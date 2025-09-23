Pakistan Asia Cup Final Scenario: पाकिस्तानचा संघ फायनलमध्ये कसा पोहोचणार? भारताला टक्कर देण्याचं सोडा, शेजारी Super Fours मध्ये दम सोडणार

सुपर ४ गटात भारत आणि बांगलादेशने फायनलमध्ये पोहोचण्यासाठी आघाडी मिळवली आहे.पाकिस्तान आणि श्रीलंका आज आपला पहिला विजय मिळवण्यासाठी मैदानावर उतरले आहेत.पाकिस्तानचा नेट रन रेट (-0.689) श्रीलंकेच्या (-0.121) तुलनेत खालावलेला आहे..Asia Cup 2025 qualification scenario explained for Pakistan : आशिया चषक २०२५ स्पर्धेच्या सुपर ४ गटात भारत व बांगलादेश या दोन्ही संघानी विजय मिळवून अंतिम फेरीच्या शर्यतीत आघाडी घेतली आहे. भारताला उर्वरित सामन्यांत बांगलादेश व श्रीलंका यांचा सामना करायचा आहे, तर बांगलादेश पाकिस्तान व भारताला भिडणार आहे. अशात पाकिस्तान व श्रीलंका यांच्यात आज सामना होणार आहे. हे दोन्ही संघ सुपर ४ मध्ये आपापले सामने गमावून आज पहिल्या विजयासाठी मैदानावर उतरणार आहेत. पाकिस्तानचा संघ भारताविरुद्धच्या दोन पराभवांची परतफेड फायनलमध्ये करण्याची वाट पाहत आहेत, पंरतु त्यांचे आव्हान सुपर ४ मध्येच संपुष्टात येईल, अशी परिस्थिती आहे..आशिया चषक २०२५ स्पर्धेत आतापर्यंत भारत हा अपराजित राहिलेला एकमेव संघ आहे. भारताने साखळी फेरीत संयुक्त अरब अमिराती, पाकिस्तान व ओमान यांच्यावर विजय मिळवला. त्यानंतर सुपर ४ मध्ये परत पाकिस्तानला दणका दिला. भारताला डिवचण्याचा प्रयत्न केल्यानंतरही पाकिस्तानला तोंडावर आपटावे लागले आहे. त्यामुळे त्यांचे फायनलमध्ये पोहोचण्याचेही वांदे झाले आहेत..Shreyas Iyer : श्रेयसने स्वतःच्या पायावर कुऱ्हाड मारून घेतली; वेस्ट इंडिज मालिकेपूर्वी घेतला मोठा निर्णय, भारताच्या संघात जागा नाही.आशिया चषक स्पर्धेचे वेळापत्रक जाहीर झाल्यापासून IND VS PAK यांच्याती तीन लढती होतील, असा अंदाज बांधण्यात आला होताच.. त्यापैकी दोन्ही सामन्यांत पाकिस्तानला धुळ चारून भारताने वर्चस्व दाखवून दिले. आता पाकिस्तान फायनलमध्ये पोहोचून भारताला पराभूत करण्याचे स्वप्न शेजारी पाहत आहेत. त्यासाठी त्यांना आजचा सामना जिंकावा लागणार आहे..पाकिस्तान व श्रीलंका यांना सुपर ४ मधील आपापल्या लढतीत हार पत्करावी लागली आहे. ते या गटात आपल्या पहिल्या विजयाच्या शोधात आहेत आणि त्यामुळे आजच्या सामन्याची उत्सुकता वाढली आहे. पाकिस्तानचा नेट रन रेटही ( -०.६८९) श्रीलंकेच्या तुलनेत ( -०.१२१) खराब असल्याने त्यांना केवळ विजय पुरेसा नाही..IND vs WI : रिषभ पंत, करूण नायर OUT, देवदत्त पडिक्कलला संधी! West Indies विरुद्ध असा असेल भारताचा कसोटी संघ .पाकिस्तानने आजचा सामना गमावल्यास त्यांचा नेट रन रेट आणखी खाली पडेल आणि त्यांचे आव्हान जवळपास संपुष्टातच येईल. तेच श्रीलंका, भारत व बांगलादेश यांचे प्रत्येकी दोन गुण होतील. मात्र, श्रीलंकेला फायनलमध्ये पोहोचण्यासाठी भारताला पराभूत करावे लागेल आणि बांगलादेशच्या पराभवाची प्रार्थना करावी लागेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.