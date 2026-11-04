WPL 2027 चे वेळापत्रक जाहीर! MI vs RCB सामना कधी? मुंबई अन् बडोद्यात रंगाणार सामने

Women's Premier League 2027 Schedule : भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (BCCI) बुधवारी वूमन्स प्रीमियर लीगच्या पाचव्या हंगामाचे म्हणजे WPL 2027 चे वेळापत्रक जाहीर केले आहे. WPL हा पाचवा हंगाम १४ जानेवारी ते ७ फेब्रुवारी २०२७ दरम्यान खेळला जाणार असून बडोदा आणि मुंबई या दोन शहरात या स्पर्धेतील सर्व सामने होणार आहेत. बडोदा आणि मुंबई या दोन शहरात प्रत्येकी ११ सामने होतील. .WPL 2027 Auction : सोफी मॉलिनेक्स ठरली महागडी खेळाडू... मुंबई इंडियन्स, RCB चे तगडे संघ तयार; जाणून घ्या सर्व संघांची लिस्ट....१४ जानेवारी रोजी पहिलाच सामना बडोद्यात गतविजेते रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू आणि मुंबई इंडियन्स या दोन संघात खेळला जाणार आहे. त्यामुळे पहिल्याच दिवशी क्रिकेट चाहत्यांना हा हायवोल्टेज सामना पाहायला मिळेल. त्यानंतर गुजरात जायंट्स विरुद्ध युपी वॉरियर्स यांच्यात १५ जानेवारीला पहिला सामना होईल. दिल्ली कॅपिटल्सचा पहिला सामना १६ जानेवारीला रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूविरुद्ध खेळायचा आहे.बडोद्यातील सामने २४ जानेवारीपर्यंत चालतील. त्यानंतर २५ जानेवारीला एक दिवस विश्रांतीचा असेल. यानंतर २६ जानेवारीपासून मुंबईच्या ब्रेबॉर्न स्टेडियमवर सामने खेळवले जाणार आहेत. २६ जानेवारी रोजी पुन्हा एकदा मुंबई इंडियनस आणि रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू हे संघ आमने-सामने येतील..या स्पर्धेतील पाचही सहभागी संघ एकमेकांविरुद्ध प्रत्येकी दोन सामने खेळणार आहेत. त्यानंतर गुणतालिकेतील अव्वल संघ थेट अंतिम सामन्यात प्रवेश करेल, तर दुसऱ्या आणि तिसऱ्या क्रमांकावरील संघात ५ फेब्रुवारी रोजी एलिमिनेटरचा सामना होईल. या सामन्यातील विजेता संघ आणि गुणतालिकेतील अव्वल क्रमांकाचा संघ ७ फेब्रुवारीला मुंबईत अंतिम सामना खेळतील. या स्पर्धेतील सर्व सामने संध्याकाळी ७.३० वाजता सुरू होणार आहेत..वूमन्स प्रीमियर लीग २०२७ वेळापत्रक (WPL 2027 Schedule)१४ जानेवारी - रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू वि. मुंबई इंडियन्स, बडोदा१५ जानेवारी - गुजरात जायंट्स वि. यूपी वॉरियर्झ, बडोदा१६ जानेवारी - दिल्ली कॅपिटल्स वि. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू, बडोदा१७ जानेवारी - यूपी वॉरियर्झ वि. मुंबई इंडियन्स, बडोदा१८ जानेवारी - गुजरात जायंट्स वि. दिल्ली कॅपिटल्स, बडोदा१९ जानेवारी - रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू वि. यूपी वॉरियर्झ, बडोदा२० जानेवारी - गुजरात जायंट्स वि. मुंबई इंडियन्स, बडोदा२१ जानेवारी - यूपी वॉरियर्झ वि. दिल्ली कॅपिटल्स, बडोदा२२ जानेवारी - गुजरात जायंट्स वि. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू, बडोदा२३ जानेवारी - दिल्ली कॅपिटल्स वि. मुंबई इंडियन्स, बडोदा२४ जानेवारी - यूपी वॉरियर्झ वि. गुजरात जायंट्स , बडोदा२५ जानेवारी - विश्रांती.२६ जानेवारी - मुंबई इंडियन्स वि. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू, मुंबई-सीसीआय२७ जानेवारी - दिल्ली कॅपिटल्स वि. गुजरात जायंट्स, मुंबई-सीसीआय२८ जानेवारी - मुंबई इंडियन्स वि. यूपी वॉरियर्झ, मुंबई-सीसीआय२९ जानेवारी - रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू वि. दिल्ली कॅपिटल्स, मुंबई-सीसीआय३० जानेवारी - मुंबई इंडियन्स वि. गुजरात जायंट्स, मुंबई-सीसीआय३१ जानेवारी - यूपी वॉरियर्झ वि. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू, मुंबई-सीसीआय१ फेब्रुवारी - मुंबई इंडियन्स वि. दिल्ली कॅपिटल्स, मुंबई-सीसीआय२ फेब्रुवारी - रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू वि. गुजरात जायंट्स, मुंबई-सीसीआय३ फेब्रुवारी - दिल्ली कॅपिटल्स वि. यूपी वॉरियर्झ, मुंबई-सीसीआय४ फेब्रुवारी - विश्रांती५ फेब्रुवारी - एलिमिनेटर, मुंबई-सीसीआय६ फेब्रुवारी - विश्रांती७ फेब्रुवारी - अंतिम सामना, मुंबई-सीसीआय.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.