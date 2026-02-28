Cricket

PAK vs SL: श्रीलंकेने १४८ धावा करताच पाकिस्तानचा 'गेम ओव्हर'! T20 WC सेमीफायनल भारतातच होणार...

Pakistan Out of T20 World Cup 2026: टी२० वर्ल्ड कप २०२६ मध्ये पाकिस्तानचे आव्हान संपले आहे. श्रीलंकेने १४८ धावा करताच पाकिस्तानचा स्वप्नभंग झाला. यासोबतच सेमीफायनलसाठी दोन्ही ठिकाणेही निश्चित झाली.
Pakistan Out of T20 World Cup 2026

Pakistan Out of T20 World Cup 2026

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

Pakistan Out of T20 World Cup 2026: टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत शनिवारी पाल्लेकेले येथे सुपर-८ मधील पाकिस्तान विरुद्ध श्रीलंका सामना झाला. हा दोन्ही संघांचा शेवटचा सामना ठरला. या सामन्यापूर्वीच यजमान असलेल्या श्रीलंकेचे स्पर्धेतील आव्हान संपले आहे. पण पाकिस्तानचेही या सामन्यादरम्यान आव्हान (Pakistan Knock Out of T20 WC) संपले.

श्रीलंका संघाने १४८ धावा करताच पाकिस्तानचा भ्रमनिरास झाला आणि त्यांना गाशा गुंडाळावा लागणार हे देखील निश्चित झाले आणि न्यूझीलंडला सेमीफायनलचे तिकीट (New Zealand in Semifinal) मिळाले. यासोबतच उपांत्य फेरीतील सामने भारतातच होतील, हे देखील निश्चित झाले.

<div class="paragraphs"><p>Pakistan Out of T20 World Cup 2026</p></div>
T20 WC, PAK vs SL: साहिबजादा फरहानचे शतकासह विश्वविक्रम, पाकिस्तान २०० पार; पण श्रीलंकेत फिक्सिंगची चर्चा; जाणून घ्या कारण
Loading content, please wait...
Mumbai
Cricket News
Cricket News in Marathi
Kolkata
Pakistan Cricket Team
cricket news today
T20 Matches
New Zealand Cricket Team
T20 Cricket World Cup
Sri Lanka cricket news
Semi-final cricket match

Related Stories

No stories found.