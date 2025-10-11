'Abhishek Sharma ला मी तीन बॉलमध्येच आऊट केलं असतं', पाकिस्तानी गोलंदाजाचा दावा; पाहा Video

आशिया कप २०२५ मध्ये अभिषेक शर्माच्या स्फोटक फलंदाजीने सर्वांचे लक्ष वेधले. पाकिस्तानचा वेगवान गोलंदाज एसहानुल्लाह खानने दावा केला की तो अभिषेकला तीन चेंडूतच बाद करू शकतो. एसहानुल्लाहच्या या विधानावर सोशल मीडियावर अनेक प्रतिक्रिया येत आहेत. .आशिया कप २०२५ स्पर्धेत भारतीय संघाने पाकिस्तानला तीन वेळा पराभूत करण्याचा पराक्रम गाजवला. दुबईत झालेल्या साखळी फेरी आणि सुपर फोरनंतर भारताने पाकिस्तानला अंतिम सामन्यातही ५ विकेट्सने पराभूत केले होते. त्यामुळे पाकिस्तानचे आजी-माजी खेळाडू चांगलेच चिडल्याचे दिसत आहे. भारतीय खेळाडूंबद्दल आणि संघाबद्दल ते विविध प्रतिक्रिया देतानाही दिसत आहेत. या स्पर्धेत युवा सलामीवीर अभिषेक शर्मानेही त्याच्या स्फोटक फलंजदाजीने सर्वांचे लक्ष वेधले होते. त्याने पाकिस्तानविरुद्धही आक्रमक फलंदाजी केली. यानंतर आता पाकिस्तानचा वेगवान गोलंजदाज एसहानुल्लाह खान हा देखील अभिषेकविरोधात बोलल्याचे दिसत आहे. .IND vs PAK: शेवटच्या षटकात भारताच्या ड्रेसिंग रुममध्ये काय सुरू होतं अन् फायनल जिंकल्यावर काय झालं? BCCI ने शेअर केला VIDEO.सध्या सोशल मीडियावर एसहानुल्लाहच्या विधानाची छोटी क्लिप व्हायरल होत आहे. यामध्ये त्याने दावा केला आहे की त्याने अभिषेकसा तीन चेंडूतच बाद केले असते. तो म्हणाला, 'अभिषेक माझ्यासमोर ६ चेंडूपेक्षा जास्त काळ नाही टिकणार. मी त्याला तीन चेंडूतच बाद करेल.' दरम्यान, एसहानुल्लाहच्या या विधानावर सोशल मीडियातून अनेक प्रतिक्रियाही येत आहेत..लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट अशी की अभिषेक शर्मा आशिया कप २०२५ स्पर्धेतील सर्वाधिक ३१४ धावा करणारा खेळाडू होता. त्याला या स्पर्धेतील मालिकावीराचा पुरस्कारही मिळाला. त्याने पाकिस्तानविरुद्ध साखळी फेरीत १३ चेंडूतच ३१ धावा केल्या होत्या. त्यानंतर सुपर फोर फेरीत त्याने पाकिस्तानविरुद्ध ३९ चेंडूतच ७४ धावा ठोकल्या होत्या. अंतिम सामन्यात मात्र तो ५ धावांवर बाद झाला होता. पण एकूणच त्यांची कामगिरी चांगली राहिली होती..कोण आहे एसहानुल्लाह?एसहानुल्लाह हा २३ वर्षांचा पाकिस्तानचा वेगवान गोलंदाज असून त्याने २०२३ मध्ये पाकिस्तानसाठी पदार्पण केले होते. त्याने १ वनडे आणि ४ टी२० सामने पाकिस्तानसाठी खेळले आहेत. त्याने ६ विकेट्स घेतल्या आहेत. त्याची उंची ६ फुट ५ इंच असून तो सर्वात आधी मुलतान सुलतान संघाकडून पाकिस्तान सुपर लीगमध्ये २०२३ साली खेळताना प्रकाश झोतात आला होता. त्याने एका सामन्यात १२ धावांत ५ विकेट्स घेतल्या होत्या. त्या हंगामात तो स्पर्धेतील सर्वोत्तम गोलंदाज ठरला होता. त्याने ताशी १४४ किमी ते १५५ किमी वेगाने गोलंदाजी केली होती. .IND vs PAK : B@#@# मुझे आंख दिखाती है! पाकिस्तानच्या फिरकीपटूने 'डोळे वटारले', हरमनप्रीत कौरने बघा काय केले? Video Viral.दरम्यान, त्याला फार काळ आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये स्थान टिकवता आले नाही. त्याच्या कोपराच्या दुखापतीमुळे तो संघातून बाहेर झाला, याचदरम्यान २०२५ पाकिस्तान सुपर लीगमध्ये तो अनसोल्ड राहिला. त्यामुळे त्याने पाकिस्तान सुपर लीगवरच बहिष्कार टाकण्याबद्दलही तो बोलला, त्यामुळे त्याच्याबाबत बरीच चर्चाही झाली होती आणि तो वादातही अडकला होता.दरम्यान, त्याने त्याच्या आत्तापर्यंतच्या कारकिर्दीत ७ प्रथम श्रेणी सामने खेळले असून २२ विकेट्स घेतल्या आहेत. १२ लिस्ट ए सामन्यांत २५ विकेट्स घेतल्या आहेत. त्याने ३१ टी२० सामने खेळताना ४२ विकेट्स घेतल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.