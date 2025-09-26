PAK vs BAN : पाकिस्तान्यांची 'गावठी' फिल्डिंग! दोन्ही फलंदाज एकाच एंडला होते, तरीही Run Out नाही करता आले; मजेशीर Video Viral

Pakistan Fail to Dismiss Two Batters at Same End vs Bangladesh : पाकिस्तान संघाने आशिया चषक स्पर्धेच्या सुपर ४ मधील लढतीत बांगलादेशवर ११ धावांनी विजय मिळवला. या विजयासह पाकिस्तानने आशिया चषक स्पर्धेच्या फायनलमध्ये धडक मारली आणि आता त्यांना पुन्हा एकदा भारताचा सामना करावा लागणार आहे. PAK vs BAN सामना जिंकणे दोन्ही संघांसाठी महत्त्वाचे होते आणि दोघांनी चांगलाच जोर लावला. पण, या सामन्यात पाकिस्तानच्या गचाळ क्षेत्ररक्षणाचे पुन्हा दर्शन घडले आणि त्यांनी स्वतःचं हस करून घेतलं....पाकिस्तानच्या फलंदाजांना महत्त्वाच्या सामन्यात अपयश आले आणि त्यांना ८ बाद १३५ धावांवर बांगलादेशने रोखले. पाकिस्तानच्या मोहम्मद हॅरिसने सर्वाधिक ३१ धावा केल्या, तर मोहम्मद नवाझने २५ धावांचे योगदान दिले. बांगलादेशच्या तस्किन अहमदने ३, तर महेदी हसन व रिशाह होसेन यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या. .Vaibhav Suryavanshi फेल झाला, पण इतरांनी किल्ला लढवला! ऑस्ट्रेलियात जाऊन जिंकली वन डे मालिका.लक्ष्याचा पाठलाग करताना बांगालदेशनेही २९ धावांवर ३ विकेट्स गमावल्या. सामना रंगात असताना पाकिस्तानच्या आणखी एका फलंदाजाला बाद करण्याची आयती संधी चालून आली होती. बांगलादेशचे दोन्ही फलंदाज एकच एंडला होते आणि पाकिस्तानी क्षेत्ररक्षकांना त्याला सहज बाद करता आले असते, परंतु त्यांनी ही संधी गमावून स्वतःचं हसू करून घेतलं...तोवहिद हृदोयला जीवदान मिळाले, परंतु शाहीन शाह आफ्रिदीने पुढच्याच चेंडूवर त्याला बाद केले. त्यानंतर शमीम होसैनने ३० धावांची खेळी करून बांगलादेशच्या विजयासाठी जोर लावला. पण, पाकिस्तानच्या गोलंदाजांनी कमाल केली. बांगलादेशला ९ बाद १२४ धावाच करता आल्या आणि ११ धावांनी त्यांची हार झाली. शाहीन व हॅरिस रौफ यांनी प्रत्येकी ३ विकेट्स घेतल्या. सैम आयुबने दोन बळी टिपले..FACT CHECK : हॅरिस रौफवर ३ सामन्यांची बंदी, Asia Cup Final नाही खेळणार? भारताला डिवचणे पडले महागात, ICC ची कारवाई.भारत-पाकिस्तान यांच्यात आशिया चषक स्पर्धेची फायनल होणार आहे. १७ वर्षांत प्रथमच दोन्ही संघ जेतेपदाच्या लढतीत समोरासमोर आले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.