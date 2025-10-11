Cricket

'Abhishek Sharma ला मी तीन बॉलमध्येच आऊट केलं असतं', पाकिस्तानी गोलंदाजाचा दावा; पाहा Video

Pakistan Pacer Bold Claim on Abhishek Sharma: पाकिस्तानच्या २३ वर्षीय गोलंदाजाने दावा करताना म्हटलंय की अभिषेक शर्माला तीन चेंडूत बाद करेल. त्याचा व्हिडिओ सध्या व्हायरल होत आहे.
Abhishek Sharma

Abhishek Sharma

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • आशिया कप २०२५ मध्ये अभिषेक शर्माच्या स्फोटक फलंदाजीने सर्वांचे लक्ष वेधले.

  • पाकिस्तानचा वेगवान गोलंदाज एसहानुल्लाह खानने दावा केला की तो अभिषेकला तीन चेंडूतच बाद करू शकतो.

  • एसहानुल्लाहच्या या विधानावर सोशल मीडियावर अनेक प्रतिक्रिया येत आहेत.

Loading content, please wait...
Cricket
Cricket News
Cricket News in Marathi
Pakistan Cricketer
Pakistan Cricket Team
cricket news today
India vs Pakistan
Abhishek Sharma
Asia Cup 2025

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com