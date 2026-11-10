अंगावर व्हाईट कोट अन् मनात टीम इंडियाची जर्सी! सरकारी डॉक्टरची नोकरी सोडून क्रिकेट खेळणारी पंढरपुरातील वेदिका मगर कोण?

Vedika Magar Quits Government Job To Pursue Team India Dream: पेशाने डॉक्टर आणि हातात सरकारी नोकरी असं एक उत्तम करियर असतानाही क्रिकेटसाठी तिने ह सुरक्षितता सोडण्याचा निर्णय घेतला, ही कहाणी आहे डॉ. वेदिका मगर हिची. महाराष्ट्रातील पंढरपूर शहरातून आलेली वेदिका सध्या भारतासाठी क्रिकेट खेळण्याचं स्वप्न पाहात आहे. तिचा हा प्रवास विविध अनुभवांतून घडला..WPL 2027 चे वेळापत्रक जाहीर! MI vs RCB सामना कधी? मुंबई अन् बडोद्यात रंगाणार सामने.भारतातील अनेक मुलांप्रमाणेच काहीतरी चांगलं करियर घडवायचं अशा अपेक्षेसह ती मोठी झाली आणि डॉक्टरही झाली. इतकंच नाही, तर तिला सरकारी नोकरीही मिळाली. पण क्रिकेटचं स्वप्न तिला शांत बसू देत नव्हतं, त्यामुळे गेल्यावर्षी तिने सरकारी नोकरी सोडण्याचा निर्णय घेतला. अनेकांनी तिला यासाठी आडवलं होतं. करियरची सुरक्षितता असतानाही ती सोडण्याबद्दल अनेकांनी टीकाही केली. पण तिला स्वत:ला एक संधी द्यायची होती. तिने मुंबईच्या संभावित संघात तीनदा जागाही मिळाली, पण तिला खेळण्याची संधी मिळाली नाही. पण ऑक्टोबर २०२६ मध्ये तिने वरिष्ठ महिला टी२० ट्रॉफीमध्ये सिक्कीमकडून केरळविरुद्ध पदार्पण केले. तिच्यासाठी हा मोठा पल्ला होता. तिच्या क्रिकेटला खूप उशिरा सुरुवात झाली, पण तिने जिद्द सोडली नाही..वेदिकाने मुंबईत MBBS चे शिक्षण घेतले आहे. तिने इंडिया टूडेला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले की सरकारी मेडिकल कॉलेजमध्ये दाखल झाल्यानंतरही तिने क्रिकेट खेळणे सुरू ठेवले होते. तिने अकादमीतही प्रवेश घेतला होता. ती आभ्यासासोबतच तिचे क्रिकेटचे ट्रेनिंगही सांभाळत होती. हे सर्व कठीण होते. याचदरम्यान, तिच्या कॉलेजमधील शिक्षण डॉ. हेमंत गुप्ता यांनी तिला एक प्रश्न विचारला, ज्यामुळे तिच्या करियरला वेगळं वळण मिळालं. त्यांनी तिला विचारलं की तिला पदव्युत्तर शिक्षण घ्यायचे आहे की व्यावसायिक क्रिकेटची निवड करायची आहे? त्यांनी तिला मार्गदर्शन केले. तिने शिक्षण घेताना सरकारी नोकरीही मिळली. पण तिने ठरवलं की तिला स्वतःला एक संधी दिली नाही, याचा पश्चात्ताप करत मला माझे उर्वरित आयुष्य घालवायचे नाही. त्यामुळे तिने क्रिकेटलाही वेळ देणे सुरू केले..पण नोकरी, सराव आणि फिटनेस सांभाळणं कठीण होतं. अनेकदा तिला ४-५ तासच झोप मिळायची. कारण कधीकधी हॉस्पिटलमध्ये १२ तासांचीही ड्युटी करावी लागायची. तिला यादरम्यान एक गंभीर दुखापतही झालेली, पण ती त्यातून सावरली. नंतर तिने नाईट शिफ्ट करण्याचा निर्णय घेतला, ज्यामुळे तिला दिवसा क्रिकेटचा सराव करण्यासाठी वेळ मिळेल. तिने जवळपास वर्षभर नाईट शिफ्ट केली..WPL AUCTION 2027: वय फक्त १५ वर्षे, WPL ऑक्शनमध्ये इतिहास! दिल्ली कॅपिटल्सने उमा काशवीला निवडलं, कोण आहे ही युवा अष्टपैलू खेळाडू?.तिने पुढे शिक्षण घेण्यापेक्षा आधी क्रिकेटला प्राधान्य दिले. यादरम्यान अनेकांनी प्रश्न विचारले, पण तिला आई-वडिलांच खंबीर पाठिंबा मिळाला. त्यांनी तिला तिच्या स्वप्नासाठी साथ दिली. दरम्यान, वेदिकाला नोकरी आणि क्रिकेट सांभाळणं कठीण जावू लागल्यानंतर तिने नोकरी सोडण्याचा निर्णय घेतला. मात्र असे असले तरी तिने पूर्णपणे करियर बाजूला ठेवले नाही. तिने तिच्या एका सिनियर डॉक्टरांच्या क्लिनिकमध्ये काम सुरू केले. इतकेच नाही, तर २०२४ पासून ती वूमन्स प्रीमियर लीग (WPL) मधील दिल्ली कॅपिटल्स संघासोबत टीम डॉक्टर म्हणूनही काम करते. त्यामुळे तिला क्रिकेटच्या जवळही राहाता येत आहे आणि मेडिकल करियरही सांभाळता येत आहे. तिचे लक्ष्य सध्या केवळ याकडे आहे की ती तिला क्रिकेटर म्हणून अधिक चांगलं कसं घडवू शकते आणि तिचे भारतासाठी व WPL मध्ये खेळण्याचे स्वप्न आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.