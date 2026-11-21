Cricket Australia board backs Pat Cummins as captain: क्रिकेट ऑस्ट्रेलियामध्ये सध्या २०१८ साली झालेल्या चेंडू छेडछाड प्रकरणाबाबत चर्चा होत आहेत. अशात पॅट कमिन्सच्या नेतृत्वावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत होते. या पार्श्वभूमीवर क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाची नुकतीच बैठक पार पडली, ज्यात कमिन्सच्या नेतृत्वाबाबत निर्णय घेतला गेला आहे. काही दिवसांपूर्वी उस्मान ख्वाजाने त्याच्या सब्र पुस्तकात चेंडू छेडछाड प्रकरणाबाबत उल्लेख करत मोठा गौप्यस्फोट केला. त्याने सांगितले की मार्च २०१८ मध्ये केपटाऊन येथे झालेल्या कसोटीत दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध सँडपेपरचा वापर करून चेंडू छेडछाड केली जात असल्याची माहिती संपूर्ण ऑस्ट्रेलियन संघाला होती. याला डेव्हिड वॉर्नरनेही दुजोरा दिला आहे..IND vs NZ, 1st Test: शुभमन गिलचं शतक फक्त २ धावांनी हुकलं, पण धोनीचा मोठा विक्रम मोडला! दिग्गजांच्या यादीत सामील.मात्र त्यावेळी केवळ १३ वा कसोटी सामना खेळत असलेल्या पॅट कमिन्सने मात्र सव्वा तासाची पत्रकार परिषद घेत त्याला याबाबत काहीही माहिती नसल्याचे म्हटले होते. पण नंतर कॅमेरॉन बॅनक्रॉफ्टने कमिन्सची पत्रकार परिषद ऐकून वाईट वाटल्याचे सांगत उस्मान ख्वाजाच्या विधानांना दुजारा दिला.अखेर हे आरोप-प्रत्यारोप पाहाता २०१८ केपटाऊन कसोटीवेळी भाग असलेल्या सर्व खेळाडू आणि कर्मचाऱ्यांना चर्चा करण्यासाठी मंच उपलब्ध रून देणार असल्याचे क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाने काही दिवसांपूर्वी जाहीर केले होते. .यानंतर आता क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाची नुकतीच बैठक पार पडली, ज्यात कर्णधार पॅट कमिन्सच्या नेतृत्वाला एकमताने पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. म्हणजेच आता कमिन्सच ऑस्ट्रेलियाचा कर्णधार असणार आहे.क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाचे अध्यक्ष डेव्हिड बून आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी टॉड ग्रीनबर्ग यांनी शुक्रवार सिडनीमध्ये कमिन्सची भेट घेतली, तसेच आगामी मालिकांबद्दल आणि संघाला आवश्यक असलेल्या पाठिंब्याबद्दल चर्चा केली. .या बैठकीनंतर डेव्हिड बून म्हणाले, 'ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटला या कठीण काळातून बाहेर काढण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. त्यासाठी आम्ही संयमाने आणि काळजीपूर्वक परिस्थिती हाताळताना सर्वांचे म्हणणे ऐकून घेणं आणि त्यातून शिकणे महत्त्वाचे आहे. याच हेतूने आम्ही या आठलड्यात स्वतंत्र मंचाची (Forum) घोषणा केली आहे. या मंचावर सर्व खेळाडू आणि सपोर्ट स्टाफने त्यांचे अनुभव मांडावेत आणि त्यावर चर्चा करावी असं बोर्डाकडून आवाहन करण्यात आले आहे. या मंचाच्या कार्यपद्धतीबाबत लवकरच नियम जाहीर होतील.'याशिवाय त्यांनी सांगितले की पॅट कमिन्सला आम्ही आमचा पाठिंबा दिला आहे. याशिवाय २०१८ मधील दक्षिण आफ्रिका दौऱ्यात घडलेल्या घटनांमुळे प्रभावित झालेल्या सर्वांबद्दल चिंता व्यक्त करत असून त्या अनुभवातून आम्ही अनेक गोष्टी शिकलो आहोत..IND vs NZ, 1st Test: केएल राहुलचं शतक, तर जैस्वाल, गिल, पडिक्कल अन् पंतची फिफ्टी; भारताबाहेर टीम इंडियाने रचला नवा इतिहास.डेव्हिड बून असंही म्हणाले, 'गेल्या ८ वर्षात पॅट आणि संघातील इतर नेतृत्व गटातील सदस्यांनी जो संघभाव आणि संस्कृती निर्माण केली आहे, त्याचा आम्हाला अभिमान आहे. पॅटच्या प्रामाणिकपणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारे कोणतेही आरोप आम्ही स्पष्टपणे फेटाळतो.'दरम्यान, पॅट कमिन्सने डेव्हिड बून आणि टॉड ग्रीनबर्ग यांच्यासोबत झालेल्या चर्चेबाबत समाधान व्यक्त केले. याशिवाय त्याने सांगितले की ऑस्ट्रेलियाचा कर्णधार म्हणून असलेल्या जबाबदारीला कझीही हलक्यात घेतलेलं नाही आणि घेणारही नाही. याशिवाय क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाने जाहीर केलेल्या मंचाला त्याने पाठिंबा देत तो तिथे उपस्थित राहणार असल्याचेही त्याने सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.