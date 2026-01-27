वैभव सूर्यवंशीला पाकिस्तानी घाबरले; १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कपमधील India vs Pakistan लढतीवर बहिष्कार टाका! मिळाला अजब सल्ला...

India vs Pakistan boycott controversy latest news: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ( PCB) सध्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेवर बहिष्कार टाकण्याचा विचार करत आहे. बांगलादेशची हकालपट्टी केल्यानंतर पाकिस्तानी खवळले आणि त्यांनी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेला ( ICC) धमकी देण्याचे सत्र सुरू केले आहे. पाकिस्तानने बांगलादेशच्या अपमानाचा बदला घेण्यासाठी तीन पर्यायांची चाचपणी सुरू केली आहे. त्यानुसार ते संपूर्ण स्पर्धेत दंडावर काळी फित बांधून आयसीसीच्या निर्णयाचा निषेध नोंदवताना दिसतील किंवा भारताविरुद्धच्या लढतीवर बहिष्कार टाकतील किंवा प्रत्येक विजय बांगलादेशला समर्पित करतील.. पण, यात त्यांना आणखी एक अजब सल्ला मिळाला आहे..पाकिस्तान क्रिकेट संघाचा माजी कर्णधार बसित अली ( Basit Ali ) याने पीसीबीला एक सल्ला दिला आहे. ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेवर बहिष्कार टाकण्याच्या मोहसिन नक्वी यांच्या निर्णयाला त्याने विरोध दर्शवला आहे. असं करण्यापेक्षा पाकिस्तानच्या खेळाडूंनी दंडावर काळी फित बांधून भारताविरुद्ध खेळावे असा सल्ला त्याने दिला. तो इथेच थांबला नाही, तर त्याने १५ फेब्रुवारीची वाट का पाहायची, १ फेब्रुवारीला १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप स्पर्धेतील भारत-पाकिस्तान लढतीवर बहिष्कार टाकून जगाला आपली ताकद दाखवून द्या असा अजब सल्ला त्याने दिला आहे..नवीन ट्विस्ट! पाकिस्तानचा डाव त्यांच्यावरच उलटणार; बांगलादेश T20 World Cup मध्ये परतणार, जय शाह करेक्ट कार्यक्रम करणार.भारताचा १९ वर्षांखालील संघ आणि पाकिस्तानचा १९ वर्षांखालील संघ यांच्यात सुपर सिक्समधील सामना १ फेब्रुवारीला बुलावायो येथे होणार आहे. पण, या सामन्यात बहिष्कार टाकून पाकिस्तान आत्महत्या करेल, कारण त्यांना दोन गुण गमवावे लागतील आणि पुढील फेरीत प्रवेश मिळवणे अडचणीचे जाईल. बसित म्हणाला, पाकिस्तानने वर्ल्ड कप स्पर्धेतील भारताविरुद्धच्या लढतीवर बहिष्कार टाकण्यापेक्षा दंडावर काळी फित बांधून खेळावे..ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेतील भारत-पाकिस्तान सामन्यासाठी १५ तारखेपर्यंतची वाट का पाहायची? तुम्हाला बहिष्कार टाकायचाच आहे, तर १ फेब्रुवारीला होणाऱ्या १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप स्पर्धेतील भारत-पाकिस्तान लढतीवर टाका. १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप स्पर्धेत हे करून दाखवा, तुम्हाला परिणाम काय होतील, हे समजेल,असेही बसित म्हणाला. पाकिस्तानने पहिला हल्ला हा १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप स्पर्धेतच करायला हवा, असे बसितचे म्हणणे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.