IND vs SL, Test: श्रीलंकेने ऐनवेळी मैदानात का उतरवला '१२ वा खेळाडू', ज्याचा मानव सुथारने पहिल्याच चेंडूवर केला गेम ओव्हर?

Sri Lanka vs India 1st Test Cricket: भारत विरुद्ध श्रीलंका यांच्यातील गॉल कसोटीच्या चौथ्या दिवशी गोलंदाजांचे वर्चस्व राहिले. भारताचा दुसरा डाव दोन सत्रात संपल्यानंतर श्रीलंकेचीही दुसऱ्या डावात फारशी चांगली सुरुवात झाली नाही. दरम्यान, या डावात श्रीलंकेने १२ वा खेळाडू फलंदाजीला उतरवले होते, पण त्याला फार काही करता आले नाही. हा १२ वा खेळाडू म्हणजे पसिंदू सूरियाबंदारा. त्याला दिनेश चंडिमलच्या जागेवर कन्कशन सब्स्टिट्यूट म्हणून संधी देण्यात आली होती. .IND vs SL 1st Test: श्रीलंकेने डाव टाकला! १४ शतकं झळकावणाऱ्या खेळाडूची अचानक एन्ट्री; रेफरीने दिली परवानगी, नेमकी गडबड काय? .झाले असे की चौथ्या दिवशी भारतीय संघ दुसऱ्या डावात फलंदाजी करत असताना चंडिमलने एक चौकार आडवताना जोरात सूर मारला. मात्र या प्रयत्नात तो जमिनीवर जोरात पडला. त्यामुळे त्याच्या खांद्याल आणि मानेला दुखारत झाली होती. तो खाली पडल्यानंतरही त्याच्यावर लगेचच मेडिकल टीमने उपचार केले. पण तो मैदानातून बाहेर मानेला उजव्या बाजूने गेला. त्यामुळे श्रीलंकेची चिंता वाढलेली. दरम्यान, भारताचा दुसरा डाव १९३ धावांवर सर्वबाद झाला, पण पहिल्या डावातील १७८ धावांच्या आघाडीमुळे त्यांनी श्रीलंकेसमोर ३७२ धावांचे लक्ष्य ठेवले. त्यानंतर श्रीलंकेचा संघ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करण्यासाठी मैदानात उतरला. पण सलामीवीर निशान मदुष्का ६ धावांवरच बाद झाला. त्यामुळे तिसऱ्या क्रमांकावर पसिंदू सूरियाबंदारा उतरला..त्याला खेळवण्याबाबत श्रीलंका क्रिकेटने माहिती दिली की 'दिनेश चंडिमलला चौथ्या दिवशी सुरुवातीला क्षेत्ररक्षण करताना दुखापत झाली. त्याच्या खांदा आणि डोके मैदानावर आदळले. त्याचे प्राथमिक स्कॅन केले आहे, ज्यात फार काही आढळलेले नाही. त्याला आंतर्गत दुखापत नाही.''चंडिमलची मैदानात डॉक्टर आणि संघाच्या फिजिओथेरपिस्टने कन्कशनसाठी तपासणी केली. या तपासणीनंतर तो सामन्यातून बाहेर झाला आहे. कन्कशनच्या कारणाने दिनेश चंडिमलच्या जागेवर बदली खेळाडू म्हणून पसिंदू सूरियाबंदारा खेळेल. सामनाधिकाऱ्यांनी या बदलासाठी मंजुरी दिली आहे..जर डोक्याला किंवा मानेला सामना सुरु असताना दुखापत झाली, तर त्या खेळाडूसारखाच म्हणजे फलंदाज असेल, तर फलंदाज किंवा गोलंदाज असेल, तर गोलंदाज किंवा अष्टपैलू असेल, तर अष्टपैलू खेळाडूला बदली खेळाडू म्हणून खेळवता येते. पण बदली खेळाडू ज्या खेळाडूच्या बदल्यात मैदानात उतरला आहे, त्या खेळाडूला नंतर सामन्यात सहभागी होता येत नाही..IND vs SL, Test: भारतीय संघ विजयाच्या उंबरठ्यावर! चौथ्या दिवशी फलंदाजी गडबडली, पण गोलंदाजांनी राखले वर्चस्व.दरम्यान, पसिंदू सूरियाबंदारा मैदानात आला, पण पहिलाच चेंडू खेळताना ८ व्या षटकात मानव सुथारने त्याला पायचीत पकडले. त्यामुळे पसिंदू सूरियाबंदाराला गोल्डन डकवरच माघारी परतावे लागले आणि कामिंदू मेंडिस मैदानात उतरला. पण तोही २ धावांवर बाद झाला. त्यानंतर लहिरू उडाराही १६ धावांवर माघारी परतला. कर्णधार धनंजय डी सिल्वा आणि सोनल दिनुशाने डाव सावरत चौथ्या दिवस अखेर ४ बाद ८४ धावांपर्यंत संघाला पोहचवले. डी सिल्वा ३१ धावांवर आणि दिनुशा २५ धावांवर नाबाद राहिला..दरम्यान, सामन्याबद्दल सांगायचे झाले, तर भारताने पहिल्या डावात ११६.४ षटकात सर्वबाद ४६२ धावा केल्या होत्या, तर श्रीलंकेला पहिल्या डावात सर्वबाद २८४ धावा करता आल्या. भारताला १७८ धावांची आघाडी मिळाली. त्यानंतर भारताचा दुसरा डाव ४८.५ षटकात १९३ धावांवर संपला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.