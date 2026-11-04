Cricket

WPL 2027 चे वेळापत्रक जाहीर! MI vs RCB सामना कधी? मुंबई अन् बडोद्यात रंगाणार सामने

WPL 2027 Full Schedule: वूमन्स प्रीमियर लीगच्या पाचव्या हंगामाचे वेळापत्रक बीसीसीआयने जाहीर केले आहे. मुंबई आणि बडोदा या दोन शहरात २२ सामने रंगणार आहेत.
WPL 2027 Schedule

WPL 2027 Schedule

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

Women's Premier League 2027 Schedule : भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (BCCI) बुधवारी वूमन्स प्रीमियर लीगच्या पाचव्या हंगामाचे म्हणजे WPL 2027 चे वेळापत्रक जाहीर केले आहे.

WPL हा पाचवा हंगाम १४ जानेवारी ते ७ फेब्रुवारी २०२७ दरम्यान खेळला जाणार असून बडोदा आणि मुंबई या दोन शहरात या स्पर्धेतील सर्व सामने होणार आहेत. बडोदा आणि मुंबई या दोन शहरात प्रत्येकी ११ सामने होतील.

WPL 2027 Schedule
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