पाकिस्तानने सर्व सीमा ओलांडल्या; India vs Pakistan सामन्यावर बहिष्कार अन् आता ICC ला धमकी; म्हणतात, कारवाई करून दाखवाच...

PCB stance on India Pakistan T20 World Cup match: पाकिस्तान सरकारने आगामी ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत त्यांचा संघ भारताविरुद्धच्या ( IND vs PAK ) लढतीत खेळणार नसल्याचे सोशल मीडियावरून जाहीर केले. पण, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने ( PCB ) अद्याप हा निर्णय आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेकडे (ICC) कळवलेला नाही. भारताविरुद्ध न खेळण्याच्या सरकारच्या निर्णयाचे पालन करण्याची ठाम भूमिका पीसीबीने घेतली आहे. ते यासाठी आयसीसीशी कोणताही संपर्क करू इच्छित नाहीत. त्यामुळे आयसीसीलाही काय कारवाई करावी हे कळेनासे झाले आहे, असे वृत्त Telecom Asia Sports ने दिले आहे..'पाकिस्तान सरकारने सोशल मीडियावरून त्यांचा निर्णय जाहीर केला आहे आणि त्यामुळे आयसीसीला याप्रकरणी वेगळे लेखी निवेदन देण्याची गरज नाही,'असे Telecom Asia Sports ने सूत्रांच्या हवाल्याने म्हटले आहे. शाहबाझ शरिफ यांच्या सरकारने रविवारी सोशल मीडियावर जाहीर केले की, भारत व श्रीलंका यांच्या संयुक्त यजमानपदाखाली ७ फेब्रुवारी ते ८ मार्च या कालावधीत होणाऱ्या स्पर्धेत पाकिस्तान सहभाग घेणार आहे. पण, भारताविरुद्धच्या लढतीत आमचा संघ खेळणार नाही..'भारताने कधी आयसीसीला कळवले होते का की ते पाकिस्तानला जाणार नाहीत? आणि जेव्हा भारताकडून सरकारचे पत्र दाखवण्याची मागणी करण्यात आली तेव्हा त्यांनी ते कधीही सादर केले नाही. त्यामुळे आम्हालाही आयसीसीला लेखी पत्र देण्याची गरज नाही,'असे पीसीबीच्या सूत्राने सांगितले..पाकिस्तानची पलटी! ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपमध्ये भारताविरुद्ध खेळण्याची तयारी? India vs Pakistan सामना होणार, ठेवलीय अट....आयसीसीला पत्राद्वारे अधिकृतपणे कळविण्यास नकार देणे हा मुद्दा जिवंत ठेवण्याचा प्रयत्न म्हणून पाहिले जात असले तरी, बहिष्कार टाळण्यासाठी आयसीसीच्या कोणत्याही तोडग्याच्या आवाहनाकडे पीसीबी लक्ष देणार नाही हे स्पष्ट आहे, कारण हा निर्णय सरकारी पातळीवर घेण्यात आला आहे. India vs Pakistan सामना न झाल्यास आयसीसीला मोठा आर्थिक फटका बसणार आहे आणि त्याची झळ पाकिस्तानलाही सोसावी लागणार आहे..ICC ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाला परिणामांना सामोरे जाण्याची तयारी ठेवा, असा इशारा दिला आहे. जर आयसीसीने काही कारवाई केल्यास, त्यांच्या विरोधात जाण्याची तयारी पाकिस्तान सरकारने केली आहे. Telecom Asia Sports च्या वृत्तानुसार पाकिस्तान सरकार कायदेशीर कारवाई करण्याच्या तयारीत आहे. नक्वी यांना भेटण्यापूर्वी पंतप्रधान शरिफ यांनी पीसीबीचे माजी अध्यक्ष नजाम सेठी यांची भेट घेतली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.