Asia Cup 2025: पाकिस्तान संघाचा UAE विरूद्धच्या सामन्यावर बहिष्कार? खेळाडूंना हॉटेलमध्येच थांबण्याचे आदेश; जाणून घ्या प्रकरण

आशिया कप २०२५ स्पर्धेत बुधवारी पाकिस्तान विरुद्ध युएई संघात दुबईमध्ये सामना होणार आहे. सुपर फोरमध्ये जाण्यासाठी हा सामना अत्यंत महत्त्वाचा आहे. मात्र, त्यापूर्वीच पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने मोठा निर्णय घेतला आहे. पाकिस्तान संघ या सामन्यावर बहिष्कार टाकण्याच्या तयारीत आहे. खेळाडूंना हॉटेलमध्येच थांबण्याचे आदेश देण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. खरंतर गेल्या दोन दिवसांपासून हस्तांदोलन वाद सुरू आहे. रविवारी भारताने पाकिस्तानवर ७ विकेट्सने विजय मिळवला. या सामन्यात भारतीय संघाने पाकिस्तान संघाची हस्तांदोलन केले नाही, अगदी नाणेफेकीवेळीही भारताचा कर्णधार सूर्यकुमार यादव आणि पाकिस्तानचा कर्णधार सलमान अली आघा यांच्यात हस्तांदोलन झाले नव्हते. त्यामुळे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाकडून नाराजी व्यक्त झाली होती. त्यांनी सामनाधिकारी अँडी पायक्रॉफ्ट यांच्याविरुद्ध आयसीसीकडे तक्रारही दाखल केली होती. नाणेफेकीवेळी हस्तांदोलन न करण्यास सांगितल्याचा आरोप पायक्रॉफ्ट यांच्यावर पाकिस्तानने केला होता. त्यांनी खिलाडूवृत्तीच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याचे म्हटले होते. ही तक्रार आयसीसीने नाकारली होती आणि पायक्रॉफ्ट यांना आशियाई क्रिकेट परिषदेच्या अधिकाऱ्याने हस्तांदोलन होणार नसल्याचे कळवले असल्याचे म्हटले होते. तसेच त्यानंतर अशीही माहिती समोर आली की आयसीसीने पाकिस्तानच्या सामन्यात पायक्रॉफ्ट सामनाधिकारी नसतील, त्यांच्याऐवजी रिची रिचर्डसन असतील असे सांगितले होते. पण त्याबाबत अधिकृत माहिती देण्यात आली नव्हती. मात्र याचदरम्यान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने आयसीसीला जर पायक्रॉफ्ट यांना आशिया कपमधून काढून टाकले नाही, तर आशिया कपवर बहिष्कार टाकण्याची धमकी दिली होती. याबाबत मंगळवारपासून बरीच चर्चा सुरू होती. आता सामना सुरू होण्यासाठी काही दोन तासापेक्षाही कमी कालावधी राहिलेला असताना अशी माहिती समोर येत आहे की पाकिस्तान युएईविरुद्धच्या सामन्यावर बहिष्कार टाकू शकतो. पाकिस्तानच्या जिओ न्यूजने दिलेल्या वृ्त्तानुसार पाकिस्तानी संघाला हॉटेलमध्येच थांबण्याचे आदेत देण्यात आले. त्यांना स्टेडियममध्ये न जाण्यास सांगितले आहेत. मात्र खेळाडूंचे किट्स आणि लगेज टीमबसमध्ये ठेवण्यास सांगितले आहे. पण खेळाडूंना हॉटेल रुममध्येच थांबण्यास सांहण्यात आले आहे. (बातमी अपडेट होत आहे).