T20 WC, IND vs NAM: भारताच्या Playing XI मध्ये होणार दोन मोठे बदल, अभिषेक शर्मासह 'हा' खेळाडूला बेंचवर बसणार?

India's Predicted Playing XI for IND vs NAM : भारतीय क्रिकेट संघाने टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेला शनिवारी (७ फेब्रुवारी) विजयाने सुरुवात केली होती. भारताने अमेरिकेला २९ धावांनी पराभूत केले होते. त्यानंतर आता भारताला दुसरा सामना गुरुवारी (१२ फेब्रुवारी) नवी दिल्लीमध्ये नामिबियाविरुद्ध खेळायचा आहे. मात्र या सामन्यापूर्वी भारतीय संघासमोर प्लेइंग इलेव्हन (India's Playing XI) निवडण्याचे मोठे आव्हान आहे. .T20 World Cup: भारतीय खेळाडू Bat Tempering करण्याचा दावा करणाऱ्या क्रिकेटपटूचा यू-टर्न; म्हणाला, 'मला तर असं काही....'.भारताचा विस्फोटक सलामीवीर अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) सध्या आजारी आहे. त्यामुळे तो नामिबियाविरुद्ध खेळण्यावर प्रश्नचिन्ह आहे. भारतीय संघाचे सहाय्यक प्रशिक्षक रायन टेन डोईशेट यांनी मंगळवारी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले आहे की त्याच्या पोटात दुखत आहे. पण सध्या नामिबियाविरुद्ध होणाऱ्या सामन्यासाठी दोन दिवस असल्याने भारतीय संघाला तो तंदुरुस्त होईल अशी अपेक्षा आहे. दरम्यान टाइम्स ऑफ इंडियाने दिलेल्या वृत्तानुसार अभिषेकला हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले आहे. तो मुंबईत शनिवारी झालेल्या अमेरिकेविरुद्धच्या सामन्याच्या आधीपासूनच आजारी असून त्याची प्रकृती आणखीच बिघडली आहे..डोईशेट यांनी असंही सांगितलं की बाकी कशाहीपेक्षा सध्या अभिषेकच्या तंदुरुस्तीची आम्ही वाट पाहात आहोत. त्याच्या प्रकृतीमुळे वेगळे कॉम्बिनेशन पाहायला मिळू शकते.दरम्यान, अभिषेक भारतीय संघासोबत दिल्लीला आले आहे. मात्र दिल्लीला पोहोचल्यानंतर भारताच्या पहिल्या सराव सत्रात तो सहभागी झाला नव्हता. त्याच्या अनुपस्थितीत संजू सॅमसनने (Sanju Samson) नेट्समध्ये आधी फलंदाजी केली. त्यामुळे जर अभिषेक नामिबियाविरुद्ध सामना खेळणार नसेल, तर संजू सॅमसन इशान किशनसोबत सलामीला फलंदाजी करताना दिसू शकतो..बुमराहच्याही पुनरागमनाची शक्यताजसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) अमेरिकेविरुद्ध पहिला सामना खेळला नव्हता. तो आजारी असल्याने या सामन्यासाठी उपलब्ध नव्हता. त्याला अमेरिकेविरुद्धच्या सामन्याआधी ताप होता. मात्र जर तो बरा झाला असेल, तर नामिबियाविरुद्धच्या सामन्यासाठी उपलब्ध राहू शकतो. मात्र जर त्याचे जर प्लेइंग इलेव्हनमध्ये पुनरागमन झाले, तर अर्शदीप सिंग किंवा मोहम्मद सिराज यांच्यापैकी एकाला बाहेर बसावे लागू शकते. विशेष म्हणजे दोघांनीही अमेरिकेविरुद्ध चांगली कामगिरी केली होती. अर्शदीपने किफायतशीर गोलंदाजी केलेली, तर सिराजने ३ महत्त्वाच्या विकेट्स घेतल्या होत्या. त्यामुळे आता यांच्यापैकी बुमराहसाठी कोणाला संघातून वगळायचे हा मोठा प्रश्न भारतीय संघव्यवस्थापनासमोर असेल. .T20 World Cup: टीम इंडियाला धक्का! अभिषेक शर्मा हॉस्पिटलमध्ये दाखल, नेमकं काय झालं?.पण त्यातही सिराजला (Mohammed Siraj) वगळले जाण्याची शक्यता दाट आहे. अर्शदीप गेल्या दोन वर्षांपासून भारताच्या टी२० संघाचा प्रमुख गोलंदाज आहे, तर सिराजचे दीड वर्षांनंतर भारताच्या टी२० संघात पुनरागमन झाले आहे. त्याला हर्षित राणा दुखापतग्रस्त होऊन स्पर्धेतून बाहेर झाल्याने बदली खेळाडू म्हणून संघात संधी मिळाली आहे. अशात त्यालाच बुमराहसाठी प्लेइंग इलेव्हनमध्ये जागा रिकामी करून द्यावी लागू शकते. याव्यतिरिक्त भारताच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये बदल होण्याची शक्यता कमी आहे.नामिबियाविरुद्धच्या सामन्यासाठी भारताची संभावित प्लेइंग इलेव्हन:संजू सॅमसन, इशान किशन (यष्टीरक्षक), तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), रिंकू सिंग, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंग, जसप्रीत बुमराह.