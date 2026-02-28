PAK vs SL: श्रीलंकेने १४८ धावा करताच पाकिस्तानचा 'गेम ओव्हर'! T20 WC सेमीफायनल भारतातच होणार...

Pakistan Out of T20 World Cup 2026: टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत शनिवारी पाल्लेकेले येथे सुपर-८ मधील पाकिस्तान विरुद्ध श्रीलंका सामना झाला. हा दोन्ही संघांचा शेवटचा सामना ठरला. या सामन्यापूर्वीच यजमान असलेल्या श्रीलंकेचे स्पर्धेतील आव्हान संपले आहे. पण पाकिस्तानचेही या सामन्यादरम्यान आव्हान (Pakistan Knock Out of T20 WC) संपले. श्रीलंका संघाने १४८ धावा करताच पाकिस्तानचा भ्रमनिरास झाला आणि त्यांना गाशा गुंडाळावा लागणार हे देखील निश्चित झाले आणि न्यूझीलंडला सेमीफायनलचे तिकीट (New Zealand in Semifinal) मिळाले. यासोबतच उपांत्य फेरीतील सामने भारतातच होतील, हे देखील निश्चित झाले. .T20 WC, PAK vs SL: साहिबजादा फरहानचे शतकासह विश्वविक्रम, पाकिस्तान २०० पार; पण श्रीलंकेत फिक्सिंगची चर्चा; जाणून घ्या कारण.झाले असे की सुपर - ८ फेरीतील दुसऱ्या गटातून इंग्लंडने सेमीफायनलमध्ये आधीच जागा मिळवली आहे, तर श्रीलंकेचे आव्हान संपले आहे. त्यामुळे या गटातून सेमीफायनलमध्ये जाणऱ्या दुसऱ्या संघाच्या जागेसाठी न्यूझीलंड आणि पाकिस्तान संघात शर्यत होती. न्यूझीलंडचे +१.३९० नेट रन रेटसह ३ गुण आहेत, तर पाकिस्तानने श्रीलंकेविरुद्धच्या सामन्यापूर्वी १ गुण होता. त्यांचा नेट रन रेट - ०.४६१ असा आहे. त्यामुळे पाकिस्तानला सेमीफायनलला जाण्यासाठी श्रीलंकेविरुद्ध ६५ धावांहून अधिकचा विजय गरजेचा होता, जेणेकरून त्यांचेही न्यूझीलंडप्रमाणे ३ गुण होतील आणि ते न्यूझीलंडचा नेट रन रेट मागे टाकतील. .हे गणित पाहाता, या सामन्यात पाकिस्तानने प्रथम फलंदाजी करताना २० षटकात ८ बाद २१२ धावा केल्या. त्यांच्याकडून साहिबजादा फरहानने ६० चेंडूत १०० धावा केल्या, तर फखर जमाने ४२ चेंडूत ८४ धावांची खेळी केली. यानंतर पाकिस्तानला ६५ धावांहून अधिक धावांनी विजय मिळवायचा असल्याने त्यांना श्रीलंकेला १४७ धावांपर्यंतच रोखणे गरजेचे होते. मात्र श्रीलंकेने पवन रत्ननायकेच्या अर्धशतकाच्या जोरावर १६ व्या षटकात १४८ धावा पूर्ण करताच न्यूझीलंडला उपांत्य फेरीचे तिकीट मिळाले..दरम्यान, जर पाकिस्तान सेमीफायनलमध्ये पोहचले असते, तर ४ मार्च रोजी होणारा पहिला सेमीफायनलचा सामना कोलंबोमध्ये झाला असता. पण आता श्रीलंकेपाठोपाठ पाकिस्तानही स्पर्धेतून बाहेर झाल्याने हा सामना भारतातील कोलकाताच्या ईडन गार्डन्सवर (Eden Gardens, Kolkata) होणार हे स्पष्ट झाले. या सेमीफायनलसाठी कोलंबो आणि कोलकाता हे दोन पर्याय होते. जर श्रीलंका किंवा पाकिस्तान यांच्यापैकी कोणी सेमीफायनल गाठली असती, तर कोलंबोमध्ये सामना होऊ शकला असता. परंतु, हे दोन्ही संघ बाहेर झाल्याने आता कोलकाता हे पहिल्या सेमीफायनलचे ठिकाण असेल, तर दुसरा सेमीफायनलचा सामना ५ मार्च रोजी मुंबईतील वानखेडे स्टेडियमवर (Wankhede Stadium, Mumbai) होणार आहे..T20 WC: फखरची साथ अन् फरहानने मोडला विराटचा १२ वर्षे जूना विश्वविक्रम! पाकिस्तानच्या सलामीवीरांनी श्रीलंकेला घरच्या मैदानातच रडवलं.सेमीफायनलसाठी आत्तापर्यंत दुसऱ्या गटातून इंग्लंड आणि न्यूझीलंड पात्र ठरले आहेत, तर पहिल्या गटातून दक्षिण आफ्रिका पात्र ठरले आहेत. पहिल्या गटातून सेमीफायनलच्या शर्यतीत अद्याप भारत आणि वेस्ट इंडीज आहेत. या दोन संघात रविवारी महत्त्वाचा सामना होईल, हा सामना जिंकणारा संघ सेमीफायनल गाठेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.