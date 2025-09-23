Cricket

Pakistan Asia Cup Final Scenario: पाकिस्तानचा संघ फायनलमध्ये कसा पोहोचणार? भारताला टक्कर देण्याचं सोडा, शेजारी Super Fours मध्ये दम सोडणार

How can Pakistan qualify for Asia Cup 2025 Final? आशिया कप २०२५मध्ये पाकिस्तान संघाची अवस्था फारच बिकट झाली आहे. सुपर फोरमध्ये प्रवेश केल्यानंतर फायनल गाठण्याचं त्यांचं स्वप्न धुसर होत चाललं आहे.
  • सुपर ४ गटात भारत आणि बांगलादेशने फायनलमध्ये पोहोचण्यासाठी आघाडी मिळवली आहे.

  • पाकिस्तान आणि श्रीलंका आज आपला पहिला विजय मिळवण्यासाठी मैदानावर उतरले आहेत.

  • पाकिस्तानचा नेट रन रेट (-0.689) श्रीलंकेच्या (-0.121) तुलनेत खालावलेला आहे.

Asia Cup 2025 qualification scenario explained for Pakistan : आशिया चषक २०२५ स्पर्धेच्या सुपर ४ गटात भारत व बांगलादेश या दोन्ही संघानी विजय मिळवून अंतिम फेरीच्या शर्यतीत आघाडी घेतली आहे. भारताला उर्वरित सामन्यांत बांगलादेश व श्रीलंका यांचा सामना करायचा आहे, तर बांगलादेश पाकिस्तान व भारताला भिडणार आहे. अशात पाकिस्तान व श्रीलंका यांच्यात आज सामना होणार आहे. हे दोन्ही संघ सुपर ४ मध्ये आपापले सामने गमावून आज पहिल्या विजयासाठी मैदानावर उतरणार आहेत. पाकिस्तानचा संघ भारताविरुद्धच्या दोन पराभवांची परतफेड फायनलमध्ये करण्याची वाट पाहत आहेत, पंरतु त्यांचे आव्हान सुपर ४ मध्येच संपुष्टात येईल, अशी परिस्थिती आहे.

