूर्वी सामनाधिकारी अँडी पायक्रॉफ्ट, मुख्य प्रशिक्षक माईक हेसन आणि कर्णधार सलमान अली आगा यांच्यात बैठक झाली आणि त्या बैठकीचे चित्रीकरण करण्याची परवानगी त्यांचे मीडिया मॅनेजर नईम गिलानी यांना दिली. ही त्यांची सर्वात मोठी चूक ठरली. .या तिघांमधील झालेल्या बैठकीचा व्हिडीओ पाकिस्तानी पत्रकारांनी व्हायरल केला आणि त्यामुळे आयसीसीने कारवाई करण्याचे ठरवले. आयसीसीकडून आता पीसीबीवर शिस्तभंगात्मक कारवाई होण्याची शक्यता आहे. मीडिया मॅनेजर्सना अशा बैठकींमध्ये प्रवेशबंदी असल्याचे आयसीसीने आधीच स्पष्ट केले होते. या बैठकीत पीसीबीने मीडिया मॅनेजर सोबत आणण्याचा आग्रह धरला आणि प्रवेश नाकारल्यास सामना खेळणार नाही, अशी धमकी पीसीबीने दिली होती..अखेर त्यांना प्रवेश देण्यात आला आणि त्यांनी बैठकीचे ऑडिओशिवाय चित्रीकरण केले, जे PMOA च्या नियमांचे आणखी उल्लंघन ठरले. याशिवाय, पीसीबीने जाहीर केलेल्या निवेदनामध्ये पायकॉफ्ट यांनी "माफी मागितली" असा दावा केला होता. परंतु प्रत्यक्षात त्यांनी फक्त गैरसमजाबद्दल खेद व्यक्त केला होता.Handshake Controversy Timeline : पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाची टप्प्याटप्प्याने कशी नाचक्की होत गेली ते वाचा... Andy Pycroft प्रकरण त्यांच्यावरच कसं उलटलं?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.