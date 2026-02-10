पाकिस्तानचं नाक कापलं गेलं! India vs Pakistan लढत खेळण्यास तयार; म्हणतात, क्रिकेटचं हित जपण्यासाठी हा निर्णय घेतोय...

Why Pakistan agreed to play India in T20 World Cup? पाकिस्तान सरकारने अखेर ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत भारताविरुद्धच्या लढतीत पाकिस्तानला खेळण्याची परवानगी दिली. त्यामुळे ठरलेल्या वेळापत्रकानुसार १५ फेब्रुवारीला कोलंबो येथे IND vs PAK सामना होणार आहे. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने ( ICC) चर्चा केल्यानंतर पाकिस्तान सरकारने त्यांचा निर्णय जाहीर केला. मागील आठवड्यात पंतप्रधान शेहबाज शरिफ ( Shehbaz Sharif ) यांनी सोशल मीडियावर India vs Pakistan लढतीवर बहिष्कार टाकल्याची घोषणा केली होती आणि ८ दिवसांनी त्यांनाच त्यांचा निर्णय बदलावा लागला. जगात नाक कापलं गेल्यानंतर पाकिस्तान सरकारकडून आता सारवासारव होताना दिसतेय....PAKISTAN's GOVERNMENT STATEMENTपाकिस्तान सरकारने संबंधित प्रकरणावर त्यांची भूमिका स्पष्ट करणारे निवेदन जाहीर केले. त्यात ते म्हणतात, "पाकिस्तानचे पंतप्रधान शेहबाज शरीफ यांना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचे (पीसीबी) अध्यक्ष मोहसीन नक्वी यांनी पीसीबी, आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आयसीसी) आणि बांगलादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) यांच्यात झालेल्या उच्चस्तरीय चर्चेच्या निकालांबद्दल औपचारिक माहिती दिली आहे.".पाकिस्तान पलटी बहाद्दर! India vs Pakistan लढतीत खेळण्याची तयारी; ICC भीक घातली नाही म्हणून यांनी स्वतःच्या पंतप्रधानांचा शब्द फिरवला.निवेदनात म्हटले आहे की, ''सरकारने बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाने पीसीबीला सादर केलेल्या अधिकृत निवेदनांसह श्रीलंका, संयुक्त अरब अमिराती आणि इतर सदस्य देशांकडून संबंधित सुचनांची तपासणी केली. या पत्रव्यवहारांमध्ये आज एकत्रितपणे भेडसावणाऱ्या समस्यांवर व्यावहारिक तोडगा काढण्यासाठी पाकिस्तानचे मार्गदर्शन मागितले गेले..बीसीबी अध्यक्ष आमीन उल इस्लाम यांनी केलेल्या विनंतीचा मान राखला गेला. त्यांनी भारताविरुद्ध लढतीवर बहिष्कार टाकू नका, अशी विनंती आम्हाला केली आहे. बांगलादेश हा आमचा भाऊ आहे आणि त्यांच्यासोबत आम्ही खांद्याला खांदा लावून उभे आहोत. तसेच श्रीलंकेचे पंतप्रधान एच ई अनुरा कुमारा दिसानायके यांनी फोनवरून शरिफ यांच्याशी चर्चा केली. पाकिस्तान आणि श्रीलंका हे नेहमी कठिण प्रसंगी खांद्याला खांदा लावून उभे राहिले आहेत, हे सांगितले. श्रीलंकेच्या पंतप्रधानांनीही India vs Pakistan सामना होणे किती महत्त्वाचे आहे, हे पटवून दिले. त्यांनीही ही लढत व्हावी, अशी इच्छा व्यक्त केली..या सर्व विनंतीचा मान राखून पाकिस्तान क्रिकेट संघाला १५ फेब्रुवारीला भारताविरुद्ध मैदानावर उतरण्याचे आदेश दिले गेले आहेत. क्रिकेटची प्रतिमा वाचवण्यासाठी आणि सहकारी देशांच्या हितासाठी आम्ही हा निर्णय घेत आहोत. पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांकडून मेन इन ग्रीनला शुभेच्छा....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.