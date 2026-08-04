पाकिस्तानचा अजब कारभार ! एकही आंतरराष्ट्रीय सामना नाही, FC मध्ये ३३.१० ची सरासरी... अशा खेळाडूला बनवलं बॅटींग कोच... कोण आहे तो?

Michael Smith first-class cricket record : पाकिस्तान क्रिकेटमध्ये संगीत खुर्ची चा खेळ हा सतत सुरूच असतो... कधी हा कर्णधार, तर कधी तो... प्रशिक्षकाच्या बाबतीतही त्यांचं हेच.. त्यामुळे पाकिस्तान क्रिकेटची कामगिरी ही गेल्या काही वर्षात सातत्याने ढासळत गेलेली दिसतेय. वेस्ट इंडिज दौऱ्यावर त्यांना पहिल्या कसोटीत २११ धावांचे लक्ष्यही पेलवलं नव्हतं आणि म्हणूनच त्यांनी फलंदाज प्रशिक्षकाची नियुक्ती केली आहे. पण, त्यातही त्यांचा अजब कारभार पाहायला मिळतोय....पाकिस्तानच्या पुरुष संघाच्या फलंदाजी प्रशिक्षकपदी दक्षिण आफ्रिकेचा माजी प्रथम-श्रेणी क्रिकेटपटू आणि प्रशिक्षक मायकल स्मिथ याची नियुक्ती करण्यात आली आहे, अशी माहिती पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने (PCB) एका निवेदनात दिली आहे. स्मिथ संघासोबत मर्यादित षटक व कसोटी, अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम करणार आहे. ४६ वर्षीय खेळाडूने २००३ ते २०१३ या काळात ८९ प्रथम-श्रेणी सामने, ७२ लिस्ट-ए सामने आणि १६ ट्वेंटी-२० सामने खेळले आहेत. प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये त्याच्या नावावर ८९ सामन्यांत ३३.१० च्या सरासरीने ४८६७ धावा आहेत. नाबाद २०५ या वैयक्तिक सर्वोत्तम कामगिरीसह स्मिथने ९ शतकं व २५ अर्धशतकं झळकावली आहेत..IND vs SL : भारतीय संघ श्रीलंकेसाठी रवाना, विमानतळावर 'एक' फलंदाज नाही दिसला; दौऱ्याला मुकण्याची शक्यता... जसप्रीतनंतर आणखी एक धक्का?.लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये ७२ सामन्यांत १८८३ धावा व १६ ट्वेंटी-२०त २७९ धावा त्याच्या नावावर आहेत. स्मिथने पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) मध्ये इस्लामाबाद युनायटेड आणि कराची किंग्सच्या कोचिंग स्टाफमध्ये काम केले आहे. या हंगामाच्या सुरुवातीला तो मुलतान सुलतान्सचा सहायक प्रशिक्षक होता. त्याने ऑस्ट्रेलियाच्या होबार्ट हरिकेन्स आणि क्रिकेट तस्मानियासोबत फलंदाजी प्रशिक्षक म्हणूनही काम केले आहे आणि दक्षिण आफ्रिकेच्या केझेडएन इनलँड आणि ईस्टर्न प्रोव्हिन्ससाठी कोचिंग सल्लागार होता..दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी नियुक्त झालेले स्मिथ, १९ ऑगस्टपासून सुरू होणाऱ्या इंग्लंडविरुद्धच्या तीन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेपूर्वी पाकिस्तानच्या संघाच्या फलंदाजी प्रशिक्षकपदाची जबाबदारी स्वीकारेल. पाकिस्तानचा संघ सध्या विंडीज दौऱ्यावरील दुसऱ्या कसोटीत खेळतोय आणि विंडीजच्या पहिल्या डावातील ३४४ धावांच्या प्रत्युत्तरात त्यांनी दुसऱ्या दिवसअखेर २ बाद २६६ धावा केल्या आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.